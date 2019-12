Granada, entre las provincias de Andalucía en las que menos delitos se resuelven

Bajan las infracciones penales y sube la tasa de esclarecimiento de hechos delictivos, pero no es suficiente. Granada se postula como la tercera provincia de Andalucía en la que menos delitos se resuelven. Así se detrae del último Anuario Estadístico del Ministerio del Interior publicado hace una semanas, en el que se muestra que del total de 33.709 infracciones penales que hubo el pasado 2018, se esclarecieron 14.380. Es decir, un 42,6%. Si bien, esa tasa, que supone más de un punto de mejoría respecto al año anterior, se diluye en comparación con la del resto de provincias andaluzas siendo Huelva, Jaén y Cádiz las tres provincias que se mantienen como las más eficaces en resolver delitos de la comunidad autónoma. La falta de efectivos, una reivindicación de hace años de los sindicatos policiales y la movilidad interna para fortalecer áreas como la Policía Judicial en detrimento de las Oficinas de Denuncias, entre los motivos de que no haya una mejor tasa de esclarecimiento de delitos, según los sindicatos.

El número de infracciones penales que se cometen en Granada está en retroceso. O al menos así ha ocurrido durante el último año. Sin embargo, aún no se ha logrado bajar la cifra lograda en 2016, en la que hubo 32.311 hechos delictivos conocidos en la provincia. Al año siguiente, el número de delitos e incrementó en un 4,8% y 2017 se cerró con 33.866, una tendencia al alza que se rompió el año pasado al caer un 0.5% hasta las 33.709 infracciones penales registradas en Granada.

42,6% Es la tasa anual de esclarecimiento de infracciones penales en Granada.

A la par, la eficacia policial ha ido en aumento durante los últimos años. Mientras que en 2016 el porcentaje de delitos esclarecidos se situó, con un total de 12.686, en el 39,26%, al año siguiente la tasa de resolución policial subió en más de dos puntos y se situó, con 14.021 hechos esclarecidos, en el 41,4%. Un año después, la tasa ha vuelto a incrementarse en más de un punto hasta alcanzar el 42,6%, lo que se traduce en que en solo dos años ha subido más de tres puntos. Pero al igual que en Granada, también lo ha hecho en otras provincias andaluzas.

Almería, Córdoba y Huelva también han mejorado en eficacia policial, todo lo contrario que ha ocurrido en Sevilla, Málaga, Jaén y Cádiz, pese a que estas dos últimas continúan en el top de las provincias andaluzas con mejores resultados.

"Los compañeros trabajan a destajo y gracias a la vocación hace que la tasa de esclarecimiento aumente aunque sea de forma leve, pero la deficiencia de personal continúa y eso provoca que no pueda haber más mejoría y que ocurra esto que vemos", explican desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que además insisten en que, otro de los motivos, se sitúa en la movilidad de agentes entre áreas. "En Granada, durante el último año se está reforzando la Policía Judicial y se ha movido al 50% de los funcionarios de las oficinas de denuncias. Eso hace que no puedan esclarecerse más delitos porque falta gente y, a la que hay, la mueven a otras áreas", denuncia el SUP.

Por tipología, la infracción más cometida en Granada a lo largo del año fue el hurto con más de 8.400 infracciones, mientras que por tráfico de drogas –delito que a priori parece muy común en la provincia, sobre todo en temas relacionados con la marihuana– no se llegó al millar de infracciones penales registradas.

Otro de los datos a destacar del balance anual de Interior es que al igual que ha bajado el número de delitos, también lo ha hecho el número de personas investigadas o detenidas. Tal es así que hay más de cuatro puntos de diferencia en solo un año.

Granada es la novena provincia a nivel nacional con más menores detenidos o investigados

Mientras que en 2017 hubo un total de 9.602 infractores pillados, la cifra en 2018 cayó hasta los 9.184. Entre ellos, destacan los granadinos cuyas edades se comprenden entre los 18 y los 30 años. Y es que los jóvenes son los delincuentes más comunes de Granada: del total de detenidos, 3.064 pertenecen a este espectro de edad. Sin embargo, en la siguiente década de edad el número de infractores baja. Tal es así, que hay más detenidos o investigados de entre 41 y 64 años (2.925) que de los 31 a los 40 años (2.404).

Asimismo, cabe reseñar que de los menores granadinos pillados por haber cometido algún hecho delictivo (508) la gran mayoría son varones. El 81,29%, es decir, un total de 413 infractores, eran niños, mientras que tan solo 95 (el 18,7%) eran niñas.

Pese a que respecto al 2017, la cifra de menores infractores ha caído un 23,1%, Granada se sitúa como la tercera provincia andaluza con más menores investigados o detenidos y es la novena a nivel nacional. Madrid, Valencia y Alicante encabezan este ranking, tras las que se sitúa Málaga, que con 1.110, es la líder andaluza en detenciones o investigaciones de menores.

Por último, los ancianos de 64 años en adelante son los que menos delinquen en Granada. Del total de detenidos o investigados solo corresponden a esta franja de edad 260, si bien, en este aspecto es la tercera andaluza y la número 12 a nivel nacional con más mayores delincuentes.