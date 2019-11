Las denuncias por violencia de género en Granada crecen un 16% en un año

Jueves 16 de mayo del 2019. Son casi las ocho de la tarde cuando el caos comienza sobrevolar el centro de Granada. Un hombre, de 36 años, ha apuñalado a su expareja, de 32, en múltiples ocasiones. Lo ha hecho en plena calle, muy cerca del centro de acogida a mujeres maltratadas en el que María, la víctima, se encontraba. Ella es una de las 13.144 víctimas de violencia de género que existen en Granada. Un golpe de suerte, unido a una gran actuación de testigos que ayudaron a taponar las más de 15 puñaladas que había sufrido y la eficaz actuación médica le han permitido sobrevivir a un episodio que pudo costarle la vida.

Cinco meses después, Granada vuelve a ser golpeada por la violencia machista. Esta vez, la suerte no corrió de parte de la víctima. Domingo, 20 de octubre, primera hora de la mañana. Aparece el cadáver de Silvia, una vecina de La Zubia de 40 años, en su casa. Tiene cinco disparos en su cuerpo, la mayoría en el rostro. Los realizó su marido, quien luego acabaría suicidándose.

Son solo dos ejemplos, pero reales, de una lacra contra la que hoy, 25-N Día contra la Violencia de Género, se vuelve a clamar ante la necesidad de ponerle fin. Un problema de la sociedad que se cobra cada vez más vidas y también más víctimas. Tal es así que, entre enero y septiembre de este 2019 ha dejado un total de 1.864 denuncias en la provincia, una cifra un 16% superior a la que se registró el mismo periodo del año pasado (fueron 1.602). Así se recoge en el último boletín estadístico mensual en materia de Violencia de Género, publicado por la Secretaría de Estado de Igualdad.

Desde el año 2007, Granada acumula un total de 46.151 denuncias por malos tratos, una cifra que tuvo su mayor pico, a falta que conocerse la cifra con la que finalice este 2019, en el año 2017, en el que se registraron 4.082. Sin embargo, si hay un periodo negro en esta materia es, sin duda, el 2018.

911 mujeres con protección Se trata del número de víctimas granadinas que tienen protección policial

Pilar, Mar Contreras, Josefa, Leyre y Nuria Alonso. Cinco nombres que se apagaron a lo largo del año pasado por culpa de la violencia machista. Cinco víctimas mortales que situaron a Granada como la segunda provincia a nivel nacional –solo superada por Barcelona, donde hubo seis– con más mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas durante el 2018, un año en el que la cifra de casos registrados en VioGen (sistema integral contra la Violencia de Género) se situó en 13.530.

Del total, 1.507 eran casos activos, en los que 506 el riesgo era no apreciado, 679 eran de riesgo bajo, 312 medio y una decena de riesgo alto, según datos de la última Memoria Anual del Ministerio del Interior. Sin embargo, en lo que va de año, la cifra total de casos ya ha crecido más de un 5,8%.

A fecha de 30 de septiembre, últimos datos publicados, el total de casos ya supera los 14.323, mientras que el número de activos asciende hasta los 1.543. De ellos, en 632 el riesgo es no apreciado, cifra que prácticamente se repite con los de riesgo bajo (son 623), hay 273 de riesgo medio, 14 alto y uno de riesgo extremo.

171, en la cárcel Hay un total de 171 granadinos en la cárcel con delitos por violencia de género

La violencia de género no entiende de edades y así lo demuestran los propios datos. La cifra es algo mejor que el año pasado, pero aún hay una treintena de menores de edad –entre 14 y 17 años– que han sido víctimas de maltrato. Mientras que el año pasado eran 36, este año han sido 30 las niñas que se han visto envueltas en esta lacra, de las que 17 siguen teniendo activos sus casos en el Sistema VioGen. De ellos, 11 son casos con riesgo no apreciado, dos de riesgo bajo y cuatro de riesgo medio.

Con forme va subiendo el rango de edad, también lo hace el número de casos y víctimas por violencia machista. En la franja de 18 a 30 años, hay un total de 2.187 casos, de los que se mantienen activos 436: 152 de riesgo no apreciado, 181 de riesgo bajo, 98 de riesgo medio y cinco de riesgo alto, tras lo que se pasa al grupo de edades entre los 31 y los 45 años, el que más casos y víctimas acumula en Granada y en el que se sitúa el de riesgo extremo mencionado con anterioridad.

Según los datos del Sistema VioGen, hay 6.254 casos, de ellos 692 activos: 291 de riesgo no apreciado, 275 de riesgo bajo, 117 de riesgo medio, ocho de riesgo alto y el existente de riesgo extremo.

En el siguiente bloque de edades, que oscila entre los 46 y los 64 años, el número de casos se sitúa en los 5.074. De ellos están activos 360, siendo 158 de riesgo no apreciado, 154 de riesgo bajo y 48 de riesgo medio. Mientras que por último, la franja de granadinas cuyas edades discurren entre los 65 años en adelante presenta 778 casos, de los que siguen activos 38: 20 son de riesgo no apreciado, once de riesgo bajo, seis de riesgo medio y uno de riesgo alto.

Asimismo, otro de los datos a destacar es que, a fecha de 30 de septiembre, había un total de 911 granadinas que precisaban de protección policial a tenor del riesgo que sufren a consecuencia de la violencia machista. Esta cifra ha crecido respecto al mismo periodo del año anterior, que se quedó en un total de 896 víctimas con protección policial.

El mayor número de casos se sitúa en el rango de edad que oscila entre los 31 y los 45 años

Por otro lado, destaca que el número de internos que cumplen condena en centros penitenciarios con delitos por violencia de género cuyo lugar de residencia es Granada asciende hasta los 171. Esto se traduce en un aumento de casi el 2%, pues la cifra de presos granadinos a fecha de 30 de septiembre del 2018 estaba en 168.

Respecto a las llamadas al teléfono 016, número de atención gratuita a las víctimas de violencia de género, la cifra total asciende a 17.484 (número que corresponde al total de llamadas en Granada desde el 3 de septiembre del año 2007 al 30 de septiembre del 2019). De ellas, 12.015 fueron realizadas por la propia usuaria, 4.918 por familiares o allegados y 551 por otras personas. Precisamente durante el pasado septiembre se efectuaron 104 llamadas al 016, de las que 64 fueron por parte de la propia víctima y 33 de allegados o familiares, lo cual sitúa a Granada como la décimo cuarta provincia española en la que más víctimas hacen uso del 016.

En cuanto al número de usuarias activas en ATENPRO (Servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género), la cifra en Granada está en 293, frente a las 287 que había el pasado año.