Granada, punto negro para el reparto de mensajería

Otra zona conflictiva de la comunidad autónoma catalana se encuentra en el municipio de Terrassa , concretamente en el barrio de Can PuigGener . Este incluye en la lista a un total de 29 vías .

La provincia de Córdoba también registra una alta cantidad de vías prohibidas para el reparto, aunque no se acerca a los números de Granada y Sevilla. 12 calles de la capital se quedan sin servicio , correspondientes a los barrios del Polígono Guadalquivir y Las Palmeras.

Aunque la provincia de Granada es la que más puntos negros registra, está seguida muy de cerca en el listado por la provincia de Sevilla , con 160 calles en los que los repartidores no dan soporte.

Las calles de la capital en las que la empresa no reparte están concentradas sobre todo en la Barriada de la Paz , de la zona Norte, y en la zona de las Cuevas del Sacromonte . Estas zonas son consideradas como áreas deprimidas, por lo que la actividad de la empresa española de repartos no se desarrolla en ellas.

La mayoría de estas zonas son evitadas por la alta conflictividad de sus habitantes , para que así no surjan problemas. La única empresa de reparto que si que intenta desarrollar su actividad sin vetos es Amazon, aunque muchas veces delega su reparto en otras empresas que si tienen estas listas prohibidas.

Este listado, que es público aunque difícil de encontrar en su página web , ha sido revelado por El Confidencial . Y no son la única empresa, ya que según señalan en su información, fuentes del sector sostienen que otras empresas como SEUR u otras manejan listas negras similares de calles y barrios donde no se atreven a entrar.

El problema llega cuando realizar esos repartos es inseguro para estos carteros modernos, algo que en la capital y la provincia de Granada es muy común . El listado de zonas negras de la empresa MRW señala a un total de 164 calles como territorio 'non grato' para el desarrollo de su actividad comercial.

Amazon si intenta dar servicio en toda España

Donde no se entrega nada es en la urbanización Francisco Hernando de Seseña en Madrid, construida por el Pocero. Y el motivo no responde a la conflictividad, sino a problemas logísticos que impiden la entrega a domicilio.