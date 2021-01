Granada reanalizará positivos de Covid-19 en busca de la cepa británica

" Un virus cambia siempre . El que haya nuevas variantes es cuestión de azar", dice el experto que contesta a la pregunta de si la transmisión a gran escala en un mismo lugar puede provocar variaciones importantes como esta última del coronavirus . "Llevo 21 años haciendo esto, y lo primero que aprendí es que un virus que replica mucho tiene más posibilidades de mutar. Los virus mutan porque las enzimas que hacen que se reproduzcan se equivocan. ¿Cómo se puede conseguir que no cambien? Si el virus no se reproduce, no cambia. Si permites que haya mucha transmisión del virus, hay mucho virus reproduciéndose y más probabilidad hay de que mute, y que aparezca una nueva variante con más capacidad de replicación que desplace al anterior. Es un principio básico de virología".

Sin embargo, aun es difícil precisar cuánto tiempo lleva circulando por Granada esta variante. "Es un poco como preguntar a la bola de los magos, pero seguro que un tiempo importante. Si se empezó a detectar a mediados de noviembre en Reino Unido, no me extrañaría que en diciembre estuviera ya, tenemos mucho intercambio con ese país", estima García, que cree que el confinamiento y las medidas severas que hubo en Granada durante noviembre pudieron afectar a que no llegara antes esta versión del Covid-19.

La vacuna es “totalmente efectiva” para esta variante

Una de las preguntas que más se están haciendo sobre la nueva variante del virus procedente del Reino Unido es si las vacunas que se están empezando a administrar en todo el mundo son efectivas. Este experto cree que esta es "totalmente efectiva para esta variante" y que esta mutación "no escapa" de sus efectos inmunizadores. Además, de momento "no hay datos" que avalen una mayor de letalidad. "Al principio hubo mucho revuelo de que era mucho más transmisible y ahora se ha ido reculando un poco con eso. Se habla de que es más transmisible pero no con el mensaje que había al principio de que era horroroso...", explica el responsable de microbiología del San Cecilio. "En cuanto a severidad y escape a la vacuna no hay datos que avalen que esto sea así. Parece que todo lo contrario, que no es más severo ni escapa a la vacuna", reafirma el doctor. Por otro lado, no cree que las variantes tengan que ver con el impacto de las olas del coronavirus. "Evidentemente, si tienes un virus que se propaga mejor, la magnitud es mayor. Pero el problema no es ese. Aquí cuando no hay movilidad disminuye la incidencia, si nos movemos aumenta. Las cepas que han ido apareciendo se transmiten mejor y reproducen mejor", analiza Federico García.