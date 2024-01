Granada entra en las primeras rebajas del año buscando gangas y mirando por su bolsillo

La crisis inflacionista y el aumento de los precios de las materias han sido uno de los principales lastres de la economía de los hogares granadinos durante 2023. Todo está más caro que hace un año, se compare el producto que se compare. Por eso, Granada esperaba con ganas este primer domingo de 2024, el pistoletazo de salida oficial de unas rebajas que ya se habían adelantado en algunos comercios, sobre todo los pequeños, para facilitarles la tarea a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Desde este 7 de enero y hasta el próximo mes de febrero, las tiendas ponen sus etiquetas de colores rojo y amarillo para indicar que sus precios están rebajados, y los granadinos buscan entre estanterías y percheros esa ganga ansiada que haga que esperar a esta época del año haya merecido la pena.

Según el informe realizado por la Unión de Consumidores de Andalucía (Ucauce), los hogares de Granada prevén gastar en estas rebajas de invierno de 2024 una media de 119 euros, frente a los 101 euros del pasado año 2023, lo que representa un incremento en las previsiones de gasto de en torno al 14%.

Los encuestados apuntan a que detrás de este incremento en las previsiones de gasto estaría el incremento general de precios por las actuales tensiones inflacionistas. "Los consumidores no esperan grandes rebajas en precios y saben que el actual escenario económico provocará que gasten más en rebajas, aunque no fuera esta su intención", señala Ucauce en una nota de prensa.

Este informe se corrobora sólo con salir a la calle y preguntar a quienes hoy esperaban impacientemente a que las persianas de los comercios se levantaran. Escenas del pasado como las colas a las puertas de grandes superficies comerciales, que parecían haberse perdido gracias a la implantación del comercio online, se han repetido este domingo en Granada. Favorecidas también porque el inicio de las rebajas ha ido a coincidir en este 2024 con un domingo.

Angustias López esperaba en la calle bien abrigada y soportando el frío a que abrieran el centro comercial para ir en busca de "varios pantalones" que le hacían falta y para mirar a ver si algo más le interesaba. "Eso si, sin correr ni nada. Tampoco hace falta empezar ahora el año con una caída". Según alegaba, había esperado a las rebajas porque "es la mejor época del año para comprar, y más teniendo en cuenta que ahora todo está carísimo".

Alba González, otra mujer que estaba tras de ella en la cola, asentía ante las palabras que decía Angustias. "Yo vengo a comprar un vestido para una boda que tengo este año. Ayer lo ví en la página web y decía que estaba disponible aquí, así que me he venido para no quedarme sin talla", argumentaba.

En su mayoría, la gente que esperaba a las afueras de los comercios o que compraba en su interior eran gente de las llamadas generaciones boomer o millenials. La gente más joven no fue la protagonista en el primer día de las rebajas, salvo contadas excepciones. Los únicos casos eran padres y madres que iban de rebajas con sus hijos menores. La posibilidad de comprar a través de internet y los amplios márgenes de devoluciones en caso de que la ropa no convenza han "alejado" a la generación Z de los comercios. Algo que las tiendas más pequeñas y sin posibilidad de implantar estas plataformas han sufrido mucho desde la pandemia del Covid-19.

Entre algunos de los compradores de este domingo que se movía entre centros comerciales y tiendas del Centro también había otro perfil: el del descambiador. Esa persona a la que los Reyes Magos le han regalado algo que, o bien no le gusta, o bien no es de su talla, y acude a los comercios para canjear el cheque regalo y buscar algo que se ajuste más a sus gustos y preferencias. Era el caso de Gonzalo Rodríguez, quien iba con una camisa amarilla estampada que "no le convencía", por ser suaves. "Yo no sé qué habrán visto los Reyes en mí para regalarme esto, o si es que se quedaron sin carbón y eligieron este castigo" decía entre risas.

Por sectores de gasto, el textil (65,12 euros) sigue siendo el rey del gasto en las rebajas de invierno, representando el 56,81% del gasto previsto. El calzado y los complementos (23,75 euros) representarán el 20,72% del gasto previsto. De esta manera, la suma del textil, más el calzado y los complementos supondrá 88,87 euros, lo que representa el 77,53% del gasto previsto.

Otro importante sector de gasto en rebajas sería el relacionado con las compras para el hogar, ocio y tiempo libre (25,75 euros), lo que representa un 22,46% del gasto total previsto. Aunque en menor medida, puesto que este apartado es el que más domina en Navidad, y la gente suele buscar otras cosas.

Por su parte, los comerciantes esperan que las rebajas de invierno sean el pistoletazo de salida de un gran año. Descuentos del 30%, 50% e incluso el 70% se podían ver en algunos escaparates de las tiendas del Centro de la capital ya incluso antes de la llegada de este domingo, mientras muchos curiosos escudriñaban para ver si alguna ganga les convencía.

Juan Antonio Millán, un dependiente de una zapatería del Centro, atendía a sus clientes y no paraba de sacar números de zapatillas de deporte y zapatos. "Da gusto cuando ves la tienda tan llena, aunque tenga que ser gracias a las rebajas. Yo espero que este año sea mejor que el pasado y no pasemos tantos agobios", relata.

Por provincias, en 2024, junto a Granada, los malagueños también gastarán la misma cantidad, ambos con 119 euros, siendo los que más de toda la comunidad. Sevilla, con 118 euros, cierra el podio de las que más prevén gastar en rebajas, frente a Huelva (106 euros), Jaén (112 euros) y Cádiz (113 euros), que serán las que presentan menor intención de gasto. En una posición intermedia de gasto se situarían este año las provincias de Córdoba y Almería, ambas con una previsión de gasto de 115 euros. La media andaluza se va a situar en los 115 euros.

2024, ¿el año del resurgimiento?

La Confederación Comercio Andalucía confiaba que en 2023 iba a ser el año en que definitivamente se recuperarían las ventas en el sector tras la época pandémica, pero no ha sido así. Factores externos, como los conflictos bélicos, han derivado en la situación inflacionista en los mercados ya comentada. Esto ha supuesto el encarecimiento de los productos y subidas de los tipos de interés, haciendo que las familias pierdan capacidad de consumo. Todo esto ha provocado que en general las ventas “hayan disminuido” en el comercio de cercanía en 2023 respecto a 2022.

Así lo indicaba esta semana la organización de comercio en una nota en la que añadían que otro factor que, sin duda, ha influido en la disminución de las ventas para el comercio de cercanía ha sido el incremento de las ventas en formato online. En este sentido, desde el sector se indica que la falta de regulación de la actividad de los grandes operadores de venta online, y una fiscalidad más favorable al operar muchos de ellos desde otros países, genera una "competencia desleal" para el comercio con establecimientos físicos.

La Confederación Comercio Andalucía ha solicitado a las administraciones con competencias relacionadas con el sector que busquen dar equilibrio entre formatos comerciales y apuesten por el comercio de cercanía como un sector "vital" para la economía y el empleo al suponer que supone "el 22% del empleo y el 11,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía".

Periodos acotados de rebajas

En cuanto al periodo de rebajas de invierno, los comerciantes andaluces confían en que sus ventas supongan un buen inicio para el 2024, aunque insisten en que "solo estableciendo unos periodos acotados se volverá a recuperar el efecto positivo de esta modalidad de venta especial en los comercios en su conjunto y no solo, como ahora, para las grandes compañías de distribución comercial".

Sobre este punto, la Confederación Comercio Andalucía manifiesta que la liberalización de las rebajas ha tenido efectos "negativos" en el pequeño y mediano comercio de cercanía, ya que, al no existir fechas fijas y preestablecidas para las mismas, los consumidores están perdiendo el interés y la motivación para acudir a los establecimientos ante un anuncio permanente en el tiempo de venta en rebajas.

Esta forma de actuar provoca el riesgo de que se produzca una "banalización" de las rebajas, con descuentos menos significativos y prácticas de marketing que confunden a los consumidores, que podría generar "desconfianza y perjudicar la reputación de los comercios".

La consecuencia de esta situación, según la patronal de comercio, es que el efecto positivo de las rebajas "no va más allá de pocos días" y lo positivo que tenía para el comercio de cercanía, como la venta del stock acumulado de temporada, "está desapareciendo".

El comercio de proximidad augura un gasto medio por cliente en torno a los 75 y 80 euros, fomentado más por el efecto de la inflación que por el aumento de las ventas. De hecho, La Asociación Española de Consumidores (Asecon) también ha detectado este escenario y cifra una caída de casi el 13 % en el gasto medio de los españoles para la campaña de invierno de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El comercio de proximidad prevé un ligero aumento del 5% de las ventas durante la campaña de rebajas de invierno, que considera que están "totalmente desvirtuadas", según señala la Confederación Española del Comercio (CEC). La confederación insiste en la necesidad de defender la rentabilidad de los negocios, por lo que reclama la vuelta a una regulación que garantice que los comercios puedan vender con unos "márgenes justos durante un periodo de tiempo limitado y suficiente". Respecto a las previsiones y tras una campaña de Navidad "relativamente positiva", con un ligero aumento de ventas respecto a 2022, sobre todo comercios dedicados al equipamiento personal, los comerciantes esperan en las rebajas un aumento del 5% respecto al año anterior.