Granada recupera un segundo AVE a Madrid a partir del 15 de octubre

El puente de la Hispanidad se celebrará en Granada con las mismas conexiones ferroviarias que hasta ahora, y que son las mismas que durante la pandemia. Salvo por el refuerzo puntual de los fines de semana, la provincia no podrá aprovechar el tirón turístico del 12 de octubre con la llegada de visitantes a través de la Alta Velocidad. Y es que Renfe ha aprobado la implantación de un segundo AVE con Madrid a partir del 15 del mes que viene. Sigue sin haber fecha para el inicio de los servicios entre Granada y Málaga por Avant.

En concreto los trenes que se implantan son el de salida a primera hora de la mañana desde la Estación de Atocha a las 7:35 horas, un horario básico para viajes de trabajo, y el de salida a primera hora de la tarde desde Andaluces (a las 15:46 horas). Así, el cuadro completo de los cuatro servicios entre Granada y la capital de España quedan de la siguiente forma:

Salidas desde Madrid , cada día, a las 7:35 y 14:35 horas

, cada día, a las 7:35 y 14:35 horas Salidas desde Granada, de lunes a sábado a las 7:14, y cada día a las 15:46. También habrá una sola frecuencia el domingo a las 19:27 horas.

El presidente de la Diputación provincial de Granada, José Entrena, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Inmaculada López Calahorro, han confirmado este extremo en la previa a la reunión de la Mesa del Ferrocarril en el Ayuntamiento de Granada, convocada por primera vez desde antes de la pandemia. Entrena ha informado que "el próximo día 15 recuperamos una frecuencia más a Madrid, pero no suficiente". Además, el presidente de Diputación ha indicado que "no podemos pedir disparates, somo sensatos, porque hay que adaptarlo en base presupuesto del Estado, pero queremos una inversión y lo pedimos todos de la mano". Ese dato ha sido refrendado por la subdelegada del Gobierno de España en Granada, Inmaculada López Calahorro, quien ha reseñado que "a mí me han confirmado desde Madrid que el día 15 habrá una nueva conexión a la capital de España".

Fuentes ferroviarias también han confirmado a esta redacción la recuperación de este segundo servicio con Madrid, que indicen en que la compañía se está enfrentando en Granada a una mayor demanda de viajeros que servicios hay con la capital de España. "Los trenes van al cien por cien y hay gente que se está quedando en tierra", indican.

De esta forma, Renfe ha informado de que los servicios ferroviarios en Granada están recuperados al 75% con estos dos nuevos trenes con Madrid, con 18 circulaciones diarias de las 24 que había antes del Covid-19. Granada se quedó con sin conexiones ferroviarias durante los meses del confinamiento por el coronavirus, con el primer estado de alarma, y que a finales de junio de 2020, recuperaba uno de los tres AVE a Madrid y la mitad de los trenes de media distancia. A pesar de esto, en junio de este año se anunciaba que Renfe ponía un AVE más entre Granada y Madrid los fines de semana.

Estos tres se sumaban a los ya disponibles durante el último año y tres meses, con salida los viernes desde Madrid a las 14:35 horas (horario que se mantiene durante todos los días de la semana), y con partida desde Granada los domingos a las 15:46 horas.

También se añaden de esta forma nuevas posibilidades de viaje a través de billetes integrados. En el caso de la oferta Madrid-Granada se añaden siete opciones de viaje mediante billete integrado que permiten viajar entre ambas ciudades vía enlace oficial en las estaciones de Antequera Santa Ana o Córdoba. El horario de estas opciones de viaje es el siguiente:

Salidas de Madrid: 7:35, 8:00 y 17:35 horas.

7:35, 8:00 y 17:35 horas. Salidas de Granada: 6:40, 8:15, 13:20 y 17:20 horas.

Antes del estallido de la pandemia, Granada contaba con seis servicios AVE entre Granada y Madrid, tres por sentido, y estaba aprobado un nuevo surco de ida y vuelta con el cual se sumaban en total ocho relaciones diarias entre ambas ciudades. Granada sí recuperó hace un año su servicio de ida y vuelta con Barcelona pero nada se sabe aún de la segunda conexión prevista para 2020 antes del estado de alarma. En cuanto a los servicios Avant con Sevilla, la provincia tenía ocho servicios diarios, cuatro por sentido, de los que hay disponibles seis.

De lo que no se sabe aún nada es de la conexión por tren Avant (media distancia en velocidad alta) con Málaga. Renfe mantiene en estudio iniciar al menos una conexión diaria, que algunas fuentes indicaron que llegaría también durante la segunda quincena de octubre, pero que no haría parada en la nueva estación de Antequera-Ciudad, cuyas obras no estarán finalizadas hasta prácticamente diciembre. Desde el Ayuntamiento de la localidad insisten en que no empezarán estos trenes hasta que puedan parar en la nueva terminal.

Estas fuentes próximas a Renfe recuerdan que todo el personal necesario para implantar los trenes Avant entre Granada y Málaga ya está formado, y recuerdan que la capital vecina ya ha recuperado todos los servicios de Alta Velocidad que tenía antes de la pandemia.