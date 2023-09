De Granada al top 10 de la panadería en Europa

La estudiante del centro integrado de Formación Profesional Hurtado de Mendoza Mónica Rufián logró la décima posición en la competición de panadería del EuroSkills, celebrada recientemente en la ciudad polaca de Gdansk y que reunió a los mejores alumnos de FP de Europa.

Rufián (Granada, 2003), jienense afincada en Granada, ha realizado sus estudios en el Hurtado de Mendoza. Tras la competición se mostró muy satisfecha con el papel desempeñado en la cita polaca. La joven aseguró que "me ha ido genial. Me lo he pasado súper bien". Además, destacó que el equipo nacional "hemos hecho piña y se agradece". "Me siento súper orgullosa de haber representado a España" en esta competición de carácter educativo. Sobre su clasificación, apuntó la calidad del trabajo realizado que viene a redondear la participación de esta joven en distintos eventos de FP. Rufián fue la mejor en la fase andaluza y también logró el oro en el SpainSkills de 2022, lo que le permitió ir primero a la fase mundial y ahora a la europea, donde ha logrado el décimo puesto en la categoría de panadería.

El equipo español, formado por 30 estudiantes y recién titulados en Formación Profesional, son los actuales campeones de la cita española Spainskills 2022, organizada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. La delegación nacional se ha hecho con un oro y un bronce. además de ocho medallas de excelencia por la calidad de sus trabajos en esta competición bianual, también conocida como las olimpiadas europeas de la Formación Profesional.

Se trata del mayor evento de Formación Profesional y excelencia en habilidades de Europa, en el que alrededor de 600 jóvenes menores de 25 años y procedentes de 32 países han competido para convertirse en los mejores de su especialidad.

Los competidores han participado en 43 modalidades diferentes como la de Diseño mecánico CAD, CNC fresado, Soldadura, Animación 3D, Fontanería y calefacción, Electrónica, Desarrollo web, Instalaciones eléctricas, Carpintería, Peluquería, Cocina o Servicio de restaurante y bar, entre otras. La idea de este tipo de campeonatos surgió en España, donde se celebró en 1950 el primer concurso internacional de Formación Profesional en el que participaron doce estudiantes de Portugal y del país anfitrión.