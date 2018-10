Hallan a un hombre muerto en las cuevas del Avellano

Un joven de 25 años fue ayer hallado muerto en una de las cuevas del camino del Avellano en el cerro de la Alhambra. Efectivos del cuerpo de Bomberos se encargaron del rescata de esta persona que, en el momento del óbito, no llevaba ningún tipo de documentación. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Forense donde está prevista realizar su autopsia para esclarecer las circunstancias de su muerte aunque, al no contar con signos de violencia, pudo ser de forma natural. El rescate de este joven se produce precisamente en un momento en que las cuevas de esta ladera son noticia después de que el Ayuntamiento haya recibido una orden de desalojo.

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, aseguró ayer que en una primera instancia se exigirá esta medida a los propietarios de las cuevas. En el caso de que éstos no respondan se ejecutará la sentencia de forma subsidiara, es decir, pasando después la factura de la intervención a los responsables. Precisamente ayer la concejal no adscrita y candidata a la Alcaldía por Quo, Pilar Rivas recordó ayer en comisión de Urbanismo la importancia de valorar los casos de familias en riesgo de exclusión que viven en estas zonas.

En este sentido, Fernández Madrid, le recordó que se trabaja en general en coordinación con el área de Derechos Sociales pero que, muchas personas -la mayoría- residen ahí porque siguen un determinado estilo de vida y no por falta de recursos aunque por supuesto haya excepciones. Se refirió por ejemplo a estudiantes de la UGR que se instalan en San Miguel o a moradores extranjeros que han sido sancionados por acometer obras de gran calado que no podrían permitirse si no disponen de recursos económicos.

Ante la noticia del futuro desalojo de las cuevas situadas en el entorno de la Alhambra distintos colectivos han convocado mañana una asamblea mañana titulada: "Las cuevas viven, las cuevas se quedan" que tendrá lugar a las 15:00 en el CSO La Redona tiene como objetivo lanzar un llamamiento para "toda la gente que quiera participar en la movilización por la preservación de las cuevas". No obstante, en las de San Miguel alto, de titularidad municipal, el Ayuntamiento tiene previsto esperar a la culminación del proyecto de actuación que prevé convertir el espacio en zona verde. El edil aseguró que no servirá de nada expulsar a los moradores si no se actúa de forma inmediata.