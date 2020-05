El INE no detecta movimientos de población entre Granada y la Costa o entre comarcas

Los movimientos de población que se están produciendo en la provincia de Granada durante el estado de alarma, según consta en el estudio del que dispone el Gobierno de España, se limitan a desplazamientos dentro de cada comarca, que coinciden con los cuatro distritos sanitarios en los que se divide esta provincia. Los mapas elaborados descartan que haya traslados entre la capital o su Área Metropolitana y la Costa, cuyos municipios sólo reciben visitas de otras localidades limítrofes.

La información sobre movilidad de la población durante el estado de alarma que el Instituto Nacional de Estadística (INE) está extrayendo de los datos de telefonía móvil está siendo relevante a la hora de considerar qué territorios españoles pueden superar las fases de la desescalada, según las últimas explicaciones que ha aportado el Ministerio de Sanidad a las Comunidades Autónomas para justificar algunas de sus decisiones. En particular, algunas fuentes explican que la negativa a dividir la provincia de Granada para pasar a fase 1 la Costa y otras zonas libres de coronavirus se debió a que la Junta no aportó un plan que garantizara la estanqueidad de cada distrito sanitario.

Pero los datos con los que cuenta el Gobierno, a través del INE, son muy claros sobre la ausencia de desplazamientos entre comarcas. Ese estudio se hace diariamente, pero tanto si se examinan los mapas de un día laborable como los de un festivo como el pasado 1 de mayo (que además era puente), el resultado es similar en cuenta a la ausencia de desplazamientos entre comarcas de personas no residentes.

El pasado 29 de abril (último día laborable analizado en mapas) en toda la Costa Tropical de Granada, la zona que más desplazamientos de no residentes recibió fue el distrito costero de Motril y Torrenueva, que fue un 25% de su población. El origen de toda esa población visitante se compone del resto de distritos de Motril (ciudad dividida en 5 partes) y la localidad vecina de Salobreña. Estos movimientos son similares en el mapa del 1 de mayo, aunque algo más reducidos y con viajeros de los mismos destinos, además de Almuñécar.

Ninguna localidad costera de Granada fue destino de desplazamientos de población residente en otras zonas de la provincia que no sea la propia Costa y sus municipios más aledaños en los días analizados. Almuñécar, que es un destino habitual de segundas residencias de personas de la capital, no recibió visitas de la ciudad y su Área Metropolitana. Es más, aparece como una de las localidades que menos movimientos ha recibido como destino (sólo un 4% de su población), tanto en días laborales como festivos.

En la zona Norte de la provincia la situación es similar, con apenas movimientos de población y en todo caso de municipios cercanos. Las zonas que más porcentaje de personas no residentes han recibido son el Valle del Zalabí (con desplazamientos desde Guadix o Jerez del Marquesado) y la Puebla de Don Fadrique (desde Huéscar). Ni siquiera núcleos importantes como Guadix o Baza han registrado desplazamientos significativos, salvo los de personas de municipios colindantes.

En cuanto a la capital y a la zona metropolitana, que es la que registra más desplazamientos, todos los que aparecen registrados tienen origen y destino en el misma área. Es decir, los distritos de la ciudad reciben visitantes de casi todos los municipios más próximos del área metropolitana y a estas localidades llegan personas de Granada y de sus pueblos vecinos. En cualquier caso, el porcentaje de personas no residentes recibidas respecto a su población en todos los territorios de esta zona están entre el 10 y el 20%. La única localidad que destaca el Pulianas, por albergar un buen número de comercios y ser lugar de afluencia para población de municipios colindantes.

Estos datos, en los que no se refleja ningún desplazamiento más allá de los municipios colindantes, no significan que no se hayan producido movimientos aislados de población de más recorrido, pero su volumen es apenas significativo y el estudio ni siquiera los recoge.