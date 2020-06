Importante bajada de hospitalizados por coronavirus en Granada

El coronavirus en Granada ha pasado de la subida de ayer al reajuste de hoy, según el parte oficial. Un nuevo cúmulo de datos cambiado con respecto ayer en el que lo más fiable, y la mejor noticia, es que la cantidad de hospitalizaciones reales ha caído de forma importante. Hay dos personas menos ingresadas en régimen ordinario y dos menos en las Unidades de Cuidados Intensivos. En román paladino: 10 encamados totales, 6 'normales' y 4 graves.

Es el dato más esperanzador dentro del totum revolutum que están siendo los partes diarios y las actualizaciones de la web del IECA. Así, la Junta ha vuelto a bajar los totales en la cantidad de positivos totales, los PCR (que ya se mueven al unísono, lleva siendo así varios días) y la de hospitalizados totales. A todos estos parámetros les han restado una persona, que deja los agredados en 3.269, 2.465 y 1.206.

Se mantienen intactos los totales de UCI, con uno más ayer (137), pero que no se corresponde con lo que indica la web de Estadísticas de la Junta. Es decir, que cabe concluir que el número de más que se dio ayer no se correspondía con las últimas 24 horas, si no el pasado día 5, hace una semana.

Según este portal, en los últimos 7 días, en Granada ha habido 5 contagios totales, de los cuales 4 están confirmados por PCR, dos hospitalizaciones, y una entrada UCI, estas dos atribuidas al mismo día de la semana pasada (viernes 5).

Tampoco se contabilizan nuevas muertes, cuyo total se mantiene en 287. Pese a ello, no se ha contabilizado aún el fallecimiento del que tuvo constancia esta redacción del pasado miércoles en la UCI del Hospital del PTS. Oficialmente la última sigue siendo del 9 de mayo.

La cifra de curados sube en 11 personas más para totalizar 2.893 (ninguna en las últimas 24 horas, se corresponden a jornadas pasadas), por lo que la cifra de sanados cada vez está más cerca de la de casos confirmados (la diferencia está en 376).