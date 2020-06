Del cero, a la resta, y ahora a la suma: el coronavirus en Granada añade nuevos contagios, hospitalizados y UCI

Granada ha pasado de no sumar, ni siquiera aparecer con registros en los portales oficiales de estadísticas, e incluso a restar cifras a crecer por primera vez en muchas semanas en casi todos los parámetros del coronavirus. Hay más positivos, más hospitalizaciones, y una entrada en Cuidados Intensivos que no se producía desde el 30 de abril. No sube la cifra de muertes, aunque aún no se ha notificado la del último paciente UCI del San Cecilio.

El parte oficial de la Junta aparece hoy con cuatro nuevos casos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, justo cuando se llevaría semana y media en fase 2 de no haberse adelantado el pase de la provincia el pasado jueves. Cuatro casos más que también se corresponde a los totales detectados y que elevan los globales a 2.466 y 3.270, respectivamente.

Como aviso está bien: el Covid-19 sigue suelto. Esto hace que en los últimos siete días el total de PCR confirmadas sea de 4 (una menos que ayer) y de 16 (igual que ayer) acumulando los 14 días en los que se supone que el coronavirus se manifiesta en el organismo humano.

Esto ha supuesto malas noticias en cuanto a hospitalizaciones, aunque por suerte no tan malas como al principio de la pandemia. Hay dos hospitalizados más en el parte (1.207 en total) y una entrada más en UCI (134), aunque de momento estas cifras no parecen corresponderse con las últimas 24 horas puesto que no están actualizadas en el portal oficial del IECA, que muestra la evolución según el día en que se produjo, no cuando se notificó. Ateniéndose a este aspecto, en Granada hoy no ha habido novedades en ningún parámetro.

Esto sigue siendo cambiante y desde hace justo un mes que se cambió el criterio por parte del Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía, los datos siguen reajustándose. El ejemplo es que ayer Granada no aparecía en la gráfica de evolución diaria del IECA y hoy sí lo hace, en la fecha de ayer, con un caso confirmado más cuando se informó de que no había ninguno.

En cuanto a la hospitalización real se mantiene en las mismas cifras de ayer, con 14 pacientes en total (8 en régimen ordinario y 6 en UCI). No cuadra el dato de hospitalizaciones ordinarias, ya que la cantidad es la misma que el día anterior (y no las 2 nuevas que figuran en el parte) y tampoco se compensan con la única curación notificada en el día de hoy (2.882 en total).