El Hospital Clínico de Granada acoge una jornada científica para abordar la investigación del cáncer de mama

El Hospital Clínico San Cecilio de Granada ha acogido unas jornadas para repasar la actualidad del abordaje del cáncer de mama en la comunidad andaluza, poniendo el foco en el cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos con peor pronóstico.

Una reunión científica, el 'SOLTI Scientific Outreach Andalucía 2024', organizada por la empresa SOLTI, grupo de referencia en investigación clínica en cáncer, coordinada por la doctora Isabel Blancas, oncóloga médica en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada y por el doctor Tomás Pascual, oncólogo médico en el Hospital Clínic de Barcelona.

Solo en Andalucía se diagnostican alrededor de 6.000 casos nuevos de cáncer de mama al año y 1 de cada 3 estudios clínicos que se inicia en el Servicio de Salud Pública de Andalucía (SSPA) tiene algún tipo de relación con el cáncer. La comunidad autónoma cuenta con alrededor de 380 ensayos clínicos en cáncer.

El cáncer es a día de hoy uno de los mayores problemas de salud pública y con tendencia al alza en el mundo y se calcula que su incidencia crezca más de un 60% hasta 2040. Sin embargo, la mortalidad por cáncer se ha reducido de manera significativa en los últimos 20 años y ello se debe, principalmente, a los grandes avances que se han producido en la investigación.

Según la doctora Blancas sobre la inclusión de pacientes en los ensayos clínicos, "Andalucía suele situarse entre los máximos reclutadores de ensayos clínicos a nivel nacional y, en ocasiones, también a nivel mundial". Añade como prueba de ello que el Hospital Universitario San Cecilio de Granada fue el primero a nivel mundial y entre los máximos reclutadores a nivel nacional en ensayos clínicos tan relevantes como los estudios de registro de los fármacos que han revolucionado el tratamiento del cáncer de mama hormonosensible en los últimos años.

El abordaje multidisciplinar de las pacientes ha sido otra de las claves del tratamiento oncológico en los últimos tiempos. Los comités multidisciplinares están formados por profesionales de múltiples especialidades implicadas en el manejo del cáncer y durante los mismos se consensuan paciente a paciente desde el diagnóstico hasta el tratamiento. La doctora Blancas señala que "en cada hospital tenemos establecido nuestro propio comité de tumores para ofrecer la mejor propuesta terapéutica a cada paciente y el hecho de que este funcionamiento sea ya generalizado en los hospitales andaluces garantiza una atención completa a nivel general".

Cáncer de mama triple negativo

El cáncer de mama triple negativo es uno de los subtipos más agresivos y que comporta unas necesidades médicas que no están todas cubiertas a día de hoy. Durante el encuentro y en referencia al manejo de la enfermedad triple negativa en estados precoces, la doctora Miriam Alcaide, del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, daba su visión como cirujana oncológica, afirmando que "la mastectomía bilateral en pacientes jóvenes con cáncer de mama con mutación de BRCA, que son las que padecen un cáncer hereditario, es una alternativa para la prevención, pero no es la única. Si se hace seguimiento de la paciente y se encuentra la enfermedad en un estado precoz, se le expone y es ella quien decide si quiere hacer cirugía o no, teniendo en cuenta varios factores".

En esta línea, la doctora Blancas apuntaba que "desde el punto de vista de fármacos estamos ante una revolución. Por una parte, la inmunoterapia, como tratamiento añadido al convencional de quimioterapia, está jugando un papel clave. Por otro lado, los anticuerpos conjugados están permitiendo un tratamiento más dirigido y eficaz porque es como si lanzáramos un caballo de Troya, que en este caso es la quimioterapia unida a un anticuerpo que se libera dentro de la célula tumoral. Y, además, tenemos los inhibidores de PARP, tratamientos dirigidos que aumentan la eficacia y reducen la toxicidad. A día de hoy el pronóstico de la enfermedad precoz ha mejorado considerablemente, sobre todo, en las pacientes en las que se ha optado por un tratamiento pre-cirugía, pues se consigue en el momento de la cirugía una respuesta patológica completa del tumor, es decir, la eliminación completa del tumor".

De la misma forma, el doctor Carlos José Rodríguez González, del Hospital San Cecilio, concluye que "el cáncer de mama triple negativo es una enfermedad con una importante correlación con el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, especialmente, con variantes de alto riesgo. Además, el diagnóstico de variantes patogénicas puede tener implicaciones terapéuticas en estas pacientes más allá de la prevención, tanto en las pacientes afectas como en los portadores sanos de la familia, y aquí está el gran reto: la rápida respuesta que se exige ahora para tener estos resultados, que está llevando a cuestionar el modelo clásico de asesoramiento".