Indignación en La Alpujarra Alta por la destitución de su párroco, el cura que convirtió los templos en museos

Como un jarro de agua fría. Así han recibido los vecinos de varias localidades de la Alpujarra granadina la destitución de su párroco, Alfonso Aguilar, tras siete años. El propio párroco informaba por mensaje de Whatsapp a su feligresía de su destitución por parte del Arzobispado de Granada de sus parroquias de Capileira, Bubión, Pampaneira, Soportújar, Atalbéitar, Mecina, Fondales y Ferreirola.

Esta decisión del Arzobispado ha indignado a los feligreses de estas parroquias por el cariño que les une a su cura, que "vino a limpiar la mancha de los sacerdotes anteriores involucrados en el caso de los Romanones", explica Francisco Damián Porras en un escrito a este periódico.

Aguilar venia de fuera sin ninguna relación con Granada ni la Alpujarra pero supo ganarse a los vecinos y era notoria su buena relación y la labor de apertura de la iglesia que hizo en estos municipios tan característicos. "Parece ser que su labor en estos siete años no se adapta al modelo que le gustaría a la diócesis granadina. Que las iglesias se abran al publico, que sean espacios donde se puedan realizar eventos no religiosos no parece haber gustado. Y que el propio sacerdote salga mas en medios de comunicación por su labor que la propia cúpula del Arzobispado es indicativo de la diferencia

de ambos modelos", relata este vecino.

Y es que el sacerdote había hecho un importante cambio en el funcionamiento de la iglesia en esta zona, con la apertura, por ejemplo, de los templos como museos religiosos. También abrió la iglesia de Bubión para un rodaje de cine el pasado mes de septiembre y el mes pasado se presentó el cuento que había escrito dedicado a las 'brujas' de Soportújar.

La gente de la Alpujarra lo quiere y admira y está indignada con la decisión. "La conclusión está clara. Si un sacerdote quiere acercar la iglesia a la gente como ha hecho Don Alfonso, esta claro que esa opción no les vale a los que siguen pensando que la iglesia es un bastión intocable y donde nadie puede saltarse las normas que ellos tienen", reclama este vecino.