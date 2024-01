El Tribunal de Cuentas alerta de la "ausencia de control" municipal del dinero asignado a los grupos políticos

Los grupos políticos municipales con representación en el Ayuntamiento de Granada reciben una asignación anual para sostener su actividad. Una dotación económica que se fija en el primer pleno de cada corporación, el conocido como pleno de organización, y que reciben tanto los partidos en el gobierno como en la oposición y ante la que tradicionalmente hay acuerdo tácito entre partidos y no se suele tocar (salvo para subirse) esté el partido que esté en el gobierno local.

Sobre estas dotaciones económicas ha puesto el foco el Tribunal de Cuentas, con un informe de fiscalización en 50 capitales durante el ejercicio 2022. Informe que se hizo público el pasado diciembre y donde el Ayuntamiento de Granada tiene un capítulo propio en el que se lleva un 'tirón de orejas' de este tribunal, que lleva a advertir de que "la ausencia de control, por parte del Pleno y de la Intervención, de las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales supone un riesgo de que dichas asignaciones no se estén aplicando adecuadamente a la finalidad prevista por la normativa".

Y hay datos curiosos. El informe recoge que la dotación económica global del Ayuntamiento de Granada a los grupos políticos municipales en 2022 fue de 290.000 euros, una cantidad inferior a ejercicios anteriores. Fue en el mandato 2019-2023, el que empezó con el bipartito PP-Cs y Luis Salvador como alcalde y terminó con el gobierno del PSOE y Paco Cuenca en la Alcaldía, el Ayuntamiento tenía cinco grupos municipales (PSOE, PP, VOX, CS y Unidas Podemos) hasta que el partido naranja se quedó sin representantes con la crisis de gobierno y se integraron sus ediles en el grupo de no adscritos junto a Sebastián Pérez, que salió del PP. En 2022 las cantidades asignadas fueron abonadas a cada grupo con el reintegro de 163.000 euros por la desaparición del grupo de Cs.

Al margen de la dotación que reciben los partidos del presupuesto del Ayuntamiento de Granada, el consistorio les proporciona "recursos personales de la Corporación" cuyo coste, indica el informe, asciende a 879.000 euros en el ejercicio 2022, correspondiente a un total de 20 empleados eventuales; así como otros gastos materiales (material de oficina no inventariable, informática, telefonía) y despachos puestos a disposición de los grupos, "cuyo coste no ha podido cuantificar".

Por tanto, el importe total de fondos públicos puestos a disposición de los grupos en 2022 se elevó a 1.169.000 euros, "de los que el 25% corresponde a la dotación económica y el 75% al resto de gastos a favor de los grupos sufragados por la Corporación".

El informe indica que el Ayuntamiento ha desarrollado en su normativa la regulación de estas dotaciones "con un carácter mínimo", recogiendo en su reglamento orgánico (el ROM) "únicamente la asignación de medios materiales y personal a los grupos, pero no las dotaciones económicas". Se reproduce en el reglamento un artículo de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local en cuanto a que las dotaciones se abonarán trimestralmente, para qué se prohíbe su uso y la obligación de que los grupos lleven una contabilidad específica de la dotación, "que pondrá a disposición del Pleno, siempre que este lo pida". Matiz importante.

Poca normativa y falta de control del Pleno y de la Intervención

Y advierte el tribunal que "se echa en falta un mayor desarrollo normativo" de ese artículo que "facilite el adecuado empleo, justificación y control" de estas cantidades y se detalle, al menos, "el destino de los fondos" indicando los gastos admisibles y si, entre ellos, "se permiten las aportaciones a los respectivos partidos políticos y, en su caso, la forma de justificarlas". También pide más regulación de los derechos económicos de los concejales no adscritos; la obligación de que los grupos tengan un NIF y cuenta bancaria propia diferentes a las del partido político (algo que sí tienen los grupos municipales aunque no lo exija la norma municipal); el contenido de una contabilidad específica; una cuenta justificativa o la descripción de los procedimientos de rendición de cuentas por los grupos y el control por el Pleno y la Intervención así como los procedimientos de exigencia de reintegro por falta o inadecuada justificación de los gastos o por los remanentes no gastados.

Y es que advierte en el informe de que el Ayuntamiento de Granada "no utiliza criterios objetivos para la cuantificación" de estas asignación "ni tiene en cuenta los costes de funcionamiento" de los mismos para fijarla. En el importe de las dotaciones el componente variable supone casi el 100% del total, sin apenas componente fijo.

En cuanto a los procedimientos de rendición de cuentas y control, destaca el informe del Tribunal que el Pleno "no ha solicitado la contabilidad específica" de la asignación dada a los grupos y que "tampoco se han sometido al control de la Intervención municipal las cuentas justificativas de los grupos" en los ejercicios 2020 a 2022, lo que lleva al Tribunal de Cuentas a afirmar que "la ausencia de control, por parte del Pleno y de la Intervención, de las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales supone un riesgo de que dichas asignaciones no se estén aplicando adecuadamente a la finalidad prevista por la normativa".

El informe recoge también las obligaciones de transparencia, asegurando que el Ayuntamiento de Granada "no cuenta con normativa específica relativa a las obligaciones en materia de publicad activa sobre las dotaciones anuales a los grupos municipales". No obstante, reconoce que "publica cierta información" relacionada con la asignación a los grupos, como el importe global anual y su desglose por grupos. "También publica su finalidad y los destinatarios, pero no las cuentas justificativas presentadas por los grupos", con información actualizada al ejercicio 2023. "En cambio, el Ayuntamiento de Granada no dio publicidad a las asignaciones a favor de los grupos municipales en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) a pesar de la naturaleza de subvención pública que presentan las dotaciones económicas.

Si se consulta en la actualidad el Portal de Transparencia municipal aparecen las asignaciones de años anteriores hasta 2022 y lo entregado hasta junio de 2023, con el cambio de Gobierno municipal.