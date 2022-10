Investigadores granadinos localizan entre 500 y 1.000 terremotos en la última semana en la zona del enjambre sísmico de Salar

Investigadores del Instituto Andaluz Universitario de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada han determinado que la serie de terremotos que se registra en la zona de Salar suma desde que comenzó, el pasado 28 de septiembre, entre 500 y 1.000 temblores. La inmensa mayoría de éstos son, según explica la investigadora Mercedes Feriche, de escasa magnitud, por lo que no son percibidos por la población.

Feriche señala que se puede hablar de enjambre sísmico para catalogar esta sucesión de pequeños terremotos en la zona. A día de hoy, la situación es "estable", señala la investigadora. El terremoto más grande -que fue sentido en media provincia y llegó a tener una intensidad de IV en una escala que llega a X y magnitud de 3,7- se produjo el pasado jueves. Otros cuatro temblores han podido ser percibidos por la población, aunque con una intensidad algo inferior (entre II y IV, registro que alcanzó el sismo del domingo 2 de octubre, con magnitud 3,6), según la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Para secuenciar lo que ocurre en la zona, el Instituto Universitario Andaluz de Geofísica cuenta con una red de acelerógrafos y estaciones permanentes, que ahora se verá reforzada con la instalación de dos estaciones más, una en Santa Cruz del Comercio y la segunda instalada en Moraleda de Zafayona. Con esta red de instrumentación se puede hacer un seguimiento más preciso de los movimientos que se dan en el subsuelo y ofrecer el cálculo de que se han registrado aproximadamente entre 500 y un millar de temblores, tal es la sensibilidad de los aparatos.

El hecho de que la zona -ubicada en el borde de la Depresión de Granada- se produzca un enjambre sísmico no es una sorpresa. Ya se habían producido episodios similares en los años 80, recuerda Feriche. En ese caso la serie de terremotos se prolongó durante meses. La causa que propicia estos temblores es la misma que provocó el enjambre de Santa Fe, que se extendió desde enero hasta la primavera de 2021-, pequeñas fallas en la zona. "Es la mecánica de nuestra zona", alega la investigadora, que reitera que estos episodios acumulan muchos eventos, pero que no suelen ser de gran intensidad. También la serie de los 80 fue de "baja magnitud". Otro enjambre, registrado en la zona de Iznájar a principios de los 90 -muy próxima al lugar donde se suceden en estos días los movimientos- fue de las mismas características. Más reciente en la memoria, aunque más alejada en lo geográfico, está lo ocurrido en 2021, con una serie centrada entre Santa Fe y Atarfe que causó daños valorados en más de 16 millones de euros en varios municipios del Área Metropolitana, aunque afortunadamente no hubo daños personales, salvo un herido leve. Aquello obligó a activar a fase de preemergencia por riesgo sísmico, protocolo que se mantuvo durante tres meses.

Desde el Instituto de la Universidad de Granada se ha puesto en conocimiento de los Ayuntamientos de la zona el proceso detectado desde el miércoles 28 de septiembre. El jueves 28 a las 11:14 horas se produjo el temblor más fuerte hasta el momento, que afortunadamente no causó daños materiales ni personales y únicamente se saldó con varias llamadas de particulares al 112 y un buen susto en el cuerpo de los que lo percibieron con más intensidad por estar más cerca del punto en el que se localizó el epicentro, Salar.

El domingo 2 de octubre se registraron otros dos sismos percibidos por la población, de magnitud 2,9 y 3,6 e intensidad III y III-IV, respectivamente, y con epicentro los dos en Huétor Tájar. El lunes 3 de octubre una nueva sacudida, también con epicentro en Huétor Tájar, se sintió en la zona, con magnitud 2,6 e intensidad II. Muy similar fue el temblor del miércoles 5, con intensidad II, magnitud 2,5 y epicentro en Salar.