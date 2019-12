Los Jardines del Triunfo de Granada cuentan con nuevos drenajes

El Ayuntamiento de Granada, a través de Emasagra, ha completado esta semana los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje de los Jardines del Triunfo, que se encontraba deteriorada por las alteraciones que causan las raíces de los árboles.

Esta red, por las características de la zona, sufre intrusiones importantes de las raíces de los árboles de los jardines y provoca un deficiente funcionamiento del desagüe de la fuente y el drenaje de todo el parque cuando se producen episodios de lluvia, informó el Consistorio.

La intervención se ha desarrollado una vez más con tecnología sin zanja, la misma que se aplicó en la construcción del colector de Gonzalo Gallas. Este procedimiento implica una ventaja frente al mecanismo de renovación de redes a cielo abierto, ya que no obstaculiza el normal tránsito, reduce el ruido y el polvo, no deja residuos y no perjudica la solería, uno de los valores más preciados de los Jardines del Triunfo. Por eso se ha reparado el colector con un sistema de manga continua autoportante de seis milímetros de espesor, 145 de largo y 300 de diámetro. La reparación se efectuó en tres días y costó 40.000 euros.

Eva Martín, concejala de Mantenimiento, destacó la importancia de la actuación ya que la fuente del Triunfo es un "referente y un emblema" para la ciudad, y subrayó que se trata de un emplazamiento "muy transitado por los granadinos y por los turistas".