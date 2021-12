José Entrena une al PSOE de Granada para “ganar todas las elecciones a las que nos presentemos”

Con un apoyo del 90,2% de los delegados del partido, José Entrena y su nueva ejecutiva han encontrado el respaldo para llevar a cabo el proyecto político del PSOE de Granada para los próximos cuatro años. El cónclave, que tuvo lugar el domingo en el paraninfo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada en el PTS, sirvió para hacer oficial la reelección del actual presidente de la Diputación provincial como secretario general de los socialistas granadinos otro mandato más, con un nuevo equipo que tiene como objetivos mantener la hegemonía del partido en la provincia y volver al gobierno. También se aprobó la Ponencia Marco, debatida en cuatro comisiones diferentes, que supone de facto las líneas de actuación del partido para los próximos cuatro años.

El partido sale reforzado del Congreso. Entrena comienza su nuevo mandato con una ejecutiva apoyada por prácticamente todos los delegados, un 90,19% de los votos emitidos, frente al poco más del 50% con el que fue elegido secretario general por primera vez hace cuatro años. Un factor que alabó Noel López, flamante secretario de organización del PSOE-A y alcalde de Maracena, mano derecha del candidato a la Junta de Andalucía, Juan Espadas. "No es cómo coges el partido, es cómo lo dejas", dijo el dirigente maracenero sobre un José Entrena, Pepe como todo el mundo le llamó en lo que, en el fondo, fue un acto de familia.

"No podéis imaginar cómo me siento, entre orgulloso, feliz y responsable por coordinar este equipo. Un equipo que no tengo ninguna duda de que va a ser un equipo ganador, triunfador, que vamos a poner todo nuestro empeño para ganar todas las elecciones a las que nos presentemos", dijo José Entrena al que se vio emocionado. "La política se trata de conseguir que la ciudadanía sea lo más feliz posible", continuó el dirigente de Villanueva Mesía, dijo que el PSOE tiene que ganar porque "nuestras ideas son las que mejor le vienen a la mayoría de la gente para buscar una provincia de justicia, igualdad, libertad y solidaridad".

Entrena quiere "un modelo de provincia que tiene que progresar de manera sostenible y justa como reza en la ponencia que hemos aprobado". Una ponencia que habla de "cohesión social y territorial" para un partido que el secretario general afirma que está "preparado y escuchando a la gente, para que gobierne las instituciones y conseguir resolver los problemas de la gente".

Los nuevos órganos del Partido Socialista en Granada cuentan con muchas caras conocidas y otras nuevas. José Entrena estará acompañado en el área de representación por Ana Muñoz, concejal de la capital y diputada provincial, en la presidencia y por Olga Manzano como vicesecretaria general. Organización y acción electoral será cargo de Álex Casares, con Mari Carmen López como adjunta a organización y José Antonio Montilla en ideas y estrategia. Otro nombres son Alejandro Zubeldia en política institucional y comunicación o Elvira Ramón en escucha activa en colectivos y asociaciones.

La jornada fue larga. Pedro Fernández, exalcalde de Baza y delegado del Gobierno en Andalucía, presidió el congreso que dio comienzo pasadas las diez de la mañana con un discurso donde se guardó un minuto de silencio en memoria de Lorena, la mujer apuñalada por su expareja el viernes en la capital, y donde recordó la figura de Lorca y alabó los Presupuestos del Estado en comparación con los de la Junta.

El alcalde de la capital, Francisco Cuenca, tomó la palabra con alabanzas a Entrena y también recordó a la fallecida en el Parque Nueva Granada, "una pagina que lamentablemente nos recuerda lo mucho que tenemos que trabajar por la igualdad de género". Cuenca recordó que "cada una de las transformaciones de nuestro territorio lo han hecho los hombres y mujeres socialistas" y aludió al PTS y al Metro, y que eso lo representa Juan Espadas, "por eso defenderemos y trabajaremos para que lo antes posible seas presidente de la Junta de Andalucía".

Posteriormente de homenajeó a los nueve secretarios generales del PSOE en Granada en democracia, desde el malogrado José Vida Soria hasta Teresa Jiménez, antecesora en el cargo de José Entrena, que a continuación dio su primer discurso del día.

"Granada tiene muchísimo potencial. Nos hace falta algo de espíritu emprendedor todavía, pero vamos mejorando, vamos avanzando, hay muchísimo talento y eso se nota", dijo Entrena. "Esta provincia sueña con mejores servicios público y esenciales, que no son públicos, pero que son básicos para el desarrollo como infraestructuras eléctricas, financieras, y de comunicaciones".

"Necesitamos una apuesta firme. Te necesitamos a ti Juan para que prosperen y que lo hagan de manera justa y sostenible. Te vamos a arropar y ayudar para que seas el próximo presidente de la Junta de Andalucía", dijo del candidato a la presidencia de la Junta.

"El PSOE es el gran partido de Granada. Es el hegemónico, casi siempre ganamos las elecciones y queremos seguir haciéndolo. El partido que quiere gobernar para cambiar las cosas que no nos gustan y generar progreso, y derechos de ciudadanía", cerró Entrena.

También hablaron los secretarios generales de los sindicatos CCOO, Daniel Mesa, y UGT, Juan Francisco Martín, discurso que estuvieron salpicados entre medias por mensajes de saludo de grandes figuras del socialismo nacional como Adriana Lastra, Patxi López, Salvador Illa, los ministros Luis Planas, María Jesús Montero, Félix Bolaños, José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska, o el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Una intervención muy aplaudida fue la del presidente de la CGE de Granada, Gerardo Cuerva, y de Cepyme. El máximo dirigente de los empresarios granadinos reveló que "nunca he participado en ningún congreso de ningún partido de Granada, pero me dijo Pepe que quería contar con los empresarios", y que aceptó la misma porque "dudo" que haya gente que "sean mejor persona que Pepe Entrena".

"Para los empresarios una cosa fundamental es el crédito. Pepe Entrena lo tiene. Es fiable. Muchas veces no estamos de acuerdo, pero la gente se sorprendería de en cuantas sí, dijo. "Coincido con el compromiso con el futuro de la provincia. Nos gusta levantar la cabeza y mirar el horizonte. Pido al PSOE que no se mire el ombligo y mire a una Granada en el largo plazo. Me pongo a vuestra entera disposición, y a trabajar por esta bonita provincia", cerró.