Miquel Iceta, en Granada: "Los socialistas hemos acertado de pleno con lo que le convenía a España"

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, mostró esta mañana su apoyo a la reelección de José Entrena como secretario general del PSOE de Granada en Congreso Provincial número 26. El dirigente catalán fue recibido cerca de mediodía por la militancia provincia, reunida en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada en el PTS tras acudir al funeral por el tenista Manolo Santana, fallecido ayer en Marbella.

Iceta, enérgico como es habitual en él, centró su discurso en las diferencias entre el PSOE y los partidos de la derecha de cara a las próximas elecciones andaluzas, mostrando su apoyo al candidato socialista Juan Espadas también presente en el congreso. "Queremos una Andalucía en la que quepa todo el mundo, pero si dejamos que la derecha gobierne secuestrada, en Andalucía no cabra todo el mundo, ni las mujeres ni el colectivo LGTBI+, ni la sociedad en la que nosotros creemos", expresó entre los aplausos de la militancia el barcelonés. "Necesitamos que puedas hacer ese esfuerzo", apeló directamente a Espadas, a quien dijo que los militantes socialistas "vamos a acompañar desde todas las provincias y toda España. El objetivo lo vale porque tú puedes", gritó antes de que el auditorio se pusiera en pie.

Antes, Iceta realizó un paseo histórico por el socialismo en España y "lo que hemos tenido que ver en el avance de este país, y todavía no ha llegado el día en el que me sienta cansado porque recuerdo por qué me afilié en 1977. No sabia que era el socialismo pero si que quería una sociedad más justa y próspera", rememoró el ministro de Cultura.

"Nosotros hemos acertado de pleno en lo que le convenía a España", dijo Iceta, que alabó la labor del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que ha dado a España "el rumbo que necesitaba" con "una recuperación económica justa, unos fondos europeos, y una vacunación. No lo decimos nosotros, lo dice la OMS, que nos felicita por el proceso y la solidaridad con vacunas con países menos favorecidos que nosotros. Nos lo dice la Comisión Europea cuando presentamos el plan de resiliencia, la presidenta de la Comisión cuando fuimos los primeros en acoger en la crisis de Afganistán, nos lo dice el FMI, que acaba de nombrar a Nadia Calviño presidenta de su comité asesor", enumeró Iceta.

Por eso, y en referencia a un análisis de prensa publicado en un periódico de tirada nacional, el ministro de Deportes recordó que "la socialdemocracia nunca se fue por su valores, historia, organización y capacidad de renovar los liderazgos, como lo ha hecho el PSOE con Pedro Sánchez y Juan Espadas. Es lo que da vigencia a un proyecto".

De Juan Espadas, candidato del PSOE-A a la Junta, Iceta remarcó los que él ve como valores del aún alcalde de Sevilla: "Es buena persona, que no es poco, es trabajador, riguroso, y ha sabido trenzar acuerdos para Sevilla y los hará ahora por Andalucía".

"Es la persona que hace falta a Andalucía porque aquí la derecha ha decidido hipotecarse a Vox y apostar por un caballo que creen ganador pero que es un percherón que va marcha atrás", añadió en su discurso Iceta, que continuó diciendo que la derecha española "no ha arrimado el hombro ni en una pandemia", que "no piensa en los españoles" y que "piensan solo en ellos". "¿Qué hubiera sido de esta crisis con un gobierno de derechas? Lo dicen ellos. No hubieran subido el SMI, no se habrían actualizado las pensiones, y no tendríamos escudo social", se preguntó y se contestó