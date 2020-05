Mensaje de Juanma Moreno al Ministerio: "Si hay un foco de infección yo seré el primero en denunciarlo"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha enviado al Ministerio de Sanidad un mensaje de responsabilidad en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus, para evitar las tesis sobre una huida hacia adelante del Gobierno andaluz en favor del desarrollo económico en exclusiva: "Si hubiera un foco de infección yo seré el primero en denunciarlo", ha declarado antes de volver a insistir en la importancia de que Granada y Málaga se incorporen a la fase 3 de la desescalada junto al resto de Andalucía el próximo 8 de junio.

En una visita a Granada el día después del anuncio del próximo paso de esta provincia y la de Málaga a la fase 2 el lunes 1 de junio, Moreno ha mostrado su satisfacción con la decisión del Ministerio de Sanidad, aunque llegue "tarde", dado que ambas provincias "cumplían de manera objetiva" los criterios marcados por el Gobierno para haberlo hecho antes. Insiste en su petición de que "a partir de ahora" se pueda dar "un paso más" para que a la fase 3 pasen ya las ocho provincias en su conjunto.

"Si hubiera un foco de infección yo seré el primero en denunciarlo (...), en pedirle al Ministerio que haya alguna zona, distrito sanitario o comarca que no pase si hay un problema sanitario, pero no lo hay". Este ha sido el mensaje de tranquilidad de Moreno a aquellos que abogan por la mayor prudencia y al Ministerio de Sanidad, que ya tiene sobre la mesa otros nuevos brotes en lugares de España que ya habían cambiado de fase.

Moreno, que ha puesto este viernes la primera piedra de la ampliación de la depuradora de Los Vados, en Granada, ha recalcado que Andalucía es la comunidad con menos índice de contagios por cada 100.000 habitantes y "lo razonable, lo sensato y lo lógico" es que las ocho provincias en su conjunto pasen a la siguiente fase para que Granada y Málaga no se queden "descolgadas" en la movilidad.

Así, ha mantenido que "sería muy extraño" que en una parte de Andalucía fuera posible la movilidad entre provincias y hubiera dos que estuvieran limitadas manteniendo los mismos niveles de contagio, por lo que ha reclamado al Gobierno que a la próxima fase pasen el conjunto de los andaluces.

Sobre el pase a fase 2 de Granada y Málaga ha reiterado que era "lo razonable y lo sensato", pues "no era entendible" que no lo hubieran hecho todavía, por lo que ha mostrado su satisfacción en este sentido aunque "no plena" a tenor del retraso.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ya avanzó el jueves que el próximo lunes se presentará toda la documentación para que Andalucía en su conjunto pase a la fase 3 a "la mayor brevedad posible".

"Una vez que el Ministerio de Sanidad y el propio presidente del Gobierno han anunciado que no es necesario permanecer dos semanas en una misma fase, espero que Málaga y Granada pasen, por fin, a fase 3 junto con el resto de las provincias de Andalucía", precisó Aguirre.