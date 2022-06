"Hay mucho interés de las compañías, no se descarta que en invierno tengamos algún vuelo internacional sorpresa"

Más información Esta es la sorpresa que se han llevado los viajeros del Aeropuerto de Granada por su 50 cumpleaños

-¿En qué momento llega el Aeropuerto en su 50 aniversario?

-Creo que bien. Venimos en línea ascendente de recuperación desde el final del Covid. Tenemos buenas expectativas porque sabemos qué tipo de aeropuerto somos, sabemos el tipo de región a la que damos servicio. La verdad es que somos optimistas porque el tráfico nacional se ha comportado muy bien, la recuperación ha sido casi completa. El internacional sí que es la pata en la que tenemos más trabajo por hacer. Es casi como empezar de cero para intentar recuperar o ponernos en niveles parecidos en tráfico internacional a lo que teníamos antes de antes de Covid.

-¿Cómo sobrevive un aeropuerto de tener un millón de pasajeros y buscar la frontera del millón y medio al cero?

-Sobrevivimos como ha sobrevivido todo el tráfico aéreo a nivel mundial. Ha sido un palo muy gordo y sobrevive porque hemos intentado hacer las cosas bien. Hemos puesto en marcha planes de recuperación a nivel aeroportuario, muchas medidas para que el pasajero pues se sienta seguro en el viaje, en el paso por el aeropuerto, y creo que todas esas medidas han condicionado favorablemente la fuerte recuperación nacional internacional, europeo y mundial. Pero sí, hemos sobrevivido con mucho esfuerzo como muchos sectores de de la economía.

-¿Qué perspectivas tiene ahora mismo el aeropuerto para recuperar el el tráfico pre-pandemia?

-El nacional va en buena línea. Tenemos alguna ruta más que no teníamos en la era pre-Covid. Estos últimos veranos se han programado vuelos con Menorca y con Ibiza pero este año se mantiene Menorca, y este mes de agosto opera con unas ciertas frecuencias, una semana de julio y una semana septiembre, el vuelo con Santander, que nunca habíamos tenido esa ruta. En la internacional tenemos que trabajar tanto a nivel de aeropuerto como Aena, como sobre todo a nivel de nuestras instituciones locales. Es verdad que hacen un esfuerzo permanente y continuo en ferias, están siempre encima hablando con compañías vendiendo el destino. Hacen un trabajo ingente y nosotros estamos dándoles nuestro apoyo a través de nuestra dirección de mercado aeroportuario.

-Obras y en qué se tiene que modernizar la terminal.

-En la foto pre-Covid la terminal ya era acorde al tráfico que teníamos. Era acorde con cierta limitación porque teníamos una previsión de crecimiento de tráfico que ya nos estaba empujando a incrementar la instalación, que es lo que es lo que hemos puesto en marcha hace hace exactamente un año con la ampliación de la terminal de pasajeros. Esa ampliación probablemente terminará a finales de este año. Se ganará mucho más espacio en la sala de embarque y en el aeropuerto pasaremos de tener una capacidad anual de en torno al millón y medio de pasajeros para incrementarla hasta los dos millones de pasajeros al año. Llegar a esto ya sería un reto más que histórico para el aeropuerto.

-Está cerrada la temporada de verano, ¿para cuándo podemos prever nuevos vuelos internacionales?

-Es la pregunta de la de la bola mágica. Y para verano está cerrado. Para invierno, a la altura que estamos, ya se debería de mover algo a nivel de compañías, que apuesten por una ruta y la anuncien con suficiente antelación. No se descarta que en invierno tengamos alguna que otra sorpresa, porque es verdad que hay mucho interés de las compañías. Preguntan mucho, casi que van pidiendo el contacto. Vamos a ser conservadores en el corto plazo, pero en el medio hay que ser optimistas. Granada destino merece recuperar su tráfico internacional que teníamos en la época pre-Covid, sobre todo los mercados italianos, alemán, reforzar más el mercado británico. Y, ¿por qué no?, otros mercados que hasta entonces no hemos tenido.

-Un tema pendiente es el primer vuelo del día a Madrid con Iberia.

-No tiene nada que ver con aeropuerto. Nosotros hacemos mucho hincapié, en este caso a Iberia, que es la compañía que históricamente ha cubierto esta ruta. Y bueno, al final es un tema de capacidad de la aerolínea poder no poder dar servicio a esta a esta ruta tan demandada. Pienso que es un objetivo que se tiene que recuperar en el corto plazo. Podría ser Iberia o podría ser cualquier otra compañía que vea este mercado y que decida apostar por él.

-Hablando de Madrid, ¿han notado alguna repercusión de la entrada en funcionamiento de AVE en 2019?

-Los primeros datos que estuvimos contrastando no fue nada significativo en pérdida de pasajeros en el aeropuerto. De hecho, recuerdo que el primer mes subimos un poquito el tráfico en el aeropuerto con respecto al mes anterior. Yo creo que son dos tráficos que se complementan, son dos dos modos de transporte, que no llegan a ser competencia porque uno da servicio a un tipo de pasajeros y el otro, a uno distinto.