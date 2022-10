La Junta sigue adelante con el cierre del Anillo de Granada y asegura que el estudio de impacto ambiental está "a punto de iniciarse"

"No podemos prescindir de ningún proyecto que venga a mejorar Granada". Con estas palabras se ha referido Marifrán Carazo, consejera de Fomento de la Junta, durante una visita a la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), para referirse a la ampliación del Metro y al cierre del Anillo de la Circunvalación, ambos proyectos que enfrentan al Gobierno autonómico con el local.

En declaraciones a los medios antes de la reunión con el presidente de los empresarios de Granada, Gerardo Cuerva, la consejera ha explicado sobre este proyecto que su estudio de impacto ambiental está "a punto de iniciarse", al tiempo que ha asegurado que el cierre se realiza teniendo respetando siempre el entorno que atraviesa.

Esta noticia ha sido bien recibida por los empresarios, pues en palabras de Cuerva se trata de un proyecto que llevaba años en tierra de nadie y ahora se pone en marcha. Esta idea ha sido también apuntada por Carazo, quien ha insistido en que se han tenido que desempolvar proyectos que "estaban guardados en un cajón" y que habían sido planificados hace más de una década.

Para la titular de Fomento, ambos proyectos, el metro y el Anillo de la Circunvalación, van de la mano, puesto que permite mejorar la conexión de la capital y, al mismo tiempo, limpiar su aire, al aliviar el tráfico y ayudar a que este fluya mejor. De hecho, esta misma idea ya fue defendida por la Mesa de la Construcción de Granada (constituida por los colegios oficiales de ingenieros de caminos, técnicos industriales, arquitectos y instaladores eléctricos), quien consideró prioritaria esta actuación hace ahora un año.

Una postura diametralmente opuesta a la que sostienen desde la Plaza del Carmen, que ven como secundario esta actuación y opta por ejecutar más líneas de Metro para evitar el caos circulatorio en el que se convierte la actual Circunvalación en horas punta. De hecho, ya en su día, el concejal de Urbanismo criticó que Carazo hubiera realizado el anuncio de la salida a licitación de la autovía “sin sentarse a hablar” con el Ayuntamiento.

Otras infraestructuras

Más allá del Metro y la Circunvalación, Carazo ha subrayado que, en materia de infraestructuras, Granada "ha notado el cambio" en el Gobierno andaluz y se ha detenido en el trabajo realizado para redactar los proyectos y captar 110 millones de fondos europeos para acometer la prolongación sur del metro de Granada, cuyas obras se iniciarán en el año 2023, y la fabricación y compra de nuevos trenes.

Asimismo, ha destacado los compromisos alcanzados para mejorar la red viaria en la provincia de Granada, como la ronda sur de Motril, la mejora del acceso a Granada por la carretera de la Zubia o el nuevo acceso a la Alpujarra, que "acabamos de licitar por 11 millones y que eliminará muchas de las curvas de la A-348 a Lanjarón".

Estas actuaciones tendrán continuidad, ha remarcado la consejera, gracias a un banco de proyectos en el que se está abordando la VAU-5, la VAU-9 o la mejora de capacidad de la carretera Iznalloz-Darro. Esa apuesta por Granada, contrasta, ha recalcado, con la realizada por el Gobierno de España, que ha tenido su reflejo en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023, que ha calificado de "decepcionantes".

También ha reprochado la "escasa" presencia en las cuentas estatales de partidas para la mejora de las conexiones por tren de Granada. "No sólo es que no haya nada para la integración del AVE y que la variante de Loja se pinte una inversión que arrastra un retraso importante, sino que los presupuestos no recogen ni un euros para la conexión Granada-Almería del Corredor Mediterráneo ni para el tren Motril-Granada", ha dicho.

El Gobierno de España, ha insistido, está perdiendo la oportunidad de aprovechar los fondos europeos para "ejecutar una obra fundamental para el desarrollo de Granada".