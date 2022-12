La Junta vuelve a pedir "acuerdo" para la unificación de las sedes judiciales de Granada

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha vuelto a llamar este viernes al "acuerdo" para la unificación de sedes judiciales en Granada, ya sea con la creación de una nueva ciudad de la justicia como ha ocurrido en otras ciudades andaluzas o manteniendo el eje Plaza Nueva-Gran Vía-Caleta, porque "el tiempo va pasando" y hasta el momento el Ayuntamiento "no ha trasladado ninguna alternativa viable" que permita dar solución a este problema.

A preguntas de los periodistas en Granada sobre qué opción prefiere la Junta, Nieto ha dicho que es partidario de que este asunto se salde con un acuerdo en el que todas las partes se sientan "a gusto". "No puedo ofrecer más desde la Junta, el mismo día que se nos diga, 'esta es la solución y este el suelo que tiene la Junta a su disposición', ese mismo día empezaremos a trabajar y a invertir", ha garantizado y ha remarcado que en todas las ciudades ha sido el Ayuntamiento quien ha dicho "qué es lo adecuado" en cada caso.

"En Jaén nos plantearon una solución que está en la zona de ampliación de la ciudad; en Cádiz, nos han pedido que rehabilitemos los antiguos almacenes de Tabacalera en una zona consolidada; las soluciones no son idénticas en todas las ciudades pero en ninguna aparece un tercero ajeno, el consejero de turno, que llega y dice 'lo voy a hacer aquí porque me da la gana", ha narrado Nieto, que de esto modo ha querido explicar que "tiene que haber un trabajo previo del Ayuntamiento". "Lo ha habido en todas las capitales y tiene que haberlo en la ciudad de Granada", ha agregado.

En el caso concreto de Granada, ha explicado que ha tenido conversaciones telefónicas con el alcalde, visitó el Ayuntamiento hace un par de meses y le consta que ha habido reuniones con los operadores jurídicos, pero no se ha avanzando.

Se habló de un solar en los Mondragones pero el consejero explica que no reúne las condiciones, en tanto que si se apuesta por continuar operando en el citado eje sería necesario un edificio de unos 10.000 metros cuadrados para ubicar las sedes judiciales y resolver problemas que se arrastran desde "hace mucho tiempo", como por ejemplo que la Audiencia vuelva a estar en plaza Nueva en condiciones óptimas.

"Ahora no hay ningún lugar en ese eje que nos lo permita, no hemos encontrado ninguna solución" y "el Ayuntamiento no nos ha trasladado tampoco ninguna alternativa viable", ha reconocido el consejero de Justicia, quien ha hecho hincapié en que "el tiempo va pasando" y "a todos nos conviene resolver cuanto antes esta incógnita y empezar a trabajar en la solución" que se acuerde, ha dicho, recordando la especial importancia que tiene este asunto por ser además Granada la capital judicial de Andalucía.