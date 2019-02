La Junta revisará todos los contratos de la Alhambra de la última década

Un día después de conocerse el archivo del caso Colina Roja , entre la resignación y las quejas del juez de instrucción después de que Audiencia Provincial declarara nula casi toda la causa por una cuestión de forma relacionada con los plazo, la consejera afirmó que "los andaluces estamos cansados de procedimientos judiciales tan largos que al final no definen una respuesta a debido tiempo y que pueden provocar situaciones como esta".

Fomento ya trabaja en el Plan Pista 2021-2017

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha avanzado que su departamento está realizando un diagnóstico de la situación en toda Andalucía, no sólo en Granada, y que ya se encuentran realizando el diseño de un nuevo plan de infraestructuras del transporte para Andalucía par el periodo 2021-2027 "porque tiene que coordinarse bien con el fondo estatal de infraestructuras y con los fondos europeos". En este sentido, la consejera ha avanzado que este nuevo plan de infraestructuras será "ejecutable y realista". "Lo que no puede ser es lo que ha hecho hasta ahora el PSOE, presentar planes como el último el Plan Pista que está en vigor hasta 2020, y que no se ha ejecutado ni al 50%, lo que supone compromisos que frustran expectativas y engañan a los ciudadanos", ha concluido.