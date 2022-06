La Tortillera, la tienda de comida de Granada que ha sufrido dos ataques homófobos a su decoración LGTBI+

La Tortillera es una tienda de comida para llevar en Granada, situada en la calle Capuchinos y regentada por su dueño, Juanpe, que ofrece diariamente tortillas, platos del día y postres. Como otros comercios de la ciudad, La Tortillera se vistió con la bandera LGTBI+ con motivo del mes del Orgullo, que decoraba tanto el interior como el exterior del establecimiento. O así fue hasta que varios ataques lo destrozaron.

En la fachada se podía ver, enmarcando el cartel de La Tortillera, una gran bandera LGTBI+ y otra de la comunidad trans, que aparecieron por primera vez destrozadas el fin de semana del 18 de junio. Ante el ataque, Juanpe decidió volver a colocar la decoración, que se encuentra a tres metros del suelo, pero este fin de semana volvieron a amanecer destruidas. Como el dueño ha indicado a este periódico, se niega a volver a ponerlo y lo va a dejar tal cual está, como símbolo del vandalismo.

"Me dicen que lo ponga, y que lo ponga más grande pero yo estoy por poner un cartelito diciendo: 'tal día han arrancado toda la decoración exterior de la tienda y es un delito de odio y homófobo'", afirma el propietario del negocio. Juanpe dice que en Granada hay decoraciones LGTBI+ en todas partes y de muchos tipos, por lo que no sabe por qué atacan a La Tortillera.

"La gente se siente con la facultad de hacer algo así porque es una bandera LGTBI, si fuera un mantoncillo para celebrar el fin de la feria no lo hubieran hecho. No estoy seguro de denunciar porque no hay ninguna evidencia de quien lo ha hecho. No hay cámaras ni nada y además fue de madrugada. Para lo único que puede valer es por si pasa algo más y pillan al que sea", explica el dueño.

A través de la cuenta de Instagram del negocio (la.tortillera), Juanpe también ha querido explicar el suceso y expresar cómo se siente ante el ataque a su tienda. "Por favor, solo os pido que recapacitéis sobre lo que hacéis, lo que pensáis y sobre todo, lo mal que lo hacéis pasar a la gente porque sois unos desgraciados que odiáis a la humanidad. Cambiad. Hay que amar a la gente y respetar a todo el mundo. Y los que habéis hecho esto no os merecéis el respeto de nadie, y aún así lo tenéis". A estas letras acompañan imágenes de cómo ha quedado la fachada.

La noticia ya se ha hecho eco en medios de comunicación y en la red social Twitter, donde los usuarios muestran su apoyo a La Tortillera. "Su dueño había preparado con mucho esmero esta decoración para el Orgullo. En una semana se lo han destrozado dos veces. Este mes además de celebrar nos toca defendernos, como siempre", dice un tweet de @BitterSong.