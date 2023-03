Llegar al acelerador de partículas desde Granada: carreteras, autobús, e ¿incluso un tren?

Granada quiere construir el acelerador de partículas en Escúzar. A donde hay que ir expresamente. Un pueblo pequeño, que no coge de paso sino que hay que desviarse de una carretera principal que tiene carácter autonómico. En consecuencia, sus comunicaciones y carreteras siempre han sido pequeñas, modestas, de escasa capacidad y que no están ni mucho menos preparadas para lo que se les viene encima. De hecho, el Parque Metropolitano, Industrial y Tecnológico de Granada, ahora llamado Citai (Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación) ya funciona con numerosas empresas allí instaladas que acceden al mismo por una vía, la A-338, que en su tramo desde la salida de La Malahá es estrecho y no está adaptado al paso de camiones de gran tonelaje.

De hecho, los accesos al Citai son una de las cuestiones que deberán abordarse en los próximos meses para garantizar el buen desarrollo del proyecto del acelerador de partículas. El alcalde de Escúzar, Antonio Arrabal, ha destacado en palabras a Granada Hoy que la Junta ya ha autorizado la construcción de una rotonda para "garantizar la fluidez del tráfico" entre la A-338 y el Citai. Además de esa rotonda, el regidor expone que es necesario "buscar solución" a la salida desde el parque industrial a La Malahá, tramo de titularidad autonómica.

Esto en menor medida pero quedan más actuaciones. Así, la Junta tiene previstas varias actuaciones en la zona para mejorar los accesos y sobre todo las conexiones tanto con la Circunvalación como para la Segunda Circunvalación, infraestructuras próximas al acelerador de partículas pero que no tienen conexiones efectivas y rentables, en algunos casos obligando a dar grandes vueltas u obligando, sobre todo a los camiones, a utilizar carreteras autonómicas o provinciales como principal vía de acceso al polígono de Escúzar.

De entrada, para el mes de abril está previsto que la Junta amplíe y mejore la calzada en el tramo de la A-338 que va de La Malahá al Citai, que ahora mismo se encuentra parcheado, bacheado, y con hundimientos por el paso de camiones. El presupuesto aproximado es de tres millones de euros. Pero este tramo, de casi dos kilómetros, solo soluciona el acceso desde la GR-30 (salida de Alhendín, y posterior toma de la A-385 en el Suspiro del Moro), y la llegada desde Santa Fe por la misma carretera, que parte desde la A-92. El acceso principal a la Segunda Circunvalación será fruto de otro contrato de construcción que debería salir esta primavera, y que unirá esta vía de forma directa con el parque desde la salida de Vegas del Genil. Tendrá dos carriles y doble sentido. Es decir, casi una nueva autovía en el Área Metropolitana y que será la gran infraestructura por carretera para dar salida y acceso al acelerador.

Aun así, con la idea de mejorar los accesos, el regidor escuceño pone sobre la mesa una tercera conexión que sería "la solución" a los problemas de tráfico: una salida desde Las Gabias, a la altura de la ITV, que enlace con la Segunda Circunvalación y una de forma directa a esta carretera con Escúzar. "Sería lo mejor", apostilla Antonio Arrabal, que recuerda que, en su momento, los alcaldes de la zona se reunieron con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para plantear sus necesidades.

¿Y un tren?

En el fondo subyace también la posibilidad, o más bien el sueño, de que los trenes puedan llegar al Citai, y por ende al acelerador de partículas. Esta alternativa ya se ha barruntado previamente. Tanto el Puerto de Motril como la Citai se han fijado en el tren como oportunidad para crecer aún más de lo previsto. Es más, hace unos meses, el director gerente de esta última reveló durante un foro organizado en la Cámara de Comercio de Granada sobre corredores ferroviarios que algunas empresas, entre ellas una gran multinacional china, descartó instalarse en el polígono al no contar con infraestructuras ferroviaria. Así que el tren puede ser el gran espaldarazo al acelerador.

El ferrocarril Granada-Motril pasaría a pocos kilómetros del acelerador de partículas y de la Citai, que eso sí, debería contar con una terminal de mercancías que no figura en el proyecto de la Universidad de Granada encargado por el puerto motrileño. La línea ferroviaria propuesta pasaría cerca de la zona aunque no por ella. Además, la complejidad del proyecto hace que sea complicado hacer muchas variaciones de trazado puesto que el grueso de la infraestructura consta de un túnel de casi veinte kilómetros que, además, emerge cerca de Otura y, por ende, del polígono que se beneficiaría de esta infraestructuras.

Este además sería un motivo más para que se considere por las Administraciones construir una infraestructura tan costosa como el tren al Motril, no únicamente para dar la salida a las mercancías de la dársena motrileña. También tránsito de pasajeros e incluso una opción para conectar incluso con el aeropuerto de Granada, ya que el último esbozo de proyecto de ferrocarril Granada-Motril bordea toda la cornisa Sur de la Vega, y podría plantearse un ferrocarril a la terminal aeroportuaria como figura en los planes del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de la Junta.

El bus

También será necesario replantear los transportes de acceso a Escúzar. Actualmente a la población templaria tan solo lleva un autobús metropolitano, la línea 256, que realiza la ruta Granada-La Malahá-Escúzar-Ventas de Huelma, con algunos servicios que se extienden hasta Agrón. En la actualidad, la población, que se configura como estación de parada intermedia, tiene cinco paradas con salida desde Granada, y en sentido Granada, otras cinco. Son frecuencias que tendrán que ir a más si se construye el acelerador para la cantidad de trabajadores que en momentos tendrán que hacer los desplazamientos hasta el municipio escuceño.