Los dos ases en la manga del Puerto de Motril para reclamar el tren con Granada

Otro de los problemas es que esa comparativa es que se realiza sobre líneas de Alta Velocidad, mientras que la conexión ferroviaria Granada-Motril, aunque esté pensada en doble vía y ancho internacional, no sería una línea de Alta Velocidad ya que solo permite una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora, por debajo de la velocidad comercial máxima que los trenes convencionales más lentos de Media Distancia, situada en 160 kilómetros por hora.

En el caso contrario, el tren Granada-Motril saldría más barato, o al menos de forma similar, a la LAV Córdoba-Málaga , con un coste total de 2.972,58 millones de euros aunque con la salvedad de que la distancia es el doble mayor, y además une dos municipios de mayor población de Granada y Motril de forma conjunta. También es más barata que los 175 kilómetros de los que consta la 'Y vasca', que costarían en total 3.949.75 millones de euros para unir las tres capitales del País Vasco y su unión con la frontera francesa, y que en este caso no solo vertebran tres grandes urbes, sino toda una comunidad autónoma.

El ferrocarril Granada-Motril pasaría a pocos kilómetros del acelerador de partículas y de la Citai, que eso sí, debería contar con una terminal de mercancías que no figura en el proyecto de la Universidad de Granada encargado por el puerto motrileño. La línea ferroviaria propuesta pasaría cerca de la zona aunque no por ella. Además, la complejidad del proyecto hace que sea complicado hacer muchas variaciones de trazado puesto que el grueso de la infraestructura consta de un túnel de casi veinte kilómetros que, además, emerge cerca de Otura y, por ende, del polígono que se beneficiaría de esta infraestructuras.

El otro as en la manga que se guarda el Puerto de Motril es la conexión con la Citai (Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación) de Escúzar, el gran polígono industrial del Área Metropolitana de Granada donde está previsto que se construya en acelerador de partículas IFMIF-Dones y todas sus infraestructuras asociadas. Tanto el Puerto de Motril como la Citai se han fijado en el tren como oportunidad para crecer aún más de lo previsto. Es más, hace unas semanas, el director gerente de esta última reveló durante un foro organizado en la Cámara de Comercio de Granada sobre corredores ferroviarios que algunas empresas, entre ellas una gran multinacional china, descartó instalarse en el polígono al no contar con infraestructuras ferroviaria.

De esta forma la capacidad para fletar trenes del Puerto de Motril se vería aumentada no solo por su propio tráfico interno, sino que tendría el apoyo fundamental de las líneas que se establezcan con Nador West Med. Esta terminal marítima está situada a 30 kilómetros de la ciudad del mismo nombre y casi a la misma distancia de Melilla. Ambas ciudades comparten ahora mismo su puerto, así que West Med es una instalación distinta situada en el lado occidental del Cabo de Tres Forcas, en una zona playa amplia en la desembocadura del oued Kert.

Las últimas semanas han sido muy intensas entre las autoridades y empresarios de la Costa Tropical, y de Motril en particular, con sus homólogos del otro lado del marroquí. En el IX Encuentro Empresarial Hispano-Marroquí del Sector Marítimo, Transporte y Logística del pasado 24 de noviembre se acordó el establecimiento de una nueva línea marítima entre el puerto motrileño y el de Tanger Med, el gigante junto a Algeciras, del comercio de entrada al Mediterráneo, y que tiene capacidad para mover nueve millones de contenedores al año, un millón de vehículos, siete millones de pasajeros, 700.000 camiones TIR y 15 millones de toneladas de hidrocarburos al año.

Al Gobierno no le cuadran las cuentas, a muchas compañías, de entrada tampoco: la conexión ferroviaria entre Granada y el Puerto de Motril cuesta por kilómetro mucho más que toda la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona, la Córdoba-Málaga, o la conocida como 'Y vasca'. Sería el ferrocarril más caro de toda España no apto para trenes AVE . Sin embargo, la esperadísima infraestructura, que lleva del proyecto al cajón más de un siglo, guarda dos ases debajo de la manga para justificar su construcción y, así, los 2.600 millones de euros que han puesto a temblar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: el acelerador de partículas IFMIF-Dones de Escúzar , por donde pasaría a menos de diez kilómetros, y quizás lo más goloso, servir de entrada a Europa las mercancías del nuevo gran Puerto de Nador West Med, en Marruecos.

Un trazado de alto coste infraestructural

Algunas de las características del tren de Motril que dificultan también su ejecución son los propios condicionantes de unos terrenos "que limitan su funcionalidad y viabilidad", según recoge el estudio. El tren Granada-Puerto de Motril consta, en su alternativa más ambiental, de 71,9 kilómetros de recorrido de los cuales, 36,18 son en túnel, es decir, 50,3%, la mitad de toda la vía. Además, de esos 36 kilómetros bajo tierra, la mitad de ellos (18,2) se corresponden a un único túnel entre Acebuches, en la cola de la presa de Rules, hasta las inmediaciones de Otura. Además, de los 27,9 kilómetros en superficie, 7,8 irían sobre un viaducto, el más largo de ellos de 5,7 kilómetros que rodearía toda la Vega de Granada para integrarse poco a poco en la ciudad, aunque esta parte no toma en cuenta un cambio de ubicación de la estación de trenes de Granada, aunque sí el Área Logística de MercaGranada. En total, en 71,9 kilómetros se tendrían que construir 24 infraestructuras entre puentes y túneles. El tiempo de viaje sería de 37 minutos entre la dársena del Puerto de Motril y Granada capital, que tendría la relativa 'ventaja' de que no contaría con estaciones intermedias para pasajeros, lo que acorta el tiempo de viaje. Sin embargo, no se tiene en cuenta en la infraestructura la construcción de una terminal de mercancías, o un ramal para unir la línea Granada-Motril con el polígono Citai de Escúzar.