La Costa lleva sus reivindicaciones ante el Defensor del Pueblo y la Moncloa

La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical ha presentado una queja formal en la Oficina del Defensor del Pueblo Español para que "actúe, fiscalice y pida cuentas" al Gobierno central por "los incumplimientos que se están teniendo en los plazos de ejecución de los proyectos de las canalizaciones de la presa de Béznar-Rules", además de presentar un escrito en la Moncloa destinado personalmente al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mostrando su desacuerdo por la escasa respuesta que están mostrando para solucionar los problemas de toda una comarca. Además, han presentado un documento en el que se recogen las reivindicaciones de la Costa. Están cansados de ver cómo sigue pasando el tiempo y que los espigones para la protección del litoral no se realicen, las canalizaciones de la Presa de Rules se demoran en el tiempo y que el de Motril sea el único puerto de interés del estado que no cuenta con conexión ferroviaria con su capital. Motivo por el que, una vez más, una representación de empresarios y regantes se ha desplazado hasta Madrid para dejar claras sus demandas y explicar que no piensan dar ni un paso atrás hasta conseguir el desarrollo económico de toda una comarca.

El día anterior se concentraron en la Casa de Granada en Madrid, donde se desarrolló una sesión informativa explicando la situación en la que se encuentra la Costa granadina, "a causa del abandono continuo en el capítulo de inversiones que están teniendo las principales infraestructuras que sirven de motor económico para toda la comarca y la provincia". El vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, Jerónimo Salcedo, lamenta que tengan que llegar a demandar su tramitación por vía de urgencia, pero se trata de más de 17 años de retraso en la construcción de las canalizaciones de la presa de Rules. "Es incomprensible que tengamos una presa llena de agua y a la vez se estén secando nuestras plantas. No podemos olvidar que somos la despensa no solo del territorio nacional, sino que también de Europa, nuestros productos hortofrutícolas alimentan a familias de toda Europa porque nuestra tierra tiene unas bondades que no puede dar otra tierra".

Una tierra que se está "muriendo" debido a la "inoperancia política", al igual que la economía y el campo, lamenta Salcedo.

En la misma línea, incide en la necesidad de proteger las playas para que los hosteleros de playas que "se dedican al turismo, y es una fuente importante también de ingresos en la comarca, puedan tener unas playas acordes como tienen provincias cercanas". No entienden que pasa con los espigones de la Costa, que se ven cada vez más lejanos.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, defiende la necesidad de impulsar de una "forma definitiva" por parte de todos los grupos políticos y del Gobierno, el proyecto de unión entre el Puerto de Motril y la capital granadina por ferrocarril y que "lleva más de 140 años esperando" su realización y de esa manera que Granada deje de ser la última capital de provincia que con salida al mar no cuente con un tren que llegue al puerto. "En 1924 el ferrocarril que tenía por origen Granada y que iba a llegar a Motril, consiguió llegar hasta Dúrcal, distintas personas se imaginaron un proyecto y lo sacaron adelante. No me puedo imaginar cómo era aquella infraestructura, una de las mayores estaciones eléctricas que se construyeron en España fue en Padul, y era para dar abastecimiento al cable del tren y duro 30 años".

Al hilo, Rodríguez se pregunta cómo es posible que hace 100 años, personas con menos recursos económicos y tecnológicos de los que hay hoy en día, pudieran hacer ese tren hasta Padul, sin embargo, "ahora que tenemos más recursos, no somos capaces de acometer ese proyecto".

Apoyo institucional

Aunque han sido notables las ausencias de los representantes políticos de todas las administraciones, algunos sí que se desplazaron para mostrar su apoyo sin fisuras a las reivindicaciones de la Costa al entenderlas como propias.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, incide en la necesidad de que las protestas se realicen no solo dentro de los dominios territoriales de la provincia para asegurarse de que el mensaje llegue. "Nos ha sorprendido saber que hay mucha gente que desconoce los problemas que tenemos en la Costa, el propio presidente de la Casa de Granada en Madrid manifestaba desconocer la problemática que tenemos más allá de los espigones, y porque es usuario de Playa Granada". Motivo por el que queda justificado que se realicen este tipo de sesiones en la capital de España, y "teníamos que hacer ese esfuerzo de venir y acompañarlos, el trabajazo que está haciendo la sociedad civil, y en este caso la Plataforma, nunca se lo podremos pagar".

García Chamorro afirma que la Plataforma "está llevando la voz de los vecinos de la Costa a sitios impensables".

Por su parte, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, remarca que no podía no asistir y mostrar su apoyo a las reivindicaciones de la Plataforma. "La situación de Almuñécar es catastrófica, el 100% del acuífero de río Verde está salinizado, se están perdiendo muchísimas fincas que con el sudor y trabajo de muchas familias que están viendo por desgracia que ese trabajo de tantos años se está perdiendo y no podíamos no venir. Soy de los que piensa que las políticas hídricas hay que hacerlas cuando los pantanos están llenos, cuando están vacíos es complicado, pero el problema es que nuestra situación es más alarmante porque nuestro pantano no está vacío".

Ruiz Joya señala que la situación de rules es "la desvergüenza de la política de la provincia de Granada, de todos los políticos y de todos los partidos, ya que todos hemos tenido responsabilidad de gobierno. Debemos hacer, de una vez por todas, un esfuerzo. Estamos jugando con el pan de las familias y con una situación que es, prácticamente, insostenible". Al hilo, puntualiza que en el mejor de los casos la presa dará agua a los agricultores en 5, 6 o 7 años, por lo que "hay que buscar medidas que palien la situación que ahora mismo sufre el campo de Almuñécar", aunque lamenta que estas medidas tendrían que haberse realizado hace mucho tiempo.

La diputada por Granada, Inmaculada Oria, explica que las de la Costa "son reivindicaciones legítimas, muy necesarias. Nos encontramos en una de las zonas de la provincia de Granada con más potencial y que está muy falta de unas infraestructuras básicas y fundamentales. Canalizaciones, defensa del litoral y conexión ferroviaria, en definitiva, reclaman unas infraestructuras necesarias para atraer progreso y desarrollo a una zona muy importante".

Oria resalta que las infraestructuras "no tienen color político" y todos son responsables de que estas avancen y "desde el Congreso apostaremos por esas infraestructuras y las reivindicaremos sin olvidar que muchas de ellas han estado olvidadas durante un tiempo y que ahora, aunque van a un ritmo más lento del que nos gustaría, se empieza a ver la luz".

Desde el Grupo parlamentario de Vox, Onofre Miralles y Ricardo Chamorro, también muestran su apoyo a la Plataforma y señalan la ausencia de cinco diputados por Granada del PP, PSOE y Podemos.

Por otro lado, el delegado de la Junta de Andalucía en Madrid, Vicente Azpitarte, asegura al escuchar las reivindicaciones de la Costa "da sensación de impotencia, estamos viendo una Andalucía pujante, que está trabajando en el futuro y creando cada vez más infraestructuras y sin embargo nos encontramos con el punto ciego de la Costa Tropical en la que el Gobierno central tiene que poner sus ojos y sobre todo el presupuesto, en un momento en el que no han sido capaces de sacar un presupuesto otorgando infraestructuras a otras comunidades que llevan mucho menos tiempo esperando".

Azpitarte reseña que la indignación e impotencia de los granadinos es "comprensible". "Confiamos que revierta la situación a nivel nacional, tienen todo el apoyo de la Junta de Andalucía y de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y estamos seguro que muy pronto contaran con el apoyo del Gobierno central".