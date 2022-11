El Gobierno vuelve a echar por tierra el tren Granada-Motril pese a la unión de la provincia

900 millones de euros. Es decir, uno de cada cuatro euros que el Gobierno destina en los Presupuestos Generales del Estado a corredores ferroviarios se destinará a Andalucía. Este es el dato destacado por el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, durante una jornada sobre la importancia de estas infraestructuras en el desarrollo de la región organizado por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio en Granada. Un debate en el apoyo (y la polémica) a la construcción de la línea ferroviaria entre la capital granadina y el Puerto de Motril se ha colado entre el compromiso de todas las administraciones en impulsar tanto el Corredor Mediterráneo entre Algeciras, Bobadilla, Granada, Almería y Murcia, así como el Ramal Central, al autopista ferroviaria entre la dársena algecireña y Zaragoza.

Xavier Flores, que ha acudido a la cita en sustitución de la secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, quien estaba anunciada para su participación en un primer momento, ha hecho un análisis de la situación de las inversiones y las infraestructuras ferroviarias en la comunidad. Así, el dirigente ha apuntado a que el 25% del dinero estipulado en los PGE de 2023 en materia de impulso y desarrollo de corredores ferroviarios irá a parar a Andalucía. Son cerca de 900 millones de euros.

Puerto de Motril

Pero la agria polémica surgió con el ya controvertido proyecto, que aguarda a realizarse desde hace 150 años. Después de que en las intervenciones previas fuera apoyado por todas las instituciones presentes (Consejería de Fomento, Ayuntamiento de Granada, Diputación, Cámaras de Andalucía y Granada, además de por la Autoridad Portuaria de Motril), al secretario de Infraestructuras del Ministerio le tocó "decir lo que no gusta decir", en sus propias palabras, y es que si la conexión Granada-Motril lleva tantos años esperando "es por algo, y no por mala voluntad". Xavier Flores, que afirmó haberse leído el estudio realizado por la Universidad de Granada y remitido por el puerto al Ministerio, y que hace semanas ya puso en duda su viabilidad, recordó que tanto el TIR (tasa interna de retorno) como el VAN (valor actual neto) de la infraestructura son "negativos", entre otros factores, por el coste de la construcción de "un túnel de 18 kilómetros y 2.600 millones de gasto". Uno de los autores del estudio reclamó desde su asiento, y sin tener turno de palabra, que "todas las infraestructuras" presentan esos valores negativos, a lo que Flores respondió que esa afirmación no era real.

Estas afirmaciones llegaron después de que previamente, en una mesa redonda en la que participaron Onofre Sánchez (gerente de Red Logística de Andalucía) como moderador, y como ponentes José Caparrós (consejero delegado de Primaflor), César Domínguez (director del área ferroviaria del Grupo Azvi), Jaime Beltrán (jefe de desarrollo y negocio del Puerto de Huelva), y como representantes granadinos, José García Fuentes (presidente de la Autoridad Portuaria de Motril) y Sergio González (director gerente de Citai).

García Fuentes desveló que han pedido al Gobierno que antes del viernes incluya la vía al Puerto de Motril en la planificación europea de transportes, la red TEN-T que cada varios años define las prioridades de corredores ferroviarios a desarrollar. El presidente de la Autoridad ha presentado ante el Gobierno los motivos para su inclusión y así "no irnos a alargarlo hasta 2050, cuando se vuelva a revisar el plan", añadió. La respuesta de Xavier Flores fue que esa planificación se revisa de forma mucho más periódica.

Todos destacaron la importancia de los corredores ferroviarios y la necesidad de ayudas estatales para el crecimiento del tránsito de mercancías. Pero en referencia al Puerto de Motril, García Fuentes destacó que el proyecto de tren con la capital es "fundamental para la internacionalización" de las empresas granadinas ya que, incluso sin la línea, ya genera el 2,5% del PIB de la provincia y genera 1.600 millones de euros. "Somos los decanos en reivindicación ferroviaria. Desde el siglo XIX la llevamos pidiendo y está claro que es prioritaria para unir los dos polos mas importantes de la provincia".

Línea Granada-Almería

La apertura de la LAV Almería-Murcia es clave para que empiece a adaptarse la vía entre la ciudad almeriense y Granada al Corredor Mediterráneo. Es decir, estrechar el ancho al internacional y la electrificación para permitir el paso de trenes de Alta Velocidad y mercancías. Aun así, Flores ha detallado que, una vez presentado el verano pasado el estudio funcional para "saber lo que queríamos saber", el Ministerio de Transportes va a empezar a trabajar en los proyectos "que no impliquen los cortes de servicio", como por ejemplo electrificación y eliminación de pasos a nivel, además de mejoras en el trazado para poner ambas capitales en "hora y media de viaje".

Variante de Loja

Xavier Flores, durante su intervención, producida al final de la jornada, puso el miedo en el cuerpo a los granadinos en dos aspectos: la conexión ferroviaria del Puerto de Motril, pero más preocupante aún, con el tercer tramo de la variante de Loja y en concreto con el viaducto que pasa a cerca de medio kilómetro de la Villa Romana de Salar. Adif advirtió hace varias semanas que la tramitación podría extenderse en el tiempo en función de las catas arqueológicas que se hicieran en la zona. El secretario de Infraestructuras ha afirmado que "es un dolor de cabeza" que "hace que no puedas ir tan rápido" porque "tenemos que respetar" ese patrimonio. "Es lo que tiene que tengamos romanos", bromeó ante el público. Además, explicó que siguen en conversaciones con el Ayuntamiento de Granada para la integración del ferrocarril teniendo en cuenta el debate urbanístico sobre una posible nueva ubicación de la estación y la proximidad con la cercana Zona Logística de Mercagranada.

AVE a Almería

Referido al Corredor Mediterráneo, el secretario de Infraestructuras desmintió algunos de los comentarios que situaban la llegada de la Alta Velocidad a Almería en 2027 a tenor de la inversión en los PGE del año que viene. "El objetivo es 2026", ha dicho Flores, que ha comentado que en 2023 esté licitada la variante de Lorca para que todos los tramos del AVE almeriense estén en obras, algo que "ya es visible". Además, se iniciará en breve "la fase 2 para la integración del ferrocarril" en la ciudad y recordó que un "grupo de trabajo para saber como se resuelve en la planificación urbanística" de cara 'salvar' los 300 metros que separan la estación de Almería con el Puerto.

Puerto de Algeciras

"Hay que potenciar los dos corredores", ha expresado el secretario del Ministerio, en referencia tanto al Corredor Mediterráneo como a la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, proyecto del cual quiso destacar que es un ejemplo de hacia dónde han de ir las comunicaciones terrestres complementando tres y camiones. Para ello, en diciembre el puerto algecireño podrá cobrar un primer anticipo de ayudas para la adquisición de locomotoras por 15 millones de euros, mas otros 30 en vagones.

Algeciras-Bobadilla

El Puerto de Algeciras es la punta de lanza de los dos corredores andaluces (sin contar con el Atlántico, que parte desde Huelva) y Bobadilla, en Málaga, el nexo de unión de ambos. Flores ha recordado que ya se han gastado 150 millones de euros en este tramo común aunque "quedan por hacer cosas", ya que quedan por invertir hasta 472 millones para su adaptación al ancho internacional y, sobre todo la electrificación, que se ha encontrado "con una problemática ambiental" en el entorno de Campillos, en la provincia malagueña.