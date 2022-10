El Gobierno duda de la viabilidad del tren Granada-Motril y advierte: "Es extremadamente complejo"

El secretario de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Xavier Flores, ha advertido que el proyecto de la línea de tren entre la Costa y Granada, que defiende en la Autoridad Portuaria de Motril, es "extremadamente compleja" aunque ha afirmado que se está estudiando por parte de la oficina de infraestructuras del Estado el documento remitido por el puerto de un dossier elaborado por una spin-off de la Universidad de Granada. Además, ha dudado de su conveniencia económica. Estas declaraciones se producen horas antes de que el Motril esté convocada una manifestación para reivindicar las infraestructuras en la comarca, y que aparte del tren a la capital costera, reclama los espigones y las canalizaciones de Rules.

Flores ha recordado antes de nada que el PP, que es el partido que más reivindica últimamente el desarrollo del proyecto del tren a Motril, "nunca puso en ninguna planificación" esta conexión "mientras estuvo en el gobierno". "Ahora se acuerda cuando pudieron situarlo en el su plan", replica.

"Lo cierto es que el tren de Motril, que lleva muchos años de historia, no es ni una infraestructura sencilla ni simple. Tiene una complejidad técnica y de ejecución complicadísima. Ahí sí que no hablamos de unos pocos millones, si no de unas cifras mucho más importantes y con alguna duda sobre su viabilidad", ha manifestado Flores. Aun así, el Ministerio de Transportes está analizando "el estudio que se nos hizo llegar"

Flores también fue claro sobre el desarrollo del tren Granada-Motril: "Quisiera advertir a todo el mundo de que es algo extremadamente complejo porque hablamos de túneles de más de veinte kilómetros para poder hacer esa conexión". "Al final se tiene que ver la complejidad con lo que se tiene que hacer y también cuál es la demanda servida y cómo se puede servir", ha añadido.

Por otro lado, Xavier Flores no ha querido dar fechas sobre la puesta en funcionamiento del cambiador de ancho del Cerrillo de Maracena, que ya acumula más de dos años de retraso, y que mejorará la conexión entre Granada y Almería con trenes de trecho variable. La última frontera temporal prevista era finales de este año pero el Ministerio ya no se atreve a decir cuándo será una realidad, aunque espera que "sea lo antes posible". El problema sigue estando en la fabricación de los desvíos de tercer hilo, además de la implementación del mismo.

Aunque tampoco ha sido claro con las fechas, pero al menos ha situado de forma próxima en el calendario anunciar las primeras actuaciones para el Corredor Mediterráneo entre Granada y Almería, contratos de obras que se pueden ir acometiendo antes del previsto inicio de los grandes movimientos en 2026. "Antes de final de año habrá algo para acortar el tiempo de viaje", ha explicado el secretario de Infraestructuras.

Sobre los retrasos en el estudio de viabilidad para la reapertura de la línea Guadix-Baza-Lorca, Xavier Flores ha afirmado que "no queremos precipitarnos y hacer un estudio que no sirviese o que se deje algo que nos obligue a retrasarnos". Por eso ha explicado que el estudio "no es fácil" porque "tiene cuestiones medioambientales, de tramitación administrativa, de estudios geológicos... Es un estudio que se está tomando en serio y que tiene su complejidad".