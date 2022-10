Adif da los plazos para las obras de la Variante de Loja del AVE de Granada: licitadas en 2023 y "a buen ritmo en 2024"

Ya hay fechas para que empiece a ser realidad la gran infraestructura pendiente y de las más urgentes de la provincia de Granada: la Variante Ferroviaria de Loja. Un tramo de 17,9 kilómetros con cinco viaductos, algunos kilométricos, y cuatro túneles, que acortarán el tiempo de viaje entre Granada y cualquier destino por Alta Velocidad en quince minutos: Madrid a tres horas peladas, Sevilla a menos dos, o Málaga en menos de una. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha confirmado que las obras estarán "a buen ritmo" en 2024 ya que las licitaciones de obra estarán listas en el primer trimestre de 2023, en el caso de los tramos 1 y 2, mientras que el tercero espera que se adjudique en el siguiente trimestre.

Estas fechas han sido ofrecidas por la directora general de Planificación, Estrategia y Proyectos de Adif, Montserrat Rallo, a los Ayuntamientos de Loja y Salar, además de a representantes de la Cooperativa San Isidro y las comunidades de regantes de los municipios afectados por el paso de la infraestructura, en una reunión que estaba comprometida desde hacía semanas. Rallo encabezó una expedición que entre el lunes y el martes analizó la situación junto a las responsables técnicas de los tres tramos en los que se divide la Variante Sur de Loja; además de técnicos de Patrimonio y Estaciones. "La cita fue inminentemente técnica con el fin de explicar al detalle las opciones del trazado y las afecciones que provocará en determinadas zonas como es el caso de la Sierra Gorda, Polígono Manzanil II, Villa Romana de Salar y comunidades de regantes salareños", explica el consistorio lojeño en una nota de prensa.

La confirmación de estas fecha para las obras responde a que estas han sido incluidas por la Unión Europea dentro de los fondos Next Generation recuperación, por lo que deben estar justificadas durante el año 2026, lo que hace que Adif cuente con prácticamente dos años para acometer las obras. Así, Montserrat Rallo ha reseñado que Adif tiene "clara la encomienda" del Ministerio de Transportes de "dar un impulso definitivo a un proyecto fundamental para el Estado" y que ello implica "no demorar los plazos de su ejecución". "Teniendo esto claro, Montserrat Rallo especifica que en el primer trimestre de 2023 deben de estar licitadas las obras del tramo 1 y 2 de la Variante, y que el tercero no se irá más allá del segundo trimestre. Las obras irán a buen ritmo en el 2024", destacó la responsable de Adif en declaraciones recogidas por el Ayuntamiento de Loja en una nota de prensa.

Otra de las novedades ofrecidas por Adif durante su visita a la comarca lojeña es que se mantiene el trazado del proyecto aprobado en el año 2010, que se desechó en 2014 por el Ministerio de Fomento de la exministra Ana Pastor, y que se sustituyó por el actual trazado de 30 kilómetros reconvertido del siglo XIX. Esto descarta la opción propuesta por la Cooperativa San Isidro para evitar afecciones a su terreno. Según Rallo, esta alternativa "no es justificable como de interés general", ya que obligaría a realizar un nuevo informe constructivo y otro medioambiental "que nos devolvería a la casilla de salida del 2004", fecha inicial del estudio de la LAV Antequera-Granada a su paso por Loja. Además, se contempla como "no justificable al no reducir ni en los costes ni en el tiempo de trayecto", además de que afectaría a otros servicios y solares del polígono.

Cooperativa San Isidro

Según explica el Ayuntamiento de Loja, el trazado de la Variante obliga a la expropiación y demolición de la actual gasolinera de la Cooperativa San Isidro, y además afecta en sus extremos a una de sus balsas de decantación. También condiciona uno de los solares preparados para su expansión, añade.

A pesar de este 'revés', el Ayuntamiento lojeño ha agradecido a Adif la "predisposición de diálogo" hacia las alternativas propuestas por los afectados del trazado. Asimismo se le ha pedido a la cooperativa a pedir que se reduzca la expropiación de terreno y la zona del dominio público del entorno de estos pilares al mínimo posible para que "se permita el uso del terreno debajo del viaducto previsto". Además, se estudiará la distancia necesaria de separación con el eje del viaducto y las opciones de reubicar la gasolinera ahora existente. "También hubo disponibilidad para facilitar el funcionamiento de la cooperativa durante las obras", añaden.

Paso por Sierra Gorda

Otra preocupación tratada en la reunión fue disipar por los técnicos de Adif en Loja es la referente a la afección del acuífero de la Sierra Gorda. Este segmento consta, según está aprobado en la Declaración de Impacto Ambiental, de un falso túnel de 50 metros, otro de 400 metros llamado Los Abades (pk 607+900), seguido de otro túnel de 550 metros en el pk 609+700, denominado Las Monjas. "Es la alternativa que adopta un recorrido más septentrional, ajustándose más al trazado de la A-92, salvando el relieve de las estribaciones más orientales de la Sierra de Loja (Sierra Gorda)", justifica el proyecto.

Adif ha explicado a los dirigentes de la zona que actuará en la falda de la montaña "dejando la cuota piezométrica entre 30 y 60 metros por debajo del eje". "Se basan en las mediciones llevadas a cabo mediante un estudio hidrogeológico en el 2011 y las sucesivas mediciones habituales del Instituto Geológico y Minero de España", relatan los gestores ferroviarios.

Además, en cuanto a su afección visual, "se atestigua que se cuenta con un tramo en plataforma que será visible justo entre la Majada del Músico y la antigua cantera usada de vertedero durante años". Desde Adif se afirma que "es un trazado paralelo a la A-92 que mantiene los pasos existentes de permeabilidad" y aprovechó para anunciar "un proyecto paralelo de inversión para minimizar el impacto visual".

Nueva estación Loja Alta Velocidad

La intención de Adif es que la licitación del proyecto de la nueva Estación de Alta Velocidad de Loja "se lleve a cabo en próximas semanas", ha desvelado el Consistorio lojeño, que explica que será necesario "concretar con el Ayuntamiento los accesos a la misma, que se ubicaría en el paraje superior a la A-341 de Venta del Rayo en su enlace con la A-92". "La afección a una zona cercana de servicios de transporte del Consistorio se quiere estudiar para poder ubicar en la misma un puerto seco o punto de unión de mercancías y tranvía. Encontrar esa solución es fundamental antes del 30 de octubre para seguir con los plazos previstos", advierten.

La Estación de AV de Loja se realizaría en plataforma con andenes de 400 metros y paso inferior, con vía única exclusivamente para viajeros, algo que se mantiene en todas las líneas de Alta Velocidad del país. La pendiente del trazado "no es condicionante", expuso Adif. Por ello, Loja mantendría su vía actual que sí permite el paso de mercancías, lo que podría ser incluso un valor añadido para ser referencia en el transporte.

Villa Romana de Salar

La actuación que más preocupa es el paso por el yacimiento de la Villa Romana de Salar, sobre todo por afección que tendrá tendrá para el cumplimiento de los plazos europeos. Son las bases de los seis pilares del viaducto que pasa por la zona, y que donde tres de ellos pisan en terreno de especial protección arqueológica. La responsable de Adif afirma que para enero o febrero del 2023 se deberá de conocer su hay vestigios que pudiera obligar a un retraso de las obras debido a la actuación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El trazado pasa a unos 400 metros de las actuales excavaciones. En cuanto a las afecciones a una acequia de regantes aledaña se afirma que se repondrán todos los servicios actuales. "La Variante Sur está publicada desde 2011 y está por encima de cualquier Ley de Suelo, venimos a buscar soluciones", destacó Rallo.