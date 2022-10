La solución "puntual" a la estación del AVE de Granada ya acumula casi veinte millones de euros en inversiones

De la megalómana estación de Rafael Moneo, de 753 millones, a soluciones de soterramiento intermedias por valor de 250, a una solución "puntual", como la ha calificado hoy el alcalde Paco Cuenca, y que ya se ha zampado casi veinte millones de euros. La Estación de Granada sigue sin tener claro su futuro más de dos décadas después de que se empezase a plantear la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad, y mientras el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y el Ayuntamiento de la capital mantienen conversaciones para saber qué es mejor, si dejarla donde está o trasladarla a otro punto de la ciudad, como a la Huerta del Rasillo donde ahora lo propone el Consistorio, la terminal sigue consumiendo dinero y recursos que se perderán una vez se sepa qué hacer con ella. Y ojo que el Ministerio afirma que, dependiendo de lo que decida la ciudad, valdrá o no el estudio de integración del AVE en Granada.

Desde que se optó por mantenerla en Andaluces y reformar la playa de vías con un nuevo edificio, dejando para otros usos el antiguo, ya son 20 millones de euros después de que el Gobierno, a través del secretario de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Xavier Flores, haya presentado al alcalde Paco Cuenca y al concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, el plan de reforma de la estación, el cual requerirá la mayor inversión en la terminal desde que se reinauguró en junio de 2019: 4,1 millones de euros. Estos irán destinados a reorganizar espacios en la parte nueva y a poner en servicio los locales cerrados de la antigua edificación, y que permitirán absorber la demanda prevista de viajeros en servicios ferroviarios a Granada, según las cifras anunciadas por el representante del Ministerio de Transporte, es de más de millón y medio de pasajeros al año.

Los 4,1 millones de euros se suman, de esta manera, a los 12,6 que costó el arreglo y reforma de la estación para acoger la llegada de la Alta Velocidad entre los años 2017 y 2018, y que fueron para una solución "provisional" al eterno debate de qué hacer con la estación y con la integración del ferrocarril en la ciudad: soterrar, trasladar, o mantener donde está pero mejor integrada en la ciudad. Son las dos mayores inversiones realizadas hasta la fecha una vez confirmada la ampliación a Granada de la red AVE. El otro desembolso millonario, llevado a cabo con la Junta de Andalucía, son los 1,8 millones del parking de la estación, que forma parte también de las compensaciones de las obras del Metro de Granada conveniadas con el Ayuntamiento y Adif. Si a esto se suman los 247.300 euros para el espacio Adif, los 223.000 del depósito de combustible, y los 145.800 de diferentes mejoras posteriores y remates de la obra de 2019, en tres años la estación ha requerido inversiones por 6,8 millones de euros. El total va por 19,46 para un arreglo temporal.

De las obras presentadas, aunque ya conocidas desde que este verano se presentaron los estudios de funcionalidad de las líneas Antequera-Granada y Granada-Almería para el Corredor Mediterráneo, una de ellas es que se tiene que ampliar es la zona de viajeros, actualmente limitada entre los locales dedicados al alquiler de vehículos y la cristalera que da acceso a los andenes. Es precisamente en estos espacios donde ser estudia, según Adif, una "actuación a corto plazo de reordenación" para este lugar que será, de facto, una "ampliación del edificio de la estación de Granada". Su finalidad es "solventar los problemas de capacidad y gestión de viajeros actuales" en el escenario de once tráficos diarios en Andaluces. Esta ampliación es básicamente retirar la actual cristalera de acceso a los andenes para colocarla justo delante de las toperas de las vías, ganando así varios metros más de anchura para la recepción de pasajeros tanto para salidas como para llegadas. Además, se cambiará el uso de los locales actualmente dedicados al alquiler de coches, que pasarán a ser salas de zona de espera.

De esta forma prácticamente todo el nuevo edificio de la estación de Granada que se construyó para la llegada del AVE pasa así a ser edificio de viajeros. El espacio 'ganado' al andén transversal se acondicionará como zona de embarque aunque los escáneres, según los esquemas de Adif, se mantendrían en su sitio y las colas podrán ampliar el paso en serpentina. Lo que se pasa a protegerse es la zona tras las toperas, por lo que las esperas para el check-in de los billetes estará protegida del frío, el calor y la lluvia, según las condiciones meteorológicas.

Tan solo se 'salva' el local cafetería, que se queda donde está. Los locales de alquiler de coches se trasladan al antiguo edificio ocupando tres espacios distintos, dos de ellos en el vestíbulo que antes del AVE servía como sala de espera de la estación, que aun así conservará un espacio aun sin alquilar. En su momento se especuló del interés de instalar un pequeño supermercado. También se mantienen en el mismo lugar los Espacios de Renfe y de información de Adif, y espera aún uso el gabinete sanitario, el inmueble independiente del antiguo edificio que está pegado al parking.

Tanto Cuenca como Flores han recorrido las instalaciones de la estación, donde el secretario ha mostrado las mejoras que se van a acometer durante ocho meses en un proyecto que está a punto de ser terminado en su redacción para posteriormente salir a licitación. "La mejora no solo permitirá ampliar la zona de viajeros, sino que además servirá para poner en uso el antiguo edificio, que se va a remodelar para dar mejor servicio a estas instalaciones, que ya tienen una gran demanda", ha explicado el alcalde de la ciudad. "He compartido la necesidad de mejorar frecuencias", algo que no es competencia de Adif, como más tarde ha explicado el secretario de Infraestructuras, "ya que hay un alto uso de los AVE", y que "de cara a las Navidades tiene que haber un refuerzo importante", ha insistido Cuenca.

Cuenca ha abordado con Xavier Flores también las diferentes propuestas para reubicar la estación o soterrarla, pero ha insistido en que "hay que buscar una fórmula definitiva a la integración del AVE". "Defendemos las opciones que de alguna manera eliminen esa cicatriz de las vías que tiene los vecinos en la puerta de su casa y así se lo hemos trasladado al secretario general", ha dicho el alcalde, que ha dicho que el Ayuntamiento "no renuncia a tener una estación de mayor capacidad y moderna en cuanto estemos en el Corredor Mediterráneo".

Por su parte, el secretario de Infraestructuras del Mitma ha afirmado que el proyecto de remodelación se "está rematando": "trabajamos para que en 2024 pueda estar en servicio". Xavier Flores ha destacado que la estación de Granada está viviendo "un éxito" de usuarios y que eso "exige una mejora" para dar "comodidad" al viajero "tanto cuando estás en el tren como cuando estás en la estación". Entre las actuaciones explicadas, están la ampliación de los espacios de restauración y unos nuevos circuitos de pasajeros diferentes a los actuales, y que habilitarían una nueva salida a través del viejo edificio terminal.

Para el dirigente estatal, los 4,14 millones de inversión son "una cifra importante" y "que se amortiza por sí sola rápidamente". Además, ha incidido en que estas obras en la estación "no condicionan futuras decisiones de emplazamiento". Xavier Flores hizo referencia al borrador del Nuevo Plan General de Granada que está elaborando el Ayuntamiento de Granada, y que propone una nueva estación en la Huerta del Rasillo, y anunció que Adif y el Ministerio "trabajarán y colaborarán" con el Consistorio "para su mejor desarrollo y definición" con vistas a la funcionalidad del Corredor Mediterráneo.

Xavier Flores ha advertido, a este respecto, que el debate que se mantendrá en la ciudad sobre la futura ubicación de las vías "influye sobre el estudio de integración del ferrocarril". El estudio se ha realizado sobre el actual corredor de entrada a la ciudad, y ha avisado que "no es lo mismo plantear que la estación se mantenga donde está que en otro emplazamiento, que podría modificarlo". "Estamos atentos con ese debate, participamos, pero estará condicionado por las decisiones que tomen en el marco de ese debate". Pero mientras tanto "no nos podemos permitir que mientras lo analizamos no hagamos nada", finalizó Flores.