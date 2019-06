Luis Salvador: "Vox no entrará en el Gobierno"

"Ante las publicaciones que estoy viendo, puntualizar lo que he dicho en todo momento (...), que no va a entrar Vox en Gobierno". Así de tajante se ha mostrado el nuevo alcalde de Granada, Luis Salvador, a propósito de la amenaza lanzada la mañana de este lunes por la diputada de Vox por la provincia, Macarena Olona, de una posible moción de censura si este partido no forma parte del gobierno municipal.

Desde la mañana del sábado, nada más recibir el bastón de mando de la Alcaldía de Granada, Luis Salvador ya era preguntado por aquella incertidumbre sembrada tras la votación por la que salió proclamado alcalde de la ciudad: ¿Vox va a entrar a formar parte del Gobierno?

La ambigüedad que se habría generado a tenor de sus respuestas, ya que no había negado con rotundidad esta posibilidad, ha obligado al alcalde de Granada a manifestar, a través de una grabación a modo de comunicado, que los tres concejales de Vox no entrarán a formar parte del Gobierno.

Esta misma mañana, Macarena Olona le lanzaba un órdago al nuevo alcalde de Granada. Luis Salvador no había aclarado este asunto, pese a que sí que había anunciado que habría un vicealcalde del PP. Sin embargo, más tarde sí que se ha pronunciado al respecto: "A partir de ahí, ante las publicaciones que estoy viendo, que se están manifestando, pues puntualizar lo que he dicho en todo momento pero que en este momento no se ha respondido a nada y tampoco a eso, que no va a entrar Vox en Gobierno".

Asimismo, el alcalde de la ciudad ha "apelado a la responsabilidad" de Vox para "buscar colaboración": "Apelamos a su responsabilidad, buscaremos fórmulas de colaboración en las que se sientan cómodos todos los grupos políticos y evidentemente también ellos. No está en la idea, desde el principio, el que formen parte del Gobierno, lo hemos dicho hasta la saciedad. A partir de ahí esta pregunta tocaba contestarla la semana que viene cuando presentemos todo, después de haber hablado con todos los grupos políticos".

De este modo, vuelve a sembrarse la polémica entorno a esta nueva corporación del Gobierno, después del cruce de declaraciones entre el partido naranja y el liderado por Santiago Abascal.