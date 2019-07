Luis Salvador minimiza la advertencia de moción de censura de Vox y dice que no se ha contravenido nada

El alcalde de Granada, Luis Salvador, se ha referido esta mañana a las críticas de vox al pacto que lo ha llevado a la Alcaldía dentro de un gobierno de coalición con PP y a la amenaza de moción de censura, que sigue sobre la mesa y para la que Vox mira ahora al PSOE.

Salvador ha enmarcado esta posición de Vox "dentro de marco nacional, que está muy convulso por si se repiten o no elecciones" y ha asegurado que todos los partidos están con sus "líneas rojas de máximos", un problema que se está dando también en la constitución del gobierno de la comunidad de Madrid, de Murcia o de la propia Granada.

"Tanto en la investidura como en los posteriores acuerdos todo se hace con transparencia. Ya se ha celebrado junta gobierno local, se está trabajando en el pleno organización y no se ha hecho nada que altere el modelo organizativo que tenía PSOE o el PP antes. No se han subido sueldos, no hay una estructura distinta, hay un proyecto político que se tiene que terminar de presentar en estos días y con medidas concretas", ha defendido el alcalde.

Para Salvador, ya hay un gobierno local que "da los pasos y ya ha hecho cambios para adaptarse a la realidad" por lo que cree que "no tendría sentido otro escenario en un inicio de mandato sin que se haya contravenido ningún aspecto importante. Lo meto dentro del pacto de la política nacional, por lo que hay que tener todos y yo absoluta tranquilidad".

Con todo, Salvador a tendido la mano al diálogo a Vox. "Hablando se entiende la gente. Si Vox entiende que no se hace algo, para eso estamos, para aclarar cualquier cuestión importante. De hecho llevo dos días intentando contactar con el portavoz de Vox precisamente para hablar de la visión que tienen de los temas del Ayuntamiento".