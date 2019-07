Luis Salvador firma sobre el nombre de Torres Hurtado

Durante el pleno de organización de ayer, se vivió una situación un tanto peculiar. En uno de los expedientes, concretamente el que correspondía a la designación de representantes en Organismos e Instituciones, el actual alcalde de Granada, Luis Salvador, firmó sobre el nombre del que fuera alcalde popular de la ciudad José Torres Hurtado.

Esto provocó que el portavoz de Vox, Onofre Miralles, tildase la situación de "inquietante y preocupante" al producirse un "déjà vu", y además señaló que el equipo de gobierno "no deja de estar bajo los principales actores de esa etapa". "Bajo Torres Hurtado está la rúbrica de Luis Salvador", indicó Miralles, ante lo que el regidor manifestó que "normalmente, se tira de lo ocurrido el pleno anterior".

"Es posible que haya una errata", explicó Salvador, que además asumió "la torpeza" y trató de zanjar el tema con un asunto que, al final, casi engorda más esta equivocación al aseverar que "ningún alcalde se lee los expedientes" y que sembró el murmullo y cierto asombro en el Salón de Plenos.

"Hay personal que se encarga de eso, de ver el contenido formal. El alcalde sólo tiene que ir a los contenidos sustantivos. Quien dice lo contrario, no dice la verdad", afirmó Salvador, en referencia a un comentario del exalcalde Paco Cuenca a tenor de su respuesta. Sin embargo, tras ello matizó sus palabras e indicó que "no he dicho que no me lea los expedientes, sino que no me los leo al 100%. Asumo ese error".

El expediente, tal y como indicó Salvador, fue modificado y "subsanado" una vez se dieron cuenta del error. Esta situación hizo recordar a una etapa anterior, cuando en el año 2004 se notificaron una serie de multas con el nombre del anterior regidor, una situación que, al contrario que en esta ocasión, sí que supuso un gran escollo para el Ayuntamiento de Granada.