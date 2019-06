Luis Salvador vuelve a dejar en el aire el pacto de Gobierno y afirma que “no ve a Vox haciendo una moción de censura”

De Madrid a Granada pero con la mente en el Corpus y tratando de dejar a un lado -o más concretamente, de emplazarlo al “lunes o martes” de la próxima semana- en qué consistirá el pacto para el gobierno de Granada. Eso sí, matizando que será una comisión provincial la que trabaje para cerrar un acuerdo en el que “todos” serán escuchados, sin concretar si será una Alcaldía de alternancia entre Cs y PP o si Vox formará parte del mismo y con la convicción, “desde el respeto”, de que el partido de Onofre Miralles no hará una moción de censura con PSOE y Podemos-IU. A modo de resumen, esto es lo que ha dicho el nuevo alcalde de Granada, Luis Salvador, sobre la actual situación política que vive la ciudad, después de la reunión mantenida ayer con los representantes nacionales de PP y Cs.

“Después de la expectación teníamos que decir algo para mostrar la total transparencia. Cuando se habla de que la Alcaldía se ha decidido en Madrid es falso. Desde el principio nosotros, al igual que el resto de partidos, dijimos que se crearía una mesa de pactos. Dentro de esa lógica se ha dado el color que hoy tiene el mapa electoral y gracias a los acuerdos nacionales tiene ese colar”. De este modo ha arrancado Salvador una comparecencia más que esperada después de que ayer ninguno de los dos partidos -ni PP, ni Cs- se manifestase sobre la famosa reunión mantenida entre el actual alcalde, Sebastián Pérez, Fran Hervías y Teodoro García Egea en Madrid.

Tras “desmitificar” que las decisiones se tomen desde la capital de España, Salvador ha confirmado que se “ha creado una comisión, con las personas por determinar, que es provincial y que va a dar fruto del acuerdo del pacto”, para luego fijar “el lunes o martes” como fecha en la que se dará “una rueda de prensa en la que informaremos cómo se va a estructurar el Gobierno”.

Sobre la alternancia que tanto ha sonado desde que fue investido como alcalde el sábado, Salvador ha reiterado que “he dicho lo que he dicho y el lunes o martes se dirá”, para luego pedir “tranquilidad” a la oposición: “El PSOE que se tranquilice, entiendo que en un partido que ha perdido, las formas no existen, pero teniendo personas en la calle, deslegitimizando un pleno o desde el minuto uno desviando atención... Que lo diga un partido que ha tenido unas tragaderas muy grandes con sus direcciones nacionales y autonómicas les pido respeto y que asuman que están en la oposición, que les va a durar cuatro años”.

“Cuando hay reuniones siempre se pone todo sobre la mesa y cada uno puede tener una visión”, indicó al ser preguntado sobre si la alternancia fue un escollo en la reunión. Mientras que, de nuevo, respecto a la Alcaldía ha eludido responder directamente a la pregunta de si la propuesta de Cs era mantenerla los cuatro años: “Más que la propuesta que vamos a hacer, llevamos tiempo andando. Se trata de que el camino recorrido lo hemos recorrido por algo. Dije que la Alcaldía la regentaría aquel partido que fuera capaz de sumar 14 o más votos. Por tanto Cs era la clave y se ostentó esa mayoría. Dicho eso, las conversaciones tenidas y los acuerdos y medidas que ir incorporando es lo que dará un resultado y lo contaremos el lunes o el martes”.

“No queremos ir haciendo feriales. Los ciudadanos están disfrutando del Corpus y no temerosos por las esquinas de Granada”, ha manifestado Salvador, que ha insistido en que “estamos trabajando para el acuerdo. Todo sigue dentro de la más absoluta normalidad y vamos a perfilar el equipo en la comisión”.

Respecto a la forma de gobernar la ciudad, Salvador ha mantenido que, “como alcalde, voy a hablar con todos porque si no seria una falta de respeto”, al hilo de escuchar a Vox, y ha asegurado que “miraremos contenido, posibilidades y cuál va a ser el encaje que tenemos por delante”.

Para el regidor, este asunto, que precisamente es una de las cosas que más se ha criticado desde la oposición, que además hoy ha tildado de “mercadeo y pacto de la vergüenza” en palabras del socialista Paco Cuenca, no es algo que pueda quitar el sueño de los granadinos y es que, según ha comentado con cierta ironía, le “gustaría hacer una encuesta en Granada para saber si está preocupada con el 2+2 o la entrada de Vox en el Gobierno porque no lo veo. El PSOE es el que está mostrando el peor talante para esta legislatura. Estuvo con ocho concejales y dejó fuera a 19, nosotros hemos empezado once y estamos trabajando y escucharemos al resto”.

“Uno de los compromisos va a ser que en el año 2020 haya presupuestos, ahora si me pregunta qué va a haber está un poco pronto. Estamos dando la información que puede dar tranquilidad a los ciudadanos”, ha manifestado ante la pregunta sobre si el pleno aprobaría el equipo de Gobierno, para luego indicar que “en el Pleno de organización no solamente hay que buscar el apoyo de la mayoría, sino que aspiramos a cerrar el acuerdo además de con PP y Vox, con el resto de partidos para que todo el mundo satisfaga sus necesidades”, insistió, para continuar diciendo que así sería ya que si no “sería echar piedras sobre el tejado y que sucediera algo que no ha pasado nunca”.

“Vox ha planteado cuestiones en todo momento que no sólo son de Granada sino en toda España. Es más un problema nacional que local. No veo a Vox, y lo digo con respeto absoluto, firmando una moción de censura con PSOE y Podemos. Creo que son mensajes que hay que entender desde una razón y el máximo respeto. Lo que nos une es un proyecto de consenso para los próximos cuatro años con vista a los 12”. De este modo ha tratado de zanjar el órdago que la líder nacional de Vox Macarena Olona lanzó este lunes sobre la posible moción de censura.

Asimismo, respecto a quién formará la Junta de Gobierno Local y cuándo, Salvador ha insistido en que “laJunta de Gobierno Local puede ser de gente de fuera o de dentro. Ya se formará. No será esta semana porque no tenemos ninguna urgencia ni precipitación. Todos conocen quiénes están en las listas y sus perfiles, Granada Ciudad Elegida y La Gran Granada. Por tanto, las cuestiones saldrán de ahí y nadie me va a acelerar la hoja de ruta. Voy a tener la paciencia necesaria sin que se pare la ciudad”.

A la par que hacía estas declaraciones, el concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Onofre Miralles, lanzaba el siguiente tuit:

A lo que Salvador ha respondido con que Miralles “ha demostrado creatividad y eso tienen que ser las redes sociales, mandar mensajes subliminales y que cada uno lo interprete como quiera”.