PP y Cs acuerdan un equipo de trabajo local para cerrar los flecos de la Alcaldía

La reunión hoy en Madrid entre PP y Cs para cerrar los detalles del acuerdo de la Alcaldía de Granada ha sido difícil y complicada, tanto que siguen sin conocerse los detalles en profundidad del pacto. Lo que se sabe, según ha podido confirmar este periódico, es que hay acuerdo y que se tendrán que tratar ahora en un equipo de trabajo a nivel provincial la estructura de gobierno. Eso casi 72 horas después de la elección del alcalde.

Pese a que el propio Luis Salvador emplazaba ayer a esta reunión para dar más información del pacto, ya casi a medianoche no se ha dado más información, evidenciando la dificultad de la situación entre los dos partidos, que han mantenido el pulso por la Alcaldía. De hecho, el principal escollo eran los años de gobierno ya que Ciudadanos confirmaba los 4 para Salvador desde el primer momento y el PP quería sacar un 2+2. De hecho, esa era la principal baza que iba a jugar Sebastián Pérez en Madrid.

Desde el PP ya aseguraron que no iba a haber declaraciones sobre la reunión y no se han pronunciado, de hecho, desde el pleno de investidura del sábado no hay declaraciones oficiales. Desde Cs a última hora tampoco han confirmado más detalles en profundidad del pacto en Granada (pese a que se anunciaba un comunicado), que es un escollo difícil de solucionar para los partidos que han generado la “alcaldía del cambio”. Una situación de crisis que sigue sobre el nuevo gobierno desde incluso la negociación previa, que estuvo llena de hermetismo y tutelada desde Madrid.

El hecho de crear un equipo de trabajo a nivel local sería en respuesta a las críticas que han rodeado el acuerdo, cerrado en Madrid, y para dar más autonomía a los partidos en Granada.

El encuentro ha sido a cuatro entre los líderes nacionales de PP y Cs, Teodoro García Egea y Fran Hervías, y los líderes locales Sebastián Pérez y Fran Hervías.

Precisamente, el alcalde emplazaba ayer a esta reunión para escribir la letra pequeña de este acuerdo y hacer públicos los detalles del nuevo gobierno: si será a 4 años como ha reiterado Ciudadanos o 2 y 2 compartido con el PP como defienden los populares (lo que ha evidenciado la diferencia en la concepción del acuerdo); y cómo se conformará el equipo de Gobierno, del que Salvador sólo ha avanzado hasta ahora que tendrá una vicealcaldía para el PP.

Esta 'tutela' de Madrid y el papel que los partidos a nivel nacional con sus comisiones de pactos han tenido en la decisión de la Alcaldía de Granada ha generado las críticas de la oposición y la primera crisis de gobierno. Incluso Vox llegó a amenazar ayer con una moción de censura si la formación de Santiago Abascal no entra en el gobierno, según dicen que pactaron.

Una entrada que ya ha sido negada por Ciudadanos, que niega acuerdos con Vox en esos términos, y que ha abierto la primera crisis de gobierno a las 48 horas de la toma de posesión de Salvador.