El PP tendrá una vicealcaldía en un gobierno que se cierra hoy en Madrid

El alcalde la ciudad, Luis Salvador (Cs), fue ayer esquivo para intentar no desvelar detalles del acuerdo alcanzado con PP y Vox para llegar a la Alcaldía y sólo dio un avance, emplazando a la reunión que mantendrán hoy en Madrid los representantes nacionales y locales de PP y Cs (Teodoro García Egea, Fran Hervías, Luis Salvador y Sebastián Pérez, aunque también cabe la posibilidad de que asista el número 2 del PP granadino, Luis González), en la que se perfilará el pacto. Ese avance es la creación de una vicealcaldía que ostentará el PP.

Salvador no dio nombres de a quién correspondería, si a Sebastián Pérez como cabeza de lista o cualquier otro miembro de la candidatura si el partido lo decide. Precisamente, esta es la carta que va a jugar hoy un Sebastián Pérez cuya intención es pactar un Gobierno de 2+2, algo que según la secretaria general del PP-A, Loles López, era lo ya pactado entre los populares y Cs, y que se contradice con lo que dijo horas antes el vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Cs, Juan Marín, que afirmó que "en principio" Salvador sería regidor para toda la legislatura. Ante ello, Pérez tratará de lograr hoy un acuerdo que le haga alcalde en 2021 o atar su posible salida del partido en caso de no lograrlo.

En este sentido, tal y como ha podido saber Granada Hoy, la 'propuesta' de salida para Pérez que se puso sobre la mesa era un puesto dentro de otra institución, con el objetivo de que diera un paso a un lado y permitiese que otro de los populares de su lista fuese propuesto para alcalde, tal y como exigía Vox para apoyar una investidura del PP, algo a lo que se negó. Y es que cabe destacar que, pese a que Sebastián Pérez lograse acordar ese Gobierno de 2+2, seguiría en escena su lejanía con Onofre Miralles, la cual volvería a complicar las cosas dentro de dos años para el actual presidente provincial del PP.

De momento, los populares no se han pronunciado ni sobre la investidura, ni sobre el futuro de Sebastián Pérez, ni sobre el acuerdo de Gobierno, algo que, según apuntan desde la formación, harán mañana, una vez pase la reunión de hoy. El que sí ha hablado hasta ahora ha sido Luis Salvador que, una vez anunciada la vicealcaldía del PP, matizó que no era una concesión o un premio de consolación, sino fruto del acuerdo in extremis alcanzado el sábado pasado con los populares antes de la votación de investidura, sobre la mesa estaba la creación de ese puesto. De este modo, se avanza ya en un modelo de bicefalia parecido al que ya tienen en funcionamiento ambas formaciones en el Gobierno de Andalucía.

Sobre la composición del equipo de Gobierno, Cs va a redefinir áreas en los próximos días y a poner objetivos políticos en marcha, como la capitalidad cultural. "No hemos venido a dirigir un proyecto continuista, a tener un gobierno que no sea reformista". Así, avanzó que habrá en el futuro la figura del vicealcalde, que sustituirá al teniente de alcalde, y que será ostentada por el PP.

En la actualidad en el Ayuntamiento existe la figura de teniente de alcalde, por lo que primero se crearían tres tenencias de alcaldía, para después transformar la primera en vicealcaldía.

Un cambio que necesitaría modificación reglamentaria para ser oficial, ya que no está recogido en el ROM, el reglamento orgánico municipal, y que para Salvador no es una 'consolación' al candidato popular Sebastián Pérez, gran derrotado en este pacto, sino que asegura que ya estaba prevista en el acuerdo entre las dos formaciones "independientemente de quien fuera alcalde o vicealcalde, de si la moneda giraba para PP o para Ciudadanos. "Es un gobierno como dije de coalición", explicó Salvador.

El PSOE, que terminó perdiendo la Alcaldía por un voto, criticó ayer nada más conocerla la decisión. Así, la concejal Ana Muñoz dijo: ¿No iban a salvar la economía de la ciudad? ¿Y ponen un vicealcalde, que además no está recogido en el reglamento? Esto es un espectáculo lamentable y los granadinos están tomando nota", advirtió Muñoz.

Salvador no aclaró otro punto importante del Gobierno: si será él alcalde durante los 4 años o habrá alternancia 2 y 2 con el PP. "Está definido pero se tendrá que contar cuando todos podamos contarlo", adelantó. Y será tras la reunión de hoy. "Dije que una vez que el bipartidismo había dado paso a un sistema multipartidista y Ciudadanos ha sido capaz de sumar los 14 concejales. Los puntos los diremos en breve", aseguró el alcalde, que ha insistido en que siempre dijo que la Alcaldía sería para el que fuera capaz de sumar, "y el que ha sumado ha sido Ciudadanos, igual que en otros ha sido el PP".