Mae West Granada, una noche de fiesta con casi tres lustros

Pocas preguntas suenan tan 'granaínas' como esa que dice: "¿Mae esta noche?". La discoteca del Grupo Bribones ha soplado ya 14 velas. Entre temazos, espectáculos únicos, juergas hasta altas horas de la madrugada y alguna que otra polémica, la sala se ha consolidado como un referente no sólo en la marcha granadina, sino andaluza y del resto de España. No son pocos los jóvenes que en sus escapadas estudiantiles para conocer Granada le reservan una noche a los encantos sutiles de una de las primeras femme fatale de Hollywood.

'La Mae' –como se le conoce entre sus asiduos– le debe su nombre a la actriz neoyorquina que revolucionó la industria con sugerentes películas y frases irónicas que han quedado para la posteridad. Algunas de la más famosas decoran distintos rincones de la macrodiscoteca del Centro Comercial Neptuno. "¿Llevas una pistola en el bolsillo o es que te alegras de verme?", se puede leer entre sus pasillos.

Y así como la estadounidense aterrizó en el cine con una impronta única que aún perdura, el local lo hizo en Granada un mes de octubre de 2005 para cambiar la fisonomía de la noche de la capital. Con muchas expectativas y un abanico de posibilidades difícilmente igualable para la competencia. Y es que solo en la sala principal de las tres que albergan las instalaciones se invirtieron seis millones de euros. Una fuerte inyección para un espacio que cuenta con varias barras, una de ellas circular en el centro de la pista, palcos, plateas, planta superior y hasta un escenario por el que han pasado cómicos de la talla de Goyo Jiménez, Luis Piedrahita, Danny Boy-Rivera o Pepe Céspedes.

Las noches de los 'Maertes', como la dirección del complejo denomina al segundo día de la semana, es la de los monólogos. Un formato con largo recorrido importado de la también norteamericana stand-up comedy por el que se apostó muy fuerte desde el principio en Mae West Granada, generando nuevos hábitos de ocio nocturno entre multitud de jóvenes y adolescentes de toda condición. Con risa y por supuesto con música. Aunque no sólo la que se ha pinchado en todos estos años desde las mesas de mezclas de DJs como Les Castizos. También la que ofrecen grupos residentes como Apache, la de los tributos a bandas emblemáticas como Queen, la de los jueves latinos y, cómo no, la de los artistas que eligen su particular ambientación para dar conciertos. Huecco, Henry Méndez, Sergio Contreras o Dvicio se encuentran entre ellos.

En estos catorce años, la discoteca ha ido expandiendo su oferta con fiestas temáticas en fechas señaladas. La sala principal reproduce un escenario del Far West, mientras que en el Bribón de la Habana se bailan los ritmos latinos de ayer y hoy bajo una atmósfera cubana. Y en Molley Malone, una taberna irlandesa, los éxitos deportivos cuelgan de las paredes de madera que le confieren a todo el espacio un ambiente rústico en el que el cine, obviamente, también está muy presente. La causística quiso que la discoteca precisamente abriera sus puertas en el mismo lugar donde anteriormente se habían ubicado los multicines del Neptuno, en la planta de arriba. El último 'terreno ganado al mar' en el centro comercial ha sido el de la terraza, reacondicionada hace no tanto para ser más que un lugar en el que salir a fumar o tomar el fresco. La oferta ahora la completa el anexo pub Velit, también bajo los dominios de la empresa.

Con todo y con eso, los inicios de Mae West Granada –Grupo Bribones llegó a tener un pub del mismo nombre en Almería– no anduvieron exentos de polémica. Como la suscitada ante los vecinos del entorno, que veían en la ejecución del proyecto un nuevo foco de borracheras y conflictos hasta altas horas de la madrugada los fines de semana. Disputas por el derecho de admisión en el recinto o la exhibición de un caballo en uno de los cabarets más recientes han sido algunos otros episodios sonados.

Casi convertido en un símbolo más de Granada, como pueden serlo la Alhambra o Sierra Nevada, Mae West transita ya hacia su decimoquinto aniversario. Tendrá el difícil reto de seguir superándose, reinventándose y ofreciendo nuevas experiencias a un público mayoritariamente joven pero donde tampoco faltan los adultos. El último cumpleaños se celebró con una fiesta basada en la de Las Mil y Una Noches. En todo este tiempo, la marca ha patrocinado giras y espectáculos o albergado novedosas iniciativas como la del primer reality show al estilo Gran Hermano íntegramente granadino; llamado Engranados y emitido en la extinta televisión local Cúbika.

No deben ser mayoría quienes, después de tantas generaciones, conozcan la biografía de Mae West, la diva que volvió locos a actores y productores a lo largo y ancho de los Estados Unidos, y la que descubrió a un por entonces anónimo Gary Cooper. En cambio, todo el mundo tiene claro cómo se entra. Al final de sus interminables escaleras, tras pasar el rutinario control junto al ascensor y previo paso por taquilla. Allí donde cada noche de sábado se escribe un mismo guion de desenlace incierto.