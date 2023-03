Marifrán Carazo, la consejera granadina de Fomento, deja el cargo hoy en Sierra Nevada

La consejera granadina de Fomento se va. Deja el cargo en la Consejería más 'golosa' y cuyo trabajo luce más como es la de infraestructuras. Marifrán Carazo abandona hoy de forma oficial el cargo por la incompatibilidad que causa ser la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Granada en las próximas elecciones de mayo, y en la que rivalizará con el actual regidor de la ciudad, Paco Cuenca, que fue quien más votos obtuvo en los comicios de 2019 aunque no le diera para formar Gobierno, en un primer momento. El Consejo de Gobierno que se celebra este martes de forma especial en la estación de esquí de Sierra Nevada pondrá el broche final a la carrera de Carazo en el Parlamento andaluz para devolverla a la capital donde ya fue concejala en varias ramas durante las legislaturas de José Torres Hurtado. Un adiós en casa para quedarse en casa.

Desde ese mismo momento comenzará a cobrar más fuerza aún si cabe el nombre de la sustituta de Carazo al frente de Fomento y Vivienda. Ya en su momento el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijo a las claras que sería mujer y de Granada. No quedó tan evidente que el recambio fuera directamente a parar a Fomento, aunque hay más fuentes que indican que sí a que todo lo contrario. El motivo estaría cristalino: todo lo que no sea un cambio de cromos escondería una crisis de Gobierno mayor menos de un año después de la confección de las nuevas consejerías.

Así que abierto el abanico, la rumorología ha sido extensa y variada desde que Carazo anunciara su pretensión de ser alcaldesa de Granada el pasado 3 de enero, algo que confirmó posteriormente la directiva provincial del PP granadino. Y pocos apuestan por un nombre concreto. Eso sí, los que más han salido son el de Rocío Díaz, actualmente directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, o el de Concha de Santa Ana, anterior diputada por el PP de la provincia en el Congreso de los Diputados que, además, es ingeniera de caminos, canales y puertos, con lo que el puesto le vendría como anillo al dedo. De todas formas, y como desde dentro del PP insisten, la sustituta "solo está en la cabeza de Juanma Moreno". Eso sí, no lo dirá hoy, sino la próxima semana.

Carazo se marchará dejando muchas obras en marcha o finalizadas en la provincia, pero sobre todo en el Área Metropolitana. La última, la finalización del arreglo del eje Arabial-Palencia, obras compensatorias del Metro de Granada, además de haber terminado de remodelar los accesos de La Zubia por la Ronda Sur o los arreglos de los Paseillos Universitarios.

Ampliación del Metro

Se va con las máquinas trabajando en el paso ciclopeatonal entre el PTS y el Nevada y de la nueva cubierta vegetal de las cocheras del Metro, pero con la espina clavada de no haberle dado tiempo a poner la primera piedra de la ampliación del Metro por Churriana y Las Gabias. Por unas semanas, ya que la previsión de Fomento era iniciar los trabajos durante la primavera, más concretamente en mayo, pero los tiempos no han casado. También se marcha con la ampliación norte cocinándose, con las primeras catas de terreno que desembocarán en el proyecto de construcción que tendrá que tomar la nueva consejera. Donde no se ha avanzado de forma firme en las autovías de la Vega.

Marifrán Carazo también es diputada autonómica, un cargo que aún no ha confirmado si dejará, pero en cualquier caso, si fuera elegida alcaldesa de Granada en las elecciones municipales del 28 de mayo, tendría que abandonar por ser incompatibles los cargos de alcalde y parlamentario.

El PSOE, al ataque

El final del mandato de Marifrán Carazo en Fomento ha tenido una mácula final que está aprovechando el PSOE para atacar a la que va a ser su rival en las municipales de mayo. Los socialistas han insistido este lunes en que la "no puede marcharse de Fomento sin explicar de manera inmediata las presuntas irregularidades en contrataciones de obras que su departamento ha realizado usando un procedimiento de emergencia a una empresa gaditana sin trabajadores y a una segunda perteneciente al padre de la anterior".

Así lo ha indicado el PSOE en una nota de prensa después de una comparecencia informativa de la presidenta del partido en la provincia de Granada, Ana Muñoz, junto a la parlamentaria andaluza Olga Manzano, incidiendo en que "este silencio es inaceptable y acrecienta más las dudas sobre esta práctica de la Junta que no parece puntual sino un modus operandi".

Muñoz, que es primera teniente de alcalde en Granada, ha censurado que Carazo "dé la callada por respuesta y diga que no tiene nada que decir cuando creemos que debe ser todo lo contrario, tanto ella como el PP tienen mucho que decir" y ha aseverado que "la ciudad no tolera este tipo de actuaciones y pudiera pensar que se da algún cierto favoritismo con alguna empresa".

"Sabemos por experiencia que el PP y la transparencia son antagónicas y también sabemos que, dentro de la prácticamente inexistente trayectoria política de Carazo en nuestra ciudad, ha estado rodeada de quienes introdujeron a Granada en el mapa de la corrupción", ha expuesto.

"No podemos olvidar que ella es parte de ese PP que usó" a la ciudad "para sus intereses particulares y que nos avergonzó a todas y a todos", ha subrayado para destacar que el Grupo Parlamentario Socialista ha logrado que "Carazo comparezca en comisión parlamentaria para dar la cara, unas horas antes de que emprenda su huida". "Estamos deseando conocer su opinión sobre estos contratos y también el por qué se niega a responder en Granada", ha mantenido, "a preguntas de la prensa".

Muñoz ha dicho temer que lo que se conoce hasta ahora sea solo "la punta del iceberg" del que ha denominado caso Carazo y que "la mala praxis en los procesos de contratación de la Junta, destapada por los medios, era presuntamente, algo habitual". También ha apuntado que el "silencio" de la todavía consejera de Fomento "puede obedecer a dos razones".

Por su parte, Olga Manzano ha calificado de escandalosos los hechos conocidos y ha insistido en que tanto Carazo como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tienen que aclarar si avalan estas adjudicaciones "sin urgencia justificada y sin marco legal", y se ha preguntado si "no controla" la titular de Fomento "con quién contrata su consejería".

"¿No vigila a quién entrega el dinero público? Y lo más importante, ¿quién es la persona que invitaba a estas dos empresas beneficiarias a participar?", se ha preguntado la parlamentaria socialista. De igual modo, durante su comparecencia, ha instado a que los máximos responsables del Gobierno andaluz "expliquen cuál es el alcance de estas actuaciones". "Queremos saber si nos quedan más capítulos por conocer del caso Carazo y si se han producido adjudicaciones supuestamente incumpliendo la normativa en Granada", ha indicado Manzano.

"La consejera Carazo que ahora parece que sí tiene prisa por abandonar la Junta tiene que disipar las incertidumbres que envuelven su gestión al frente de Fomento y ha sostenido que las noticias de contrataciones que están trasladando los medios de comunicación ponen en tela de juicio su trabajo. Por lo tanto, en la actualidad tiene cero créditos en ese empeño suyo de venderse como buena gestora a pesar de su intensa campaña de autobombo, venta y reventa de actuaciones, propaganda y fotos".

Con todo, la parlamentaria andaluza ha agregado no entender el por qué "Carazo no da la cara y explica a la ciudadanía andaluza y, especialmente a la de Granada, antes de abandonar la Consejería de Fomento". El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido su comparecencia en la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda que tendrá lugar el jueves en el Parlamento y ha anunciado que en paralelo investiga si las demás consejerías han obrado igual por este procedimiento,