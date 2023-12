Marifrán Carazo: "Hay que favorecer la construcción de nueva vivienda para atraer población a Granada"

-La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, termina un año importante, que comenzó anunciando su candidatura a la Alcaldía de Granada dejando la Junta de Andalucía. Después ganó las elecciones del 28 de mayo y consiguió mayoría absoluta, siendo además la primera mujer alcaldesa de Granada y devolviendo al PP las mayorías absolutas. Haciendo balance de este año, ¿se arrepiente de aquella decisión?

-2023 ha sido un año muy especial para mí. Comenzó el 3 de enero con el anuncio pensado y meditado, que hablé con el presidente de la Junta, eligiendo Granada y decidiendo ser la alcaldesa. Me apoyaron los granadinos, me dieron un amplio apoyo que desde esa noche me llenó de responsabilidad y tenía que cumplir ese compromiso de trabajar 24 horas al día por Granada, cuidar Granada, defenderla y montar un equipo que se pusiera a trabajar para recuperar tiempo perdido, para recuperar protagonismo, liderazgo y para hacer Granada. Han sido unos meses intensos, de mucho trabajo, como cuando uno llega nuevo a cualquier sitio, pero estoy muy satisfecha y feliz. Se están sentando las bases, se están dando los primeros pasos para preparar ese mandato que tenemos de ahora en adelante donde dar continuidad a los mismos y poder cumplir con los compromisos que nos hemos marcado.

-¿Se ha encontrado lo que se esperaba o se está encontrando alguna sorpresa?

-La situación económica del Ayuntamiento todos advertíamos y era conocido sobradamente que atravesaba un mal momento, pero es verdad que a última hora el anterior alcalde decidió comprometer a la ciudad con la aprobación de una operación financiera que ahora supone muchas dificultades. Lo han sido para aprobar el presupuesto sobre el que nos pusimos a trabajar el primer día pero nos hace ser diferentes a los demás. Esa operación compromete tener un superávit de 6 millones, nos compromete a no recibir antes las liquidaciones y a estar intervenidos; el presupuesto lo tiene que aprobar el Ministerio de Hacienda antes de aprobarlo los granadinos. Eso han sido obstáculos. Se ha juntado también con la no formación del Gobierno a nivel nacional: desconocíamos la aportación del Estado y tras tres consultas al Ministerio se nos indicó no poner esa aportación, lo cual dificultaba más la confección del presupuesto. Todos esos asuntos los hemos ido despejando. Pero sobre todo lo que desconocía era encontrar un agujero de casi 22 millones de euros de facturas que se comprometieron de enero a junio por el anterior alcalde y que no figuraban en esa operación. Por tanto la situación económica es delicada, estamos intervenidos, el plan de ajuste sigue vigente y además hay que hacer frente al gasto extra de los primeros meses de 2023 y afrontar el pago de todas las facturas. La situación económica era difícil y desde luego que esto no lo esperaba, pero nos hemos puesto a trabajar, a tomar decisiones, por eso he indicado que el presupuesto de 2024 no es el presupuesto de esta corporación, es un presupuesto de tránsito, y el de 2025 espero que ya sea mejor.

-La historia la pondrá ya como la primera mujer alcaldesa de Granada, pero ¿por qué quiere usted que se le recuerde? ¿Por qué grandes proyectos o hitos de gestión?

-El reconocimiento tiene que venir desde lo pequeño, que lo asocio a cuidar Granada, mimar Granada, atenderla, mantenerla limpia, con brillo, cuidada, eso es lo importante. Y cuidar a los granadinos, especialmente a quienes más nos necesitan. Estoy volcada con los niños, con las familias más vulnerables, las personas con discapacidad, quiero una Granada solidaria y accesible, y en ese camino trabajaremos, como es mi obligación, y también apoyando a las mujeres, que también me corresponde como mujer darles visibilidad. En Granada tenemos mujeres en diferentes ámbitos que trabajan y sacan sus familias y Granada hacia adelante y van a contar con todo mi apoyo. Eso es lo pequeño. Y en lo grande situarme al frente de los grandes proyectos de la ciudad, que no se ven tan fácil y que cuestan planificarlos un poco más. No es un proyecto de un mandato solamente, pero hay que arrancarlos. La herramienta es el nuevo Plan General, que es la herramienta que nos va a hacer planificar el crecimiento de Granada, que ha de ser sostenible socialmente, medioambientalmente y económicamente. Sobre todo creo que debo centrarme en atraer inversión a la ciudad, hacerla crecer en base a esa sostenibilidad y crear empleo y nuevas oportunidades para Granada. Que Granada se convierta en locomotora del resto de Andalucía, ese es mi propósito.

-¿Está siendo difícil cumplir las promesas que hizo en campaña?

-Paso a paso estamos consiguiendo arrancar esos compromisos en muy poco tiempo y en unos meses en los que lo primero era poner orden en la casa. A partir de este momento esos pasos van a ir mucho más rápido y estoy convencida de que van a ver la luz todos los proyectos importantes y compromisos.

-Ha dicho en varias ocasiones que le preocupa mucho el presupuesto.

-Pronto vamos a aprobar presupuesto por difícil que ha sido y por comprometida que estaba la situación económica y lo vamos a hacer porque hemos trabajado duro. También la consecuencia del estado económico actual es haber contado con gobiernos inestables que no han podido aprobar presupuestos y este gobierno va a tener, pero nos ha costado mucho, y los granadinos tienen que conocer que la situación económica es muy comprometida y arrastrada de tiempo atrás pero que también se están sentando las bases. Y este presupuesto se hace para preparar un presupuesto futuro de 2025 y los siguientes, que van a mejorar los ingresos. Vamos a trabajar desde todos los ámbitos. Ya estamos dando los primeros pasos con una reestructuración orgánica funcional del propio Ayuntamiento, simplificando trámites y procedimientos, sobre todo en lo que afecta al Urbanismo, a las licencias, ya trabajamos en una ordenanza que va a unificar todos esos procedimientos y los va a simplificar para ser ágiles, dar seguridad jurídica y atraer inversión. También la oficina aceleradora de proyectos va a ver la luz en 2024, por lo que vamos a acompañar esas inversiones y favorecer la inversión en Granada; la oficina de fondos europeos está también ya en marcha para seguir captando fondos que supongan inversión en la ciudad y adelantarnos; digitalizando nuestra administración, está contratada la plataforma para simplificar la recaudación de impuestos, tasas y sanciones. Todo nos va a ayudar a mejorar la gestión en el ámbito económico y nos va a ayudar también a obtener más ingresos que es el compromiso que tenemos para que el Ayuntamiento se encuentre más saneado y equilibrado los ingresos y los gastos.

-Le tocará implantar en 2024 la Zona de Bajas Emisiones. ¿Cuándo estará en marcha y cómo?

-Este asunto es el cumplimiento de una norma, por lo que hay que hacerlo sí o sí. En este caso partimos de cero, no había nada estudiado ni planificado y esto se necesita estudiar. Estamos hablando de implementar medidas que tienen que venir avaladas por estudios de vehículos que entran, tipos de vehículos, y sobre todo articulado en medidas equilibradas. Hay que favorecer la vida en la ciudad y que sea visitada también. Se va a emitir por fases, con acuerdo y consenso vecinal, favoreciendo al residente, que es al que tenemos que favorecer, y también la actividad económica de la ciudad, haciéndola compatible, por ejemplo con la carga y descarga, un asunto que preocupa al comercio y a los establecimientos de la ciudad. Por tanto hemos avanzado en estos meses en esos estudios previos que hemos encargado para poder tomar decisiones y también será en 2024 cuando plantearemos la definición de los objetivos.

-Capitalidad cultural. Se crea la oficina para revitalizarla y elaborar la candidatura. ¿Cómo se hará, dejará nuevas infraestructuras culturales en Granada?

-Desde que se anunció el objetivo no se había hecho nada. Yo entiendo que es una oportunidad para Granada. Lo importante es el camino, lo repito siempre. Creo que lo importante es llegar a 2031 favoreciendo la Granada cultural, su programación en todas las artes, dotarla de nuevos equipamientos, con agenda única coordinada entre administraciones, ese es el camino. Por una parte tenemos que armar la candidatura, que ese es un trabajo técnico, que para eso hemos creado la oficina, y nos va a ayudar la UGR, su consejo social y el consejo social de Granada. Y en segundo lugar también trabajamos en la planificación de futuras actuaciones, programación y dotar de equipamientos. En eso tenemos que ir juntas todas las administraciones para proponer nuevos espacios, nuevos equipamientos y favorecer la oferta cultural. Y además aprovechando la figura de Federico García Lorca, que es una fortaleza, el flamenco, las zambras, las cuevas del Sacromonte. Tenemos que ganar muy rápido protagonismo y liderazgo y esa Granada que es ciudad de la música también planificarla en la calle, en las salas. Esa es la importancia del camino: sumar expertos, sumar patrocinios privados, que también nos tienen que ayudar para fortalecer la oferta, y llegar a 2031 cumpliendo ese objetivo.

-El nuevo Plan de Ordenación Urbana es otro objetivo de mandato. Se entregó el avance y lo estaban revisando y adaptando. ¿Para cuándo la redacción?

-Se debería haber entregado hace un año a la ciudad. En junio no teníamos el documento, nos lo entregaron a finales de septiembre y se está revisando. Creo que debe ser también un documento flexible, abierto, porque es el inicio de un trabajo que tendremos que construir también en base al acuerdo. Cuando me reuní con los portavoces de los grupos en julio les dije que había asuntos donde tendríamos que alcanzar acuerdo y este es uno de ellos: la dirección de hacia dónde y cómo va a crecer la ciudad y cómo la vamos a construir entre todos. Quiero que sea un documento abierto pero que sea el punto de partida para sentarnos con los grupos, los colegios profesionales, para plantear el siguiente documento pero bajo algunas premisas. Yo creo que hay que favorecer el crecimiento de la ciudad, tenemos que aprovechar la rehabilitación para mejorar nuestro parque de viviendas, pero también la construcción de nueva vivienda protegida y libre para atraer población. Me preocupa que Granada pierda población y también es mi tarea asentar la población, diseñar el crecimiento de una ciudad que sea atractiva para vivir y para trabajar con nuevas oportunidades de empleo. Y dotar de nuevas viviendas es esencial. Pero también para atraer inversión es necesario que nuestro Plan General platee áreas donde poder atraer empresas. Ese es el objetivo y sumar proyectos verdes a nuestra ciudad para que Granada sea más saludables y sus equipamientos mejoren la calidad de nuestro aire mejorando la movilidad. Yo creo que eso son los ejes centrales. Y el proyecto estrella que es ese corredor verde, que por fin cerrará la cicatriz, así lo espero, con el soterramiento ferroviario manteniendo la estación donde está, en eso hay acuerdo, Granada no puede perder la ubicación de su estación en el centro y con la intermodalidad que tiene también con el Metro en la puerta, que para eso se diseñó. Y ese proyecto ya lo recoge el avance del PGOU y será muy interesante.

-¿Le ha dado ya cita el ministro Óscar Puente para hablar del soterramiento? ¿Se conseguirá en 2024 el acuerdo a tres con la Junta para financiarlo?

-Aproveché el día que tomó posesión para trasladarle por carta la necesidad de mantener un encuentro para hablar del ferrocarril en Granada, en primer lugar y en general porque me preocupan mucho las conexiones ferroviarias de Granada; y también para plantear el asunto del soterramiento y empezar a trabajar en encontrar el mejor proyecto desde el punto de vista técnico acordado con el Ayuntamiento y la Junta. Y en segundo lugar las conexiones aéreas. Pero de momento no he tenido respuesta. Aprovecharé el nuevo año para hacer un recordatorio y le recordaré cuantas veces haga falta, esa es mi obligación, que tiene una reunión pendiente para avanzar en estos asuntos que son fundamentales para la ciudad, para la provincia, para ser competitivos y para crecer. Por mí no va a quedar, la solicitaré cuantas veces haga falta para resolver una situación de enorme dificultad.

-¿Qué balance hace de estos seis meses de Gobierno?

-Muestro satisfacción. Sé que queda mucho por hacer pero hemos dado pasos firmes y contundentes para planificar lo que va a ser este mandato, pero también para planificar el futuro desarrollo de Granada en los próximos años, el proyecto de ciudad, el modelo de ciudad, y aunque no ha dado tiempo y hemos dado solo esos primeros pasos, son claves para arrancar un 2024 con una tarea hecha muy importante. 2024 va a ser un año de mucha gestión, de mucha decisión para que estos pasos avancen a otra velocidad y poder llegar con el objetivo de la mitad del mandato con muchos proyectos en pista, en carga, para completarlos en este mandato. Otros tendrán que ver la luz después pero mi obligación es dejarlos planteados y espero darle la máxima agilidad para que se pueda completar lo antes posible.

-¿Qué deseos tiene para Granada en 2024?

-Yo creo que el deseo para Granada principalmente es que la situación de las familias granadinas mejore. Tenemos que compartir retos de enorme importancia pero me preocupa el día a día de las familias. Yo deseo salud, que es lo primero, y en segundo lugar mejorar económicamente y la esperanza en una Granada mejor, la confianza en que juntos podemos construir una Granada mejor y en esa voluntad se encuentra la alcaldesa. Esa es la mayor preocupación, hacer avanzar Granada, acompañar en su crecimiento y sobre todo que las familias granadinas mejoren su situación social, económica, familiar, y ahí voy a trabajar para ello.