Medio punto más, cien becas menos

Uno de los cambios más notables en el real decreto de becas -que fija los requisitos y cantidades a percibir para los estudiantes tanto de etapas no universitarias y universitaria- es el que afecta a los requisitos académicos de los alumnos del primer curso de grado. Éstos podrán solicitar a partir del próximo curso la ayuda con un 5, y no con un 5,5, como ha ocurrido en los últimos años. Este curso, según la información facilitada por el vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Granada (UGR), José Antonio Naranjo, han sido 109 los estudiantes de grado que no han podido pedir la beca al Ministerio de Educación (MEC) por no alcanzar esa nota mínima del 5,5. Sin embargo, sí tenían como mínimo un 5, el mínimo exigido para acceder a los estudios universitarios. Este número puede ser indicativo del número de estudiantes de nuevo ingreso que a partir del próximo mes de septiembre podrán acceder a la Universidad y plantearse pedir la beca al Ministerio, aunque el requisito académico es sólo uno de los que fija el Ministerio para la concesión de las ayudas. También se especifica que hay límites en la renta para determinar quién puede -y quién no- solicitar dinero para estudiar.

El número de estudiantes 'afectados' en los últimos años por el cambio en los requisitos académicos es igualmente difícil de calcular. Fue el ministro Juan Ignacio Wert el que incrementó la nota mínima en medio punto de cara al curso 2013/2014. Ahora, seis cursos después, en el proyecto de real decreto de becas explica que "se abre la posibilidad de obtener beca de matrícula para los estudiantes que hayan obtenido 5,00 puntos en la nota de acceso a la universidad". También se prevé premiar el "excelente aprovechamiento de los estudiantes". Para ello, se establecen cuatro umbrales, en función de la nota media -desde el 8 hasta el 9,50- y, en función de la nota, las ayudas van de los 125 a los 200 euros.

La nota mínima para pedir beca se modificó en el curso 2013/2014 con Wert de ministro

Un total de 17.180 estudiantes de la Universidad de Granada son beneficiarios de las ayudas del Ministerio de Educación en este curso. Se trata de la universidad española con mayor número de beneficiarios, por delante de la de Sevilla (16.339), la Complutense (15.799 becarios), la de Valencia (15.181) o la de Barcelona (11.720), según los datos facilitados por el Gobierno el pasado mes de marzo en respuesta parlamentaria.

Además, 16.244 alumnos de la UGR se han beneficiado de las bonificaciones del 99% del precio de cada crédito aprobado por la Junta , según se indicó en el Parlamento andaluz el pasado mes de enero.

Por otra parte, la UGR cuenta con su plan propio de becas, que para el próximo curso tendrá un presupuesto de 1,7 millones de euros, de los que 250.000 euros irán para ayudas sociales. También se crea una beca de transporte, dotada con 400 euros por estudiante.