Menas, bulos y tradiciones, el uso político de Vox de un pequeño incidente en la Semana Santa de Granada

El uso de un hecho aislado para beneficio político. Esto es lo que ha pasado esta Semana Santa en Granada con un pequeño incidente ocasionado por unos niños en la cofradía de la Estrella el Jueves Santo, que ha sido utilizado por Vox para generar una polémica que corrió como la pólvora en redes sociales y con la que se han lanzado directamente al debate político dando la dimensión de ataque a las tradiciones lo que fue un juego de niños.

Todo ocurrió el pasado Jueves Santo con el posterior tuit que puso Onofre Miralles, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, al día siguiente: "Ayer tuve el honor de acompañar a la @Pasionyestrella en su Estación de Penitencia. Me informaron que, desde el centro de MENAs Bermúdez de Castro, lanzaron objetos a la procesión. Están en contra de nuestra cultura y en contra nuestra tradición. Exijo medidas a @AndaluciaJunta". Por el mensaje parecía que se trataba de un ataque deliberado de estos menores a la hermandad, pero no fue así.

Miralles salía en la presidencia de la hermandad (delante del paso de la Virgen de la Estrella) en representación del Ayuntamiento de Granada, que es hermano mayor honorario de esta corporación nazarena. Según ha podido saber este periódico, cuando el cortejo discurría por el Paseo de los Tristes, desde la Federación de Cofradías el delegado de día informó a la hermandad (ante la presencia de Miralles, que estaba en la presidencia) que había habido un pequeño incidente al inicio del cortejo, en la Cruz de Guía, cuando pasaba a la altura del Centro Bermúdez de Castro. Habían caído unas piedras desde el patio en el que estaban jugando unos niños, pero sin alcanzar a nadie, ni de público ni de cortejo, por lo que a través del Cecop un policía avisó al centro y no hubo más problema, se solucionó rápido. En ningún momento se habló de Menas ni de ataque a tradiciones.

Pero al día siguiente llegó el comentario de Miralles en Twitter, del que la hermandad se desvinculó lamentando que se utilice su nombre para cuestiones políticas e ideológicas que, además, no tenían que ver con la realidad. Enseguida llegaron también los comentarios en la misma red social que advertían, de personas allí presentes, que no se trató de un hecho de calado sino de algo sin importancia ni trascendencia y que ni el público ni la hermandad se vieron afectados en ningún momento. Además, se empezaba a responder al portavoz que allí no había menas (migrantes menores no acompañados) sino chicos españoles y que se fomentaba así el discurso del odio.

Hermandad, policía y Junta, contra el relato de Vox

El tema adquirió tal cariz que la propia hermandad de la Estrella, en un hecho poco habitual, tuvo que emitir un comunicado. No suele posicionarse una cofradía pero tuvo que desvincularse de las afirmaciones de Vox y el contexto político: "La Cofradía de nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella se desvincula del relato y términos utilizados, enmarcando el suceso en un hecho anecdótico que fue rápidamente solucionado. Nuestra corporación se desvincula de cualquier ideología política o fin alejado de la vida cristiana". La Policía Local de Granada también se desvinculó y señaló los hechos como aislados.

Vox pedía medidas a la Junta, saltando directamente al debate en un tema delicado como los menores inmigrantes. Y aquí entra de lleno la política ya que se aproximan elecciones y se ha utilizado este hecho para marcar posturas en un asunto en el que confrontarán directamente con el resto de partidos y sobre el que, según el resultado electoral, podrían incluso tener potestad de gobierno.

Desde la Consejería de Igualdad se aclaró también lo sucedido: "Dos niños españoles de 8 y 9 años" del Centro Bermúdez de Castro del Albaicín estaban jugando en el patio en el momento del paso de la cofradía y "tiraron dos chinos a la calle cuando pasaba la procesión". No le dio a ninguna persona del público ni a nadie del cortejo ni a los pasos. Desde Igualdad continúan aclarando que "un policía local que estaba fuera entró y avisó de que habían caído los dos chinos, que tuvieran cuidado, asegurándoles que no se preocuparan que no había sido nada". "Los educadores ya le habían regañado a los niños y estaban con ellos en el patio", por lo que no hubo más incidente ni la Policía le dio más importancia.

Una polémica creada por Vox con un bulo sobre menas, respeto a las tradiciones e incluso expulsiones del país como se llegó a pedir desde el grupo parlamentario: "Estos salvajes deben ser expulsados de España. Además de importar inseguridad y delincuencia, odian nuestras tradiciones y nuestra cultura". Una utilización política de la que se desmarcan las cofradías de Semana Santa.