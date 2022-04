La Junta aclara lo que pasó en la procesión de la Estrella de Granada

La Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía ha aclarado lo que pasó el Jueves Santo al paso de la cofradía de La Estrella por el Centro Bermúdez de Castro después de las afirmaciones de Vox de que se produjo un lanzamiento de piedras desde el Centro Bermúdez de Castro al paso de la hermandad por la Cuesta del Chapiz.

Desde la Junta se desmienten los términos de la denuncia del portavoz de Vox: no fué un lanzamiento de piedras deliberado a la procesión sino chinos en un juego de niños y no se trataban de Menores No Acompañados (MENAS) sino de dos menores españoles.

Ni Menas ni piedras

Según el relato de la Junta de Andalucía, lo que sucedió es que "dos niños españoles de 8 y 9 años" del Centro Bermúdez de Castro del Albaicín estaban jugando en el patio en el momento del paso de la cofradía y "tiraron dos chinos a la calle cuando pasaba la procesión".

No le dio a ninguna persona del público ni a nadie del cortejo ni a los pasos. Desde Igualdad continúan aclarando que "un Policía Local que estaba fuera entró y avisó de que habían caído los dos chinos, que tuvieran cuidado, asegurándoles que no se preocuparan que no había sido nada". "Los educadores ya le habían regañado a los niños y estaban con ellos en el patio", por lo que no hubo más incidente ni la Policía le dio más importancia.

La Junta responde así al relato de Miralles en su cuenta de Twitter, donde llegó a decir que los Menas "están en contra de nuestra cultura y en contra nuestra tradición", exigiendo "medidas" a la Junta.

Tras el comentario del concejal de Vox y su repercusión en redes sociales, la propia hermandad de la Estrella tuvo que emitir un comunicado desvinculándose "del relato y términos utilizados, enmarcando el suceso en un hecho anecdótico que fue rápidamente solucionado. Nuestra corporación se desvincula de cualquier ideología política o fin alejado de la vida cristiana", sentenció la cofradía.

La Policía Local también se desvinculó y señaló los hechos como "aislados".