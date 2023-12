Metro y autobuses de Granada mantendrán las ayudas del Gobierno a los abonos multiviajes

Las bonificaciones al transporte público se mantendrán en 2024. Tras anunciar este miércoles el Gobierno que seguían las ayudas del 30% de los bonos multiviajes, una medida que caducaba el 31 de diciembre, la Junta ya ha contestado y ha anunciado este jueves que matendrá también el 60% del descuento adicional en los precios del viaje en transporte público. Un descuento aplicable a las tarjetas de los consorcios andaluces (la tarjeta verde y la tarjeta joven), los bonos de los metros y los bonos multiviajes interurbanos.

La propia Consejería de Fomento ha anunciado que la ampliación de esta bonificación adicional, que se aprobará ahora en los consejos de administración de los nueve consorcios metropolitanos, se suma a los descuentos que ya ofrece la Junta a través de la tarjeta de los consorcios. En Granada, esta adhesión de Fomento al programa de ayudas beneficiará a los usuarios del Metro y a los de los autobuses metropolitanos que utilicen la tarjeta verde, como ha confirmado también el gerente del Consorcio de Transportes de Granada, César Díaz, que ya trabaja en toda la documentación para las resoluciones con las empresas y la información a usuarios, que verán prorrogada la medida.

¿Y qué pasa con los autobuses urbanos? El Ayuntamiento de Granada ha confirmado que también se van a adherir al programa de ayudas y mantendrán por tanto las bonificaciones a los bonos de transporte urbano beneficiando así al usuario.

Media distancia

El Gobierno ha aprobado prorrogar durante 2024 la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional y de las líneas de autobús de titularidad estatal para viajeros habituales, así como los descuentos del 50% de los abonos Avant.

Una medida que en Granada beneficiará también a los usuarios de los trenes de media distancia Granada-Almería y a los de los Avant Granada-Sevilla y Granada-Málaga.

Los abonos para viajeros recurrentes son unipersonales y dan acceso a cuatro viajes al día, de ida o de vuelta, en el caso de los Media Distancia. La compra se realiza desde la app o web de Renfe. También se genera un QR personalizado que es el que se utiliza para hacer las reservas y formalizar los viajes. Para viajar en estos trenes es necesario hacer antes una reserva que confirme que se va a hacer uso. En caso de formalizar billete y no viajar finalmente, Renfe se reserva el derecho de sancionar a esos usuarios con la retirada del abono gratuito. Una medida que se tomó para evitar la circulación de trenes fantasma.

Las tarjetas recurrentes son válidas para cuatro meses. Por lo que el viajero recurrente se ve obligado a renovar cada cuatrimestre su abono gratuito. Las ayudas estarán disponible hasta el 31 de diciembre de 2024.

De cara al 2024, Renfe mantendrá los títulos multiviaje específicos para cada origen-destino de los servicios de media distancia convencional con una vigencia de cuatro meses que corresponde con cada cuatrimestre natural del año. Así, seguirán a disposición de los usuarios un abono con validez hasta 30 de abril, otro con vigencia hasta el 31 de agosto y un tercero válido hasta el 31 de diciembre.

Las condiciones de adquisición y utilización de los abonos gratuitos son similares a las de los títulos actuales, aunque Renfe va a reforzar las medidas antifraude, medidas que irán acompañadas de campañas de información al ciudadano. Así, el usuario debe estar registrado en la web de Renfe con su DNI para solicitar los abonos, depositar una fianza de 20 euros para los servicios de Media Distancia convencional, que se devolverá al final de cada cuatrimestre, siempre y cuando se cumplan las condiciones, como haber realizado al menos 16 viajes en el periodo de vigencia de los abonos.

Avant

Por último, se prorroga durante un año el descuento del 50% para usuarios recurrentes de los servicios ferroviarios Avant, declarados como obligación de servicio público. Se mantiene una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, con condiciones de uso específicas.

En este sentido, aunque los diferentes tipos de abono disponen de un plazo distinto de utilización y validez, los títulos adquiridos el año que viene no podrán ser utilizados con posterioridad al 31 de enero de 2024.

En el caso de los Avant, Renfe también va a acentuar las medidas antifraude, que se concretarán en los primeros días de enero.

La Junta critica que se haya apurado tanto

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha manifestado que Andalucía ya lo tenía todo preparado para mantener esta bonificación, incluido el 30% que sufraga la Junta de Andalucía. Por ello, ha lamentado que “el Gobierno de España haya apurado hasta prácticamente el último día sin informar en ningún momento a las comunidades autónomas de si mantendría o modificaría los descuentos”. “No es entendible este modo de actuar cuando se trata de una medida compartida, en la que debemos ir de la mano y con la máxima transparencia”, ha manifestado. Rocío Díaz ha señalado que precisamente la semana pasada envió una carta dirigida al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que le solicitaba la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Transporte para la coordinación entre administraciones y debatir sobre los detalles de las bonificaciones de cara a que su ampliación fuera efectiva a partir del 1 de enero de 2024.

La consejera ha recordado igualmente que esta bonificación se sumará a los descuentos que la Junta de Andalucía ofrece con el uso de la tarjeta del Consorcio, que oscila en torno al 30%. En este sentido, Rocío Díaz ha asegurado que el Gobierno andaluz lleva “años apostando por descuentos permanentes y por medidas como la Tarjeta Joven de Transportes, con descuentos de, al menos, el 50% para menores de 30 años”. “En Andalucía estamos plenamente convencidos de que la mejor manera de incentivar el uso del transporte público es con medidas permanentes y que no generen tanta incertidumbre en los usuarios sobre su durabilidad”, ha remarcado la consejera.

El Gobierno andaluz aportará la mitad de la cuantía necesaria para mantener ese 60% de descuento en el transporte público en 2024, es decir, el 30% de rebaja, mientras que el resto le corresponderá al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como se ha comprometido en el último Consejo de Ministros. Este compromiso de la Junta de Andalucía, que es superior al mínimo exigible para estas ayudas, también figura en los acuerdos alcanzados el pasado marzo con sindicatos y empresarios dentro del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía.