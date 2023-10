El doctor José López Miranda se alza con el Premio Ciencias de la Salud de la Fundación Caja Rural Granada

El doctor José López Miranda, que lidera el Grupo de Investigación de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, es el ganador del XIX Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural Granada, por el ensayo clínico Cordioprev. Se trata del mayor ensayo en los últimos 23 años que evalúa directamente el impacto de la dieta mediterránea rica en aceite de oliva en el conjunto de directrices del tratamiento actual de la enfermedad coronaria, siendo mejor que la dieta baja en grasas en la prevención de la recurrencia cardiovascular.

Un reconocimiento, dotado con 25.000 euros, coorganizado por la Fundación Caja Rural Granada con la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de la Salud, que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada y los Colegios de Médicos y Farmacéuticos de Granada, que se ha celebrado en el Auditorio de Servicios Centrales de Caja Rural Granada y al que han asistido, entre otros el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Indalecio Sánchez-Montesinos, el Rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, el presidente del Colegio de Médicos, Jorge Fernández y el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Juan Eloy Jiménez.

Durante la entrega del premio, López Miranda, que ha estado acompañado por el investigador Javier Delgado, ha agradecido la distinción que supone "un reconocimiento no solo a su persona, sino también a la ingente labor de un grupo de investigación que lleva trabajando en esta investigación durante más de veinte años" y a la Fundación por apostar por la ciencia. "El Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural Granada es un estímulo, un espaldarazo para continuar avanzando en generar conocimiento para tratar mejor a los enfermos frente a la principal causa de muerte de España, Europa y los países occidentales, la arteriosclerosis".

Al hilo, el docto ha tenido palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que se prestaron para participar en esta investigación al pensar que "esto era útil para ellos pero también para el resto de las personas ante las evidencias".

La investigación ganadora, que ha sido publicada en la revista Lancet, una de las más prestigiosas del mundo en el área de la Salud y de la Medicina Clínica, concluye que, tras un seguimiento de 7 años sobre personas que han sufrido un infarto o problemas cardiovasculares serios, la tasa de supervivencia es mayor en pacientes que siguieron una dieta mediterránea, frente a los que consumieron una dieta baja en grasas. Así, un modelo de alimentación mediterránea evita 1 de cada 4 eventos cardiovasculares en pacientes ya tratados, los de mayor riesgo incluyendo los más graves como muerte súbita, un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, la necesidad de ser sometido a cirugía o a procedimientos percutáneos de revascularización coronaria, o incluso episodios de isquemia de extremidades inferiores.

Por su parte, el presidente de la entidad y de su Fundación, Antonio León, ha destacado el compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas, detallando que dedican una parte importante de los beneficios que generan a fines sociales entre los que se encuentra este consolidado premio, que "tiene como objetivo apoyar, reconocer y recompensar el esfuerzo y la dedicación de las personas que dedican su vida a la investigación, tanto desde el punto de vista económico, como por el reconocimiento a un trabajo de importancia trascendental para la sociedad".

León ha remarcado la importancia de dotar a la investigación de medios humanos, materiales y económicos, "una responsabilidad de todos" pues, "el conocimiento es esencial para nuestras posibilidades individuales y colectivas". "Si el conocimiento no crece, no se desarrolla, no se transmite, difícilmente podemos aspirar a mayores dosis de bienestar social y personal".

Al hilo, ha explicado que la Fundación creó el Premio Ciencias de la Salud bajo esas premisas, este año, concedido al doctor José López Miranda, con una investigación que, ha agregado, "tiene un impacto positivo y una aplicabilidad inmediata en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares". "Este ensayo ha demostrado el impacto positivo de la dieta mediterránea, rica en aceite de oliva, en el tratamiento de las enfermedades cardiacas frente a las dietas bajas en grasas de cara a prevenir que estos pacientes no vuelvan a padecer otro infarto o evento cardiaco". En este sentido, León ha felicitado al Doctor por el hallazgo y por su trayectoria profesional. "Esperamos que, este premio, que otorga nuestra Fundación, sea un impulso para seguir investigando, no solo para este equipo que ha hecho este importante trabajo, también para toda la comunidad científica y muy especialmente los investigadores jóvenes en los que hay puestas tantas esperanzas".

Este año, el comité de expertos de este certamen que cuenta con un reconocido prestigio entre la comunidad científica por los galardonados en ediciones anteriores, ha estado integrada por Ignacio Molina (Centro de Investigación Biomédica de Granada), Lourdes Núñez-Müller (Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de la Salud, entidad coorganizadora del Premio junto a Fundación Caja Rural Granada), Javier Martín y Elena González (Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra), Jorge Fernández (Colegio de Médicos de Granada), Fernando Martínez (Colegio de Farmacéuticos de Granada), Francisco Cepero (Caja Rural Granada) y María Eugenia Penela (Junta de Andalucía).

López Miranda ha orientado su investigación en la importancia de la Nutrigenómica en la prevención de la enfermedad cardiometabólica y la prevención cardiovascular, siendo autor de más de 300 publicaciones internacionales sobre riesgo cardiovascular y nutrición, ha participado en múltiples congresos y reuniones nacionales e internacionales, como ponente y conferenciante. Investigador responsable de un grupo de investigación en más de 6 proyectos de la Unión Europea, sobre nutrición y enfermedad metabólica. Investigador responsable de un grupo PAIDI (Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación), de un grupo del CIBERObn (Instituto de Salud Carlos III) y del grupo de Nutrigenómica del IMIBIC.