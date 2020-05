Moreno: "Me ha parecido que Pedro Sánchez ha entendido que es razonable que Granada pase a fase 3"

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le parece "razonable" que Granada y Málaga pasen el próximo lunes a la fase 3 de la desescalada, lo que implicaría que la provincia acortaría una semana su estancia en la fase 2 y que saldría del proceso al mismo tiempo que toda Andalucía.

Así lo ha manifestado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la rueda de prensa posterior a la conferencia de presidentes autonómicos que ha tenido lugar esta mañana. Para lo que no hay aún respuesta oficial es a la petición de movilidad entre provincias limítrofes a partir de mañana.

Según Moreno, ante la cuestión de que si el presidente del Gobierno ha expresado que Granada y Málaga van a cambiar de fase el próximo lunes 8, al máximo dirigente de la Junta le "ha parecido que ha entendido que es razonable", y que "a ver si se traduce en que toda Andalucía pase a fase 3" dentro de una semana.

"No lo he oído de manera explícita", ha remarcado Moreno, que ha dicho que se lo han solicitado formalmente, y que mañana, en la conferencia interterritorial de Salud, lo volverá a insistir el Consejero Jesús Aguirre. "Es nuestro deseo y he dado los datos" de que "Andalucía es la que menos acumulados dados en los últimos siete días de toda España, y "es razonable que pasemos todos a la fase 3".

Moreno ha insistido en que si en este proceso "hay un brote y se puede poner en peligro la salud, seremos los primeros en pararlo todo, pero ahora no es la situación. Vamos razonablemente bien, con indicadores siete veces menos que otras comunidades. Los datos avalan que pasemos todos", ha remarcado.

"Espero y deseo que a partir del 8 de junio toda Andalucía pase a la fase 3. No cabe hacer distinciones entre provincias con mismos datos e infraestructuras sanitarias", ha añadido Juanma Moreno, que según lo anunciado hace unos minutos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez será quien gestione la desescalada a partir de la fase 3.