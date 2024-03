Nacidos el mismo día

Novecento, El pueblo de los malditos, Looper, Sense8, The Umbrella Academy o This is us son películas y series que cuentan historias, cada cual en su género, sobre personas nacidas el mismo día. Este hilo es recurrente en literatura o cine puesto que anima a especular con aquellos territorios compartidos entre quienes, a priori, no tienen por qué estar relacionados. Salvo, claro, porque vieron el mundo por primera vez el mismo día del año.

Granada Hoy se instaló en los bares y kioskos el XX de septiembre de 2003 y, ese mismo día, en los hospitales granadinos declamaban su primer llanto Fernando Calderón, Paula Cantos y Alejandro Lizancos. Con un periódico bajo el brazo. Todos ellos han cumplido 20 años y podemos decir que los tres están, en mayor o menor medida, cumpliendo con las aspiraciones que le contaban a este periódico la última vez que nos reencontramos con ellos, hace ya cinco años.

Llegar a la veintena supone el gran cambio de ciclo vital, donde un ‘nuevo’ adulto comienza a tomar las riendas de un futuro que se suele antojar brillante y colmado de expectativas y retos. Cruzar la frontera de los veinte nos lleva a deslizarnos entre la euforia y la duda. La euforia por cuánto hay por exprimir de todos los primeros momentos que van a llegar, y la duda por ese velo de incertidumbre que acompaña a la obligación de afrontar cambios.

Los veinte soplan el primer aliento de libertad -lo quieres y puedes todo con impaciencia- y los metros de piel se convierten en un órgano dedicado exclusivamente a captar y experimentar ese nuevo mundo al que acaban de quitar el envoltorio exclusivamente para ti, piensas. Te conviertes en una papila gustativa gigante y ansiosa de todo.

Pero este carnaval trae también consigo una pesa que debe acercarte al suelo: es el momento de elegir y definir qué será de ti el resto de tu vida. Aunque con margen de cambio, nunca es demasiado tarde, dicen, los veinteañeros enfrentan un escenario cambiante y desafiante. La búsqueda de identidad colisiona con la presión de tomar decisiones cruciales sobre la educación, la carrera y las relaciones. Y, muy a menudo, la batalla está en encontrar un equilibrio entre seguir las pasiones y cumplir con las expectativas.En el caso de nuestros tres granadinos, Fernando, Paula y Alejandro, esto último parece estar atenuado: todos ellos están donde querían o muy cerca de hacerlo. En el caso de Alejandro, que con 15 ya nos relataba su pasión por el deporte y explicaba que su futuro estaría sin duda relacionado con el mismo, puede decir que está cumpliendo su sueño. Este granadino ha logrado ser futbolista profesional y desde hace unos meses vive en Galicia, juega en el Lugo B de lateral derecho e hizo la pretemporada con el primer equipo con el cual debutó en la Copa del Rey como titular.

Alejandro nos cuenta que pese a estar muy contento y realizado con cómo está yendo su carrera, entiende que el mundo del fútbol es inestable y complejo, por lo que compagina los entrenamientos todos los días de la semana con la carrera de magisterio mientras, además, estudia para obtener el título de entrenador de fútbol.

La segunda granadina que comparte cumpleaños con este periódico, Paula, continúa viviendo en El Jau con su familia. Cuando se le realizó esta entrevista se encontraba con su madre minutos después de matricularse en el FP de Auxiliar de enfermería y nos contaba que este sería el paso previo para llegar a estudiar lo que más la motiva, Integración Social. Aunque lo que más le gusta es trabajar y con solo veinte años ha hecho casi de todo. Según nos cuenta, ahora mismo está centrada en dedicar su esfuerzo a trabajar con personas, ayudarlas y acompañarlas, especialmente a jóvenes. Este es el futuro que ha elegido Paula. También, a la larga, no descarta comenzar con una oposición y le llama especialmente la atención la de funcionariado de prisiones.

Fernando es otro granadino, aunque afincado en Jerez desde hace muchos años, que está modelando su yo futuro en base a lo que deseaba de él mismo con 15 años. Estudia tercero de derecho en su ciudad y espera terminarla el próximo año. Tras esto, nos cuenta, también ha pensado en emprender el camino a una oposición, de hacienda o prisiones. Dice que en su caso se puede hablar de vocación por el derecho, también aumentado por las profesiones de sus padres, ambas relacionadas con ese campo.

En cuanto al tiempo libre, Fernando explica que lo usa saliendo con su novia, amigos y le gusta ver partidos de fútbol y viajar. Paula, por su parte, es algo más casera y disfruta estando con sus dos perros y su familia, aunque también guarda tiempo para salir con amigos. El caso de Alejandro es quizás el que más se aleja de la normatividad de los veinteañeros. Debido a su profesión cuenta con menos tiempo libre y, en su caso, lo dedica a estudiar para el título de entrenador aunque también saca algún que otro rato para salir con amigos a tomar algo.

Si queremos, por otra parte, hablar sobre el día a día de esta generación, es necesario entender que las redes sociales son parte inherente de sus relaciones. Los tres coinciden en que no les gustan mucho, pero reconocen que las usan. Paula las tiene todas y las abre sobre todo para ver contenido sobre zapatillas y ropa, mientras que usa X (Twitter) para informarse. Fernando también utiliza la red de Elon Musk para encontrar información sobre sus intereses y no tanto directamente las webs de los medios de comunicación. También bucea en ellas para consumir vídeos antes que para subir post propios. Y Alejandro cuenta que aunque le parecen una pérdida de tiempo en muchos casos, también las acaba consumiendo. El futbolista se informa mediante la prensa digital en redes, sobre todo se decanta por artículos concretos que le llamen la atención.

La última vez que los tres veinteañeros hablaron con este diario tenían 15 años, y cuando se les pregunta en qué aspectos consideran que han cambiado, convienen que en el aumento del grado de madurez. En el caso de Alejandro en los últimos meses este proceso se ha acelerado ya que vive solo, es autosuficiente y, además, está bastante lejos de casa.

En cuanto al futuro, el futbolista espera poder seguir jugando al fútbol dentro de cinco años y, admite, le encantaría poder jugar algún día en el equipo de su ciudad. Fernando se ve dentro de un lustro con la carrera terminada y quizás con la oposición terminada o cerca de conseguirlo. Le gustaría, comenta, vivir un tiempo en una ciudad más grande y cita Madrid o Granada aunque siempre teniendo en mente que para volver y formar una familia elegiría la provincia de Cádiz, ya sea el propio Jerez o quizás Chiclana o el Puerto de Santa María.

Paula, por su parte, tiene clarísimo que su futuro más inmediato será trabajando con niños y jóvenes que lo necesiten.

En cualquier caso, esta historia de ‘nacidos el mismo día’ no termina en estas páginas, Granada Hoy seguirá pendiente de sus ‘hermanos’ de alumbramiento y estamos seguros de que dentro de unos años podremos publicar grandes noticias sobre estos tres recién estrenados veinteañeros.