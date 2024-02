Nuevo subdelegado del Gobierno en Granada: Compromiso con el desarrollo y colaboración institucional

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido hoy el acto de presentación del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, quien ha agradecido la designación y se ha comprometido a trabajar “con ahínco en la tarea de ser subdelegado, a explicar las políticas del Gobierno de España y a impulsar los grandes proyectos en nuestra tierra”.

El subdelegado ha tendido la mano al resto de administraciones, sindicatos, organizaciones empresariales y sociales y al tejido asociativo de la provincia, para “trabajar conjuntamente, desde un marco de la lealtad institucional” para lograr que los grandes proyectos de Granada se hagan realidad. “Quiero ser interlocutor permanente, que me veáis como un aliado para vuestras causas”, ha manifestado.

Las políticas sociales puestas en marcha por el Ejecutivo “seña de identidad de cualquier gobierno socialista” están acompasadas “con un crecimiento económico, por encima de los países de nuestro entorno, con un crecimiento del empleo que ha llegado a los 800.000 puestos de trabajo en 2023, una cifra totémica para cualquier socialista de cierta edad”. En este sentido, el subdelegado también se ha referido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, las ayudas a los autónomos, la subida de las pensiones conforme al IPC o el incremento del número de becas.

Plan de Recuperación, revolución silenciosa

El Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia, al que se ha referido el subdelegado como “una suerte de revolución silenciosa”, ha centrado también parte de su intervención, “puesto que va cambiar España y Granada no puede quedarse rezagada sino aprovechar como el primero el impulso de los fondos que nos están llegando a través de programas como el Kit Digital, que ha supuesto que 6.900 autónomo granadinos hayan recibido dinero para sus procesos de digitalización”, o el programa ÚNICO “que quiere llevar la banda ancha al 100% de la provincia antes de 2026, fundamental en la lucha contra la despoblación, para que no sólo no se marchen nuestros jóvenes sino que retornen”.

José Antonio Montilla se ha detenido en la importancia de las inversiones hídricas. “Todos somos conscientes de que la sequía es uno de los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años”. Por ello, “son tan importantes las inversiones hidráulicas para mejorar los regadíos, como estamos haciendo en Cuevas del Campo, con una inversión de 26,5 millones o para impermeabilizar pantanos o abrir pozos para lo que es necesario la colaboración entre las distintas administraciones”.

Ejemplo de esta colaboración, ha citado proyectos de digitalización del ciclo urbano del agua “para lo que el Gobierno ha aportado 7 millones de euros a la Diputación de Granada” o “la utilización en regadío de aguas regeneradas en La Herradura, con 3,6 millones de financiación trasladados a la Junta de Andalucía”.

Proyectos desatascados

Esta etapa, según Montilla “va a ser satisfactoria porque el Gobierno está desatascando algunos de los recurrentes asuntos granadinos de los que llevamos hablando muchos años”. Así, se ha referido, por ejemplo, a los avances producidos en la construcción de la variante de Loja “para tener un AVE de verdad que no vaya a 40 km/hora” por este tramo, la doble vía desde Antequera, las canalizaciones de Rules “para el abastecimiento y regadío de la Costa Tropical” o los espigones de la Costa “para que los cada vez más frecuentes temporales derivados del cambio climáticos no destrocen cada año nuestras playas”.

Montilla también ha hecho un reconocimiento al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al de los empleados públicos de la Administración General del Estado en la provincia y, en especial, a los de la Subdelegación del Gobierno. Ha finalizado con un recordatorio a sus familiares, compañeros y compañeras de profesión y a amigos, a quienes ha agradecido su apoyo.

Delegado del Gobierno

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha resaltado la trayectoria y solvencia profesional de José Antonio Montilla y le ha señalado que “por tu dilatada experiencia sabes que la mejor forma de conocer y aprender es escuchar. Es la mejor manera de aportar soluciones y generar la confianza que los ciudadanos y ciudadanas demandan de los servidores públicos”.“Como subdelegado del Gobierno de España en Granada tu misión es crucial para garantizar el bienestar y el progreso de esta provincia”. Asimismo, le ha animado “a que hagas del diálogo con el resto de administraciones tu mayor baza, siempre desde la lealtad institucional y pensando en el interés general de los granadinos y granadinas”.“Es fundamental que promuevas políticas y programas que impulsen el desarrollo económico y social de Granada. Nuestra provincia juega un papel decisivo en el conjunto del territorio andaluz y español. El Gobierno de España lo sabe y por eso está volcado con esta tierra”, ha concluido el delegado.