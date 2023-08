La ONCE bate récords históricos en creación de empleo, inversión social y pago de premios en Granada

El Grupo Social ONCE ha alcanzado máximos históricos durante el curso 2022 en generación de empleo para personas con discapacidad, inversión social, venta de loterías y pago de premios en la provincia de Granada, superando las cifras correspondientes al ejercicio anterior de 2021.

Según los datos que han presentado este miércoles, se destaca que se han contratado a 156 personas con discapacidad en la provincia granadina, que se ha realizado una inversión social de 6,16 millones de euros, y que se repartieron 29,7 millones en premios, más del 55% de las ventas generadas en el territorio. Además, 86 granadinos perdieron la vista y se afiliaron a la ONCE durante 2022.

Estos son solo algunos de los datos que han ofrecido el delegado de ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la directora de la ONCE en Granada, Carmen Aguilera, durante la presentación del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2022. Además, en el acto han participado los directores de la organización y representantes del grupo social en la provincia.

"Este balance demuestra que la rentabilidad económica y social son perfectamente compatibles gracias a un modelo basado en el retorno social. , que devuelve a la ciudadanía hasta el último euro de los que recibimos de ella multiplicado por empleo, formación, educación, accesibilidad, autonomía, inclusión y oportunidades de vida", ha sostenido Martínez.

En 2022, el Grupo Social ONCE ha realizado un impulso sin precedentes a dos realidades que forman parte de su ADN: la igualdad a través del empleo para personas con discapacidad y la igualdad para mujeres. Ha incrementado en 4,2 puntos el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla, hasta un 62,4%; y en 1,5 puntos el porcentaje de mujeres, hasta el 44,3%.

Además, el grupo se consolida como el cuarto empleador no estatal de España y el primero en el mundo en dar un empleo a personas con discapacidad, siendo la mayoría mujeres en la plantilla. En Granada, el Grupo Social ONCE cuenta con 921 trabajadores de los que 156 son nuevos empleos generados en el último año.

El modelo económico-social de la ONCE

De cada 100 euros ingresados por la venta de sus productos de juego, 55,3 euros vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 32,6 euros se destinan principalmente a retribuir la labor de los vendedores y trabajadores y los 12,1 euros restantes van dirigidos a inversión social para personas ciegas y con otras discapacidades, han detallado en la presentación del informe.

La ONCE elevó un 11,97% sus ventas de productos de lotería responsable, segura y social, en 2022 en Granada hasta alcanzar los 53,71 millones de euros en la provincia. De esa cantidad, el primer gran retorno es la "lluvia" de 29,7 millones repartidos por toda la provincia en premios, un 55,3% de las ventas.

La directora de la ONCE en Granada ha destacado que al Grupo Social le gusta compartir de forma pública "la realidad de lo que somos, porque nos parece importante que los granadinos sepan cómo trabaja y actúa el Grupo Social ONCE e intentar compartir con los granadinos que peor lo pasan todos esos recursos. Todo para seguir construyendo una Granada más justa e inclusiva".

El resto de los ingresos permitieron, entre muchas otras acciones, acoger a 86 personas que perdieron la vista en 2022 en la provincia de Granada, y prestarles atención personalizada a las 1.715 personas ciegas o con discapacidad visual grave afiliadas a la Organización.

Además, en el último año la ONCE dio cobertura educativa a los 176 alumnos ciegos o con discapacidad visual grave que cursan sus estudios en todos los niveles educativos en la provincia. También prestó 689 servicios personalizados a afiliados y concedió 87 prestaciones económicas para facilitar la inclusión educativa, social y laboral.

Un total de 77 beneficiarios distintos utilizaron 150 equipos tiflotécnicos para adaptar sus lugares de empleo, se llevaron a cabo 158 actividades de animación sociocultural y deportiva, hay 79 licencias deportivas y 18 usuarios usan perro guía. Todas estas prestaciones han supuesto una inversión social de 6,16 millones de euros en la provincia.

"La rentabilidad económica es compatible con el retorno social. Devolver a la gente hasta el último euro que recibimos de ellos multiplicado en calidad de vida es nuestro objetivo y así lo conseguimos. Gracias a los granadinos por confiar en nuestra labor y en nuestros juegos sociales. Y gracias a nuestros vendedores, porque ellos son los verdaderos artífices de lo logrado", ha concluido Aguilera.

Ejemplos de ayuda y empleo

Además de presentar las cifras, desde el Grupo Social ONCE han dado voz a quienes reciben empleo y ayuda de la asociación. Para que la sociedad conozca como es su trabajo y como este se logra. Y para ello un afiliado reciente, Juan José Albarracín, y a una vendedora del barrio de La Chana, Carmen Durán, han contado su día a día con la asociación.

Albarracín llegó a la ONCE en 2022 tras "pasar el peor año de su vida" y gracias al apoyo de su hija. Se encontraba perdiendo visión muy rápidamente y casi no se valía por sí mismo cuando falleció su mujer. Restaurador de La Alhambra y del Monasterio de San Jerónimo, su ilusión en la vida era pintar y escribir, y de repente se quedó sin nada.

"Por suerte me llamaron de la ONCE y empecé a sentirme mejor. Me dieron el carnet de afiliado, con una educación y una manera de tratar excelentes. Me prepararon unas gafas especiales con filtros y me están dando clases para un móvil especial que me he comprado. Vas viendo como tu vida, que estaba en un punto negro, ciego, se aclara", ha relatado.

Por su parte, Durán comenzó a vender los productos de la ONCE en su "chiringuito", y el primer día sintió que no valía para esto. "Yo renuncié, pero una compañera me ayudó y me animó a seguir. Y estar aquí ahora es una de las mejores cosas que ha pasado en la vida", ha comentado. "Gracias al Grupo Social tenemos un sueldo estable todos los días en casa, y eso es siempre una ayuda".

"La ONCE ha hecho que me sienta útil, y cada día monto y espero a mis clientes. Y me imagino si será ese el día en que pueda devolverles lo que hacen por mí en forma de un gran premio. Hay días muy duros, pero saber que con tu esfuerzo ayudas a gente que sufre hace consigue que abra mi chiringuito todos los días haga frío o calor", ha concluido.