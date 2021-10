La Oficina de Turismo de Granada cerró el sábado, domingo y martes del puente

La Oficina Municipal de Turismo de Granada, ubicada en el edificio consistorial de la Plaza del Carmen, permaneció cerrada durante el pasado Puente del 12 de octubre el sábado, el domingo y el martes, mientras que abrió el lunes en horario de mañana de 10:00 a 14:00 horas, según informan desde el grupo del Partido Popular.

En declaraciones a Granada Hoy, la viceportavoz municipal del PP, Eva Martín, denuncia que “por falta de personal o por falta de interés o de capacidad de gestionarla, la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Granada estuvo cerdada el sábado, el domingo y el martes, del puente de la Hispanidad, algo inaudito”.

Eva Martín afea que “ahora que estamos recuperando el pulso de la ciudad, que se está recuperando el turismo y que estamos recuperando la economía de la mano de este sector, que es el más importante de la ciudad económicamente, que la oficina que está en la Plaza del Carmen cerró durante casi todo el puente y esto es para que dimitiera el concejal responsable del área de Turismo”. Según la edil popular, “es un equipo de gobierno perezoso y la imagen que hemos podido dar de no tener la oficina abierta, que es la única que tiene el Ayuntamiento, me parece lamentable”.

En este sentido, Martín señala que “nos está costando mucho trabajo salir de esta situación y, con la ocupación tan alta que Granada ha tenido durante este puente, que se dé un servicio tan malo a los turistas desde el Ayuntamiento de la ciudad me parece inaudito”.

La concejal del PP explica que la oficina “el lunes estuvo abierta solo en horario de mañana de 10:00 a 14:00 horas, es decir, el lunes por la tarde tampoco prestó el servicio”, lo que “me parece mal que cualquier fin de semana no está operativo, pero, aprovechando que hay un puente con un movimiento de turistas tan grande, que no haya estado abierta al público me parece inconcebible”. A esto añade que “el lunes por la mañana, como solo abrieron cuatro horas, pues la oficina se desbordó. Es el punto de referencia que tiene cualquier persona que viene a visitar Granada”.

La viceportavoz popular aporta que “se trata de una oficina donde se solicita información de todo tipo, como servicios de restauración, transporte público… a diario son los policías locales los que muchas veces están indicando a los turistas en los mapas porque se forman colas, pero es que en el puente ni si quiera colas, cerrada a cal y canto y esto da mala imagen de la ciudad de Granada”.

Eva Martín critica la capacidad de gestión y comenta que “hablan del tema de personal, pero si esto va a ser así, deben buscar una solución, como hacer una buena planificación y tener capacidad de previsión y de gestionar el personal”. La edil reseña que, “igual que en fechas significativas hay refuerzo en la Policía Local o en Protección Civil, podrían haberlo hecho aquí” y pone como idea que “podrían haber hecho un convenio con la Universidad de Granada para tener alumnos en prácticas o reforzar con el personal de la propia oficina, para computar unas horas por otras y dar libre entre semana”.

Eva Martín exige a “este gobierno solo anuncia oficinas, pero luego no son capaces de mantener las que están abiertas, que corrija inmediatamente esta situación” y censuró que “para el chiringuito de Luis Salvador sí que ha habido recursos humanos y económicos, pero para esto no hay y más en unas fechas tan señaladas”.

Martín adelanta que “hora viene el puente de Todos los Santos y el de la Inmaculada y hay que recuperar el pulso del turismo, vivimos de esto”.